Их места отдают Африке, Азии и Северной Америке.

26 ноября в Цюрихе определятся пары стыковых матчей (начало жеребьевки — в 19.00 по Москве). В мясорубке за право выступить в Катаре сойдутся 12 команд — в их числе Россия и Украина (нас снова разведут), монструозные Италия с Португалией, а также крепчайшие Швеция, Польша, Шотландия, Уэльс, Турция и Северная Македония. Плюс Чехия и Австрия, пробившиеся через Лигу наций.

ЧМ-2022 станет последним, который пройдет в привычном формате с 32 командами. В 2026-м сыграют сразу 48 сборных, но зубодробительные стыки, которые точно оставят дома пару качественных сборных из Европы, сохранятся практически в том же виде. Несмотря на солидное расширение турнира, квота европейских сборных увеличится минимально — с 13 до 16 команд. И это главная претензия к ФИФА, чьи боссы меняют лучший турнир планеты в пользу экзотики и географии, а не объективного уровня команд.

Для сравнения, на ЧМ-1990 из 24 участников было 14 сборных из Европы — больше половины. А через пять лет их число сократится до трети. Последний раз чемпионат мира расширяли в 1998-м, с 24 до 32 команд, но европейской заявке добавили лишь одну путевку. В Катаре из Европы вообще сыграют только 13 сборных (добавили восемь мест, но нам не досталось ничего — просто супер). А в 2026-м — только на три больше, хотя ФИФА выпишет сразу 16 дополнительных билетов.

Никто не спорит, для ФИФА сплошные плюсы. Например, на выборах квоту на чемпионат мира можно обменять на голоса. В 2016-м Джанни Инфантино провернул это прямо на пресс-конференции в Уругвае, пообещав, что на ЧМ с 48 участниками из Южной Америки напрямую выйдут пять команд, а не четыре, как раньше. В итоге все члены ФИФА оттуда проголосовали за.

Неудивительно, что за последние 40 лет сформировалась тенденция: благодаря реформам турнира гигантские квоты получили Азия, Африка и Северная Америка, а заявка Океании через четыре года вообще вырастет в два раза.

И все это за счет Европы, которая исторически сильнее всех вместе взятых континентов (конкурируя лишь с Южной Америкой). Но из-за политики ФИФА, направленной на увеличение доходности и географии, вынуждена рубиться за 13 путевок и, возможно, сталкивать лбами действующих и предыдущих победителей Евро еще до старта чемпионата мира.

Сохрани Европа 50-процентную квоту — и Роналду, Левандовски и сборная Италия спокойно бы готовились к чемпионату мира. Кстати, вместе с Россией, которая бы забронировала билеты в Катар со второго места.

Но у ФИФА другие принципы: там не против пожертвовать зрелищностью матчей, уровнем команд и статусом турнира — и добавить сборные, матчи которых мы увидим в первый и, возможно, последний раз.

Во всяком случае, до следующего чемпионата мира, который из-за выборочного распределения путевок (отдайте большинство новых мест Европе — получите сильный ЧМ) наверняка пропустит пара топ-сборных и суперзвезд.