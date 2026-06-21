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Сегодня, 15:15

Бальбуэна — об удалении Альмирона с Турцией: «Для нас правило с запретом прикрывания рта не имеет смысла»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник сборной Парагвая и бывший капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с удалением полузащитника национальной команды Мигеля Альмирона в матче против Турции (1:0) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

— Что вы думаете о новом правиле, по которому за прикрытый рот в диалоге с соперником теперь показывают красную карточку?

— Это очень трудно объяснить, потому что для нас такое вообще не имеет смысла. Но мы должны принимать все правила, которые устанавливает ФИФА. Сегодня, на мой взгляд, судья отработал очень-очень плохо. Но главное для нас — то, что мы смогли победить, несмотря ни на что.

— А Мигель Альмирон объяснил, что именно произошло в том эпизоде?

— Нет, он ничего не сказал. Да там и объяснения не требовалось, ситуация вообще выглядела очень странно. Мы сами толком не увидели, что произошло в тот момент. Но правила есть правила, и мы обязаны их соблюдать, даже если не согласны с ними. Что тут можно сделать? Мы потеряли на следующий матч очень важного игрока, но будем усердно работать, чтобы он смог вернуться в плей-офф, — сказал Бальбуэна «СЭ».

После двух туров Парагвай с 3 очками занимает третье место в группе D. Турция с 0 очков лишилась шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре группового турнира Парагвай 26 июня сыграет с Австралией.

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