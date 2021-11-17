Великолепный Левандовски и Крыховяк, австрийский Златан, Крал или новые звезды Турции. Кто может достаться России в стыках

Рассказываем о командах, которые могут стать соперниками нашей сборной на пути к ЧМ-2022.

Место в рейтинге ФИФА: 23-е

Матчи в отборочном цикле: Англия — 1:2 (Модер), 1:1 (Д.Шиманьски). Венгрия — 3:3 (Пентек, Южвяк, Левандовски), 1:2 (Свидерски). Андорра — 3:0 (Левандовски — 2, Свидерски), 4:1 (Левандовски — 2, Южвяк, Милик). Албания — 4:1 (Левандовски, Букса, Крыховяк, Линетти), 1:0 (Свидерски). Сан-Марино — 7:1 (Левандовски — 2, Свидерски, Линетти, Букса — 3), 5:0 (Свидерски, Бролли, в свои ворота, Кедзера, Букса, Пентек).

Приняв команду в начале года, португалец Паулу Соуза попробовал перестроить ее на схему с тремя центральными защитниками. В каких-то матчах она работала успешно и по-прежнему остается в арсенале поляков, однако базовой данная расстановка не стала. Особенно после неудачного Евро-2020, где команда финишировала на последнем месте в группе, оказавшись ниже Словакии.

Конечно, кто-то сразу вспомнит, что мы эту сборную — пусть и не без проблем — недавно обыграли, только каждый матч — отдельная история. Поляки не были безнадежны на континентальном первенстве, и в этом плане показательна ничья с Испанией. Осенью те же 1:1 были зафиксированы против Англии.

С самым ярким польским футболистом все очевидно уже много лет. Левандовски — лучший центральный нападающий современного футбола, который проводит фантастический год и, забив 62 гола, является одним из главных претендентов на «Золотой мяч». С форвардами у Польши полный порядок, и они без проблем пережили травмы уже вернувшихся в строй Пентека и Милика. Вместо них зажглись звезды Свидерски и Буксы, который играет в МЛС и блестяще справляется с ролью джокера.

В общем, получить такого соперника — сомнительное удовольствие. Тем более мы прекрасно знакомы по РПЛ с уровнем Крыховяка, Шиманьски и Рыбуса. Лучше с ними встретиться уже в Катаре.

Место в рейтинге ФИФА: 31-е

Матчи в отборочном цикле: Бельгия — 1:1 (Провод), 0:3. Уэльс — 0:1, 2:2 (Пешек, Уорд, в свои ворота). Эстония — 6:2 (Шик, Барак, Соучек — 3, Янкто), 2:0 (Брабец, Сикора). Белоруссия — 1:0 (Барак), 2:0 (Шик, Гложек).

Назвать чехов желанными соперниками язык не повернется. В последние годы пражская «Славия» прилично пошумела в еврокубках, показав, что в Восточной Европе даже при нынешнем расслоении на бедных и богатых можно создать команду хорошего уровня. Что касается национальной команды, то наиболее показательный для нее турнир — Евро-2020.

Там подопечные Ярослава Шилгавы запомнились и роскошным голом лидера нападения Шика с центра поля в ворота Шотландии, и эмоциональной победой над голландцами на старте плей-офф, и достойным четвертьфиналом с датчанами. У чехов все в порядке как с организацией игры, так и с характером. Они могут перетерпеть, перебороть, задавить мощью.

Это то, чем обладают, на мой взгляд, самые интересные полузащитники чехов. Барак из ярко играющей в серии А «Вероны» удивительным образом сочетает в себе габариты (190 см) и технику, а мотор средней линии — превратившийся в одну из звезд находящегося в зоне Лиги чемпионов в АПЛ «Вест Хэма» Соучек. Пока в этом клубе не освоился его постоянный напарник Крал, но к весне в карьере перенесшего недавно коронавирус экс-спартаковца многое может поменяться.

Место в рейтинге ФИФА: 32-е

Матчи отборочного цикла: Дания — 0:4, 0:1. Шотландия — 2:2 (Калайджич — 2), 0:1. Фареры — 3:1 (Драгович, Баумгартнер, Калайджич), 2:0 (Лаймер, Забитцер). Израиль — 2:5 (Баумгартнер, Арнаутович), 4:2 (Арнаутович, Шауб — 2, Забитцер). Молдавия — 2:0 (Баумгартнер, Арнаутович), 4:1 (Арнаутович — 2, Триммель, Любичич).

Австрийцы, пожалуй, самый непредсказуемый из возможных соперников. В плей-офф они пробились, выиграв крепкую группу Лиги наций, но при этом в отборе на чемпионат мира показали лишь четвертый результат. Они могут быть непохожими сами на себя, как две игры против израильтян, где маятник способен качнуться от сентябрьских 2:5 к ноябрьским 4:2. Но показательнее — выход из группы на Евро-2020 и поражение в овертайме от будущего чемпиона Италии.

В лучших играх — это почти немецкий футбол, что можно объяснить как национальностью уже четыре года занимающего пост главного тренера Франко Фоды, так и тем, что почти все ведущие игроки выступают в бундеслиге и находятся там не на последних ролях. Забитцер, Лаймер, Лайнер, Баумгартнер, Гриллич, Хинтереггер, Шауб... При желании этот список можно продолжить. А можно отметить перешедшего летом из «Баварии» в «Реал» универсала Алабу.

Или Арнаутовича, который, попав молодым в «Интер» к Жозе Моуринью, говорил, что он лучше Ибрагимовича. Австриец действительно похож на Златана — внешностью, габаритами, отчасти стилем и характером. В скандалы он попадал даже чаще, и на Евро-2020 форварда дисквалифицировали на один матч «за оскорбление этнических албанцев в сборной Северной Македонии». Зато в футбол Арнаутович играет классно и после возвращения из Китая находится на подъеме. Осенью у него по пять мячей за сборную и в серии А за «Болонью». Нарваться на такого оппонента на пике формы — сомнительное удовольствие.

Место в рейтинге ФИФА: 39-е

Матчи в отборочном цикле: Нидерланды — 4:2 (Бурак Йылмаз — 3, Хакан Чалханоглу), 1:6 (Дженгиз Юндер). Норвегия — 3:0 (Озан Туфан — 2, Чаглар Сеюнджю), 1:1 (Керем Актюркоглу). Латвия — 3:3 (Кенан Караман, Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз), 2:1 (Сердар Дурсун, Бурак Йылмаз). Черногория — 2:2 (Дженгиз Юндер, Юсуф Языджы), 2:1 (Керем Актюркоглу, Оркун Кокджю). Гибралтар — 3:0 (Халил Дервишоглу, Хакан Чалханоглу, Кенан Караман), 6:0 (Керем Актюркоглу, Халил Дервишоглу — 2, Мерих Демирал, Сердар Дурсун, Мерт Мюльдюр).

Первое, о чем принято вспоминать, говоря о сборной Турции, — это нестабильность соперника, с которым Россия в последние годы встречалась постоянно. Какие-то матчи мы выигрывали с запасом, в каких-то — держались со скрипом. И это удивительно, если смотреть на подбор игроков и клубы, которые они представляют.

Эта команда может раскатать голландцев, а потом получить от них же шесть мячей. Тот разгром, к слову, обернулся увольнением Шенола Гюнеша. Вместо турецкой легенды пригласили немца Штефана Кунца, который одно время рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России, но когда все решалось, был занят на Олимпиаде.

Начал он с домашней ничьей с прямым конкурентом Норвегией, а продолжил — тремя победами. Кунц известен по работе с молодежью, и в Турции при нем все более важные роли играют таланты нового поколения. Керем Актюркоглу и Халил Девишоглу — восходящие звезды серьезного европейского уровня, отлично вписавшиеся в команду, где тон задают Хакан Чалханоглу и неувядающий Бурак Йылмаз. Кунц меняет лицо турецкой сборной, и к весне она может стать еще более опасным оппонентом.

Место в рейтинге ФИФА: 74-е

Матчи в отборочном цикле: Германия — 2:1 (Пандев, Эльмас), 0:4. Румыния — 2:3 (Адеми, Трайковски), 0:0. Армения — 0:0, 5:0 (Трайковски, Барди — 3, Ристовски). Исландия — 2:2 (Велковски, Алиоски), 3:1 (Алиоски, Эльмас — 2). Лихтенштейн — 5:0 (Барди, Трайковски — 2, Эльмас, Несторовски), 4:0 (Велковски, Алиоски, Николов, Чурлинов).

То, что македонцев считают самым желанным соперником в плей-офф не только в России, но и в любой другой стране, — непреложный факт. Во-первых, у этой команды самая скромная позиция в рейтинге ФИФА. Во-вторых, объективно у нее была самая слабая по составу отборочная группа. В-третьих, на исторический для страны Евро-2020 она пробилась, выиграв группу в низшем дивизионе Лиги наций и пройдя в финале плей-офф Грузию, которая потеряла находившегося в отличной форме Кварацхелию.

А уже европейское первенство, после которого сборную покинули легендарный форвард Горан Пандев и главный тренер Игор Ангеловски, показало: у команды есть потолок возможностей. Да, весной македонцы прославились на всю Европу гостевой победой над Германией, но это была команда потерявшего хватку Йоахима Лева. Осенью — уже с Ханси Фликом — немцы отомстили четырьмя безответными голами. Но все же возглавлявший ранее молодежную сборную 50-летний Благоя Милевски, начав работу с трех ничьих, свою задачу выполнил.

На ключевом отрезке отбора себя проявили лидеры команды: перебравшийся в Саудовскую Аравию Алиоски, который был не на последних ролях в «Лидсе» Марсело Бьельсы, мастер стандартов Барди из испанского «Леванте» и полузащитник «Наполи» Эльмас. Это футболисты, которые могут делать разницу, но их всего трое. Остальные до такого уровня не дотягивают.