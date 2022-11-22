Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:00

Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Болельщики сборной Саудовской Аравии.
Фото Reuters
Репортаж с фанатской трибуны Саудовской Аравии.

На 80-й минуте стало очевидно, что сенсация в матче Аргентина — Саудовская Аравия очень близка. Понял, что лучшее место для просмотра концовки — фанатка саудитов. Пробрался туда, когда шло уже дополнительное время. Арбитр, следуя тенденциям этого турнира, добавил восемь минут, но из-за травмы защитника игра длилась еще дольше.

Лионель Месси. Первая сенсация ЧМ-2022 — аравийское чудо «Белого шамана». Гол Месси не спас Аргентину от катастрофы

Фанаты нервничали. Начали свистеть, когда мяч оказывался у аргентинцев. А потом все переросло в постоянный гул из-за того, что рефери не давал финальный свисток.

Дополнительное время длилось 14 минут. Когда судья конец-то завершил матч, трибуна саудитов выдохнула, а через секунду опять разгорелись эмоции. Кто-то кричал, кто-то обнимался, а другие не могли сдержать слез.

Толпа счастливых людей с песнями покидала стадион «Лусаил». Саудитов на матче было нереально много.

Отдельное внимание болельщики уделили Месси. Саудиты с насмешкой кричали: «Лео, где ты?!» и самоуверенно спрашивали: «Кто следующий?»

Другие показывали фирменное празднование Роналду и выкрикивали: «Siiii».

Честно, до этого матча чемпионат мира проходил скучно в плане зрительских эмоций. Болельщики из Саудовской Аравии зажгли от души. Пока что это главное впечатление турнира в Катаре.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 13:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
20
36
Читайте также
«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ
Месси против сборной страны, конфликтовавшей с Катаром. Главные интриги матчей дня
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дания — Тунис: судья правильно не назначил пенальти в пользу датчан
Главный тренер Саудовской Аравии: «Аргентина намного лучше нас, но игроки сотворили историю»
Главный тренер сборной Дании: «Я разочарован результатом и игрой команды»
ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Дания не забила Тунису. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
Кажется, топ-сборные настрадаются на этом ЧМ. Полуфиналист прошлого Евро ничего не смог сделать с Тунисом
Вратарь сборной Саудовской Аравии заявил, что не боялся потерять победу над Аргентиной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первая сенсация ЧМ-2022 — аравийское чудо «Белого шамана». Гол Месси не спас Аргентину от катастрофы

Кажется, топ-сборные настрадаются на этом ЧМ. Полуфиналист прошлого Евро ничего не смог сделать с Тунисом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости