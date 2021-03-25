Гол + пас Дзюбы, Фомин и Соболев пользуются шансами, Ионов с Ахметовым такие же, как в РПЛ

Игорь Рабинер — о невнятной победе над Мальтой.

Отвратительный второй тайм

Три обязательных очка в таблицу вписаны, но из головы не выходит отвратительный второй тайм сборной России. В нем даже голевых моментов — против Мальты! — до третьего гола не было. Вообще за весь матч наша национальная команда провела так, как надлежало против такого соперника, лишь полчаса в первом тайме — с 15-й по 45-ю минуты. Для мальтийцев этого со скрипом хватило, но дальше так нельзя категорически.

Тем более что на очереди Словения, которая будет на кураже после победы над Хорватией. Обыграть серебряного призера последнего чемпионата мира дорогого стоит, и ничего хорошего в этой новости для нас нет. Хорваты-то свои очки, скорее всего, доберут, а вот словенцы взяли незапланированные. И если они сейчас сделают хотя бы ничью в Сочи, то для них это будет старт мечты.

Словаки выступили с точностью до наоборот, сыграв вничью с Кипром. Тем злее они будут в домашней встрече с Россией, понимая, что после такой неудачи в очном матче на своем поле с прямым конкурентом за выход на ЧМ-2022 побеждать надо во что бы то ни стало. Словом, наши ближайшие соперники будут по разным причинам, но мотивированы до предела.

На самом деле хорошо, что начинали с Мальты. Во-первых, безвыигрышную серию сборной из шести матчей пора было прерывать, и лучшего варианта для этого быть не могло. Во-вторых, в предматчевом сборе не участвовал целый ряд футболистов команды, присоединившихся к ней уже на острове, то есть сборная находилась в достаточно разбалансированном состоянии. Да и в Сочи игроки из РПЛ собирались постепенно — все вместе они до отъезда успели поработать только дважды. Это ни в коем разе не оправдание такой игры против Мальты, но объяснение, почему с более сильного соперника начинать отборочный турнир было бы нежелательно.

Единственным легионером, который появился в стартовом составе, предсказуемо стал Александр Головин. И матч лишний раз показал, что в сборной России сейчас по классу есть он и все остальные. Причем полузащитник «Монако», не игравший в национальной команде больше года, одинаково полезно играл на обеих позициях — «десятки» в первый час и одного из опорных в заключительные полчаса. Легко двигался, быстро принимал решения. Кстати, третий гол начался именно с его перехвата, причем, как ни удивительно, головой — при его не самых выдающихся габаритах.

Слава богу, что РФС удалось решить с французской лигой вопрос о поездке Головина в Сочи и его участии в матче со Словенией. Его потеря была бы просто громадной. Все-таки на сегодня Алексей Миранчук — неравноценная ему замена, и игра на Мальте это лишний раз показала. Да, ему удался тоненький голевой пас на Александра Соболева, но до того можно вспомнить только выигранное единоборство у углового флажка и навес, чуть-чуть не добравшийся до головы Артема Дзюбы. То, что во втором тайме мяч у россиян держался плохо, — в том числе и зона ответственности полузащитника «Аталанты».

А ведь кому-кому, а Миранчуку надо было доказывать свое право на место в стартовом составе. И слов Станислава Черчесова о «золотом активе», какую бы реакцию общественности они ни вызвали, никто еще не забыл. Это был довольно прозрачный вызов Алексею, и не случайно ему не нашлось места на поле с первых минут. Хотя в отсутствие почти всех опорников против соперника уровня Мальты вариант последнего получаса — с Головиным в опорной зоне и Миранчуком в роли «десятки» — просматривался и в стартовом составе. Но главный тренер рассудил иначе.

Будем надеяться, что голевой пас на исходе встречи вселит в «бергамаска» больше уверенности в матчах за сборную. Понятно, что объем движения и динамики на поле, который дают он и Головин, несравним, — но если у Миранчука в национальной команде появится хотя бы конкретика в исполнении голевых эпизодов, то как минимум со скамейки он сможет выходить с пользой для дела. Однако вариантов их совместить в стартовом составе матчей против серьезных соперников пока не просматривается.

Ионов и Ахметов не убедили ни в клубах, ни в сборной

В предматчевых размышлениях из-за отсутствия опорников (Зобнина, Оздоева и Баринова) я нафантазировал вероятность более атакующих, чем обычно, схем — 4-1-4-1 или даже 4-1-3-2 с тандемом Дзюба — Соболев впереди. Черчесов, однако, стабилен: если в четыре защитника, то 4-2-3-1. Видимо, логика такова, что надо было воспользоваться возможностью хотя бы в отчасти боевых условиях наиграть перед серьезными матчами тот вариант, который будет использован в них. Подтверждение этой мысли получил в послематчевой фразе Черчесова: «Через Мальту готовимся к Словении, хотим мы того или нет».

С заранее очевидным Даниилом Фоминым в опорной зоне появился Ильзат Ахметов, пусть и вернувшийся в последнее время в основу ЦСКА, но неудачно сыгравший и удаленный в матче последнего тура против «Зенита». Сказать, что Ахметов был хорош, значит погрешить против истины. Провалом его игру тоже назвать нельзя — но, получив место в стартовом составе не столько за собственные заслуги, сколько из-за отсутствия конкурентов, он и сыграл в соответствии со своей нынешней формой.

Помимо Ахметова, честно говоря, не предполагал увидеть с первых минут на поле и Алексея Ионова, ничего дельного в последнее время не показывающего в «Краснодаре». Вингера выручило то, что он — органичная часть этой сборной, человек, который провел в ее основе весь отборочный турнир. Это сыграло за него, а не за находящегося (по крайней мере визуально) в гораздо лучших кондициях Рифата Жемалетдинова. Последний в итоге вышел на замену, дебютировав в сборной, и сделал это неплохо. По крайней мере, был активен, не прятался за спинами партнеров, толково работал с мячом и несколько раз разбирался в непростых ситуациях.

Ионов был малозаметен. С одной стороны, он отдал предголевой пас Фомину, с другой — затмил это второстепенное позитивное действие грубой ошибкой в пасе в собственной штрафной, которая привела к голу Мальты и обострению, можно сказать, уже почти с нуля интриги матча. Почти тут же его заменили из-за травмы, и, если она не окажется пустячной, Жемалетдинов через три дня может оказаться и в стартовом составе. Да и с живым-здоровым Ионовым, вполне допускаю, тоже. То, что они с Ахметовым, наименее убедительно смотревшиеся в последних турах чемпионата страны, выглядели слабее других и в игре за сборную, — вполне логично.

На двух форвардов одновременно Черчесов не пошел. Значит, и не пойдет, потому что с кем еще по такой схеме играть, если не с Мальтой? Наконец, слева в обороне, как я и предполагал, не появился Федор Кудряшов, который присоединился к команде только на Мальте. Если у здорового Головина в составе просто нет альтернатив, а у Миранчука сейчас скорее статус запасного, то у Кудряшова два равноценных конкурента — Юрий Жирков и Вячеслав Караваев.

Последний и вышел слева, причем матч провел достаточно заметно. Мне, однако, все равно кажется, что со Словенией тренерский штаб предпочтет ветерана Кудряшова, одного из лидеров этой сборной по духу. Он, пропустивший игру на Мальте, подойдет к «Фишту» еще и свежим. Если ушиб колена на последних минутах не позволит Мариу Фернандесу сыграть со Словенией (не дай бог!), то Караваев находится в достаточно приличном состоянии, чтобы быть ему адекватной заменой.

Восемь человек стартового состава были абсолютно предсказуемы и логичны: Шунин в воротах, Марио Фернандес, Джикия и Семенов в обороне, Фомин в опорной зоне, Головин и Кузяев в верхней тройке полузащитников и Дзюба на острие. Тут стоит обратить внимание на очень приличную весну Семенова в «Ахмате», и дело не в победном голе «Арсеналу», а в выполнении прямых обязанностей, в которые входит не только оборона, но и первый пас на любую дистанцию. Он против Мальты Андрею удавался не раз и не два, и это его качество, не сомневаюсь, ценится Черчесовым и его ассистентами.

Фомин и Соболев воспользовались шансом

По первому тайму все, конечно, обратят внимание на гол + пас Дзюбы, обогнавшего Владимира Бесчастных и вышедшего на чистое второе место после Александра Кержакова по голам за сборную (отставание — три мяча) и чистое четвертое среди снайперов нашей национальной команды всех времен. А мое главное впечатление — оба мяча стали возможны благодаря пасам в одно касание Фомина.

В первом случае, если бы Даниил хотя бы на мгновение затянул после поперечного паса Ионова, Дзюба залез бы в офсайд, на грани которого находился. Во втором динамовец одновременно остро отпасовал в развитие атаки и был сбит, но судья не свистнул. Сделай он лишнее касание — не раскрутилась бы атака, в результате которой Дзюба отобрал потерянный им же мяч и покатил под результативный удар Мариу Фернандеса.

Никто даже не вспомнил, что Фомин первый раз играет в стартовом составе сборной в турнирном матче сборной (до того была контрольная игра в Молдавии). Потому что 24-летний футболист и в чемпионате страны выглядит очень солидно и стабильно и в национальной команде сделал все, чтобы использовать свой шанс. Даже больше — ведь, в отличие от «Динамо», в сборной Фомин играет опорником, а значит, совершать результативные действия в его приоритеты точно не входит.

Правда, в предыдущей атаке перед голом мальтийцев он ошибся в передаче, но потом еще была тысяча вариантов атаку соперника остановить, и это было сделано. Решающим в том эпизоде стал неосмотрительный пас назад Ионова. А замена Фомина после часа игры лично мне не совсем понятна — пусть Черчесов и обратил внимание на «недочеты при оборонительных действиях и развитии атак», едва ли Ахметов хоть в каких-то значимых компонентах игры превосходил Даниила.

Показал, как надо пользоваться шансом, и еще один 24-летний игрок — Александр Соболев. Спартаковец вышел вместо Дзюбы лишь на последнюю десятиминутку и за минуту до своего гола болезненно получил по ноге. Это не помешало ему здорово открыться под пас Миранчука и прошить руки вратаря, положив конец некоторой нервозности, которая, давайте скажем честно, у нас возникла и в которой даже стыдно признаться.

Приблизился ли этим голом Соболев к статусу игрока стартового состава? Наверняка. Но ведь и Дзюба в первом же матче за сборную после ноябрьского скандала снял вопросы о его нынешней необходимости команде — открыл счет в этом отборочном цикле и классно отдал Мариу Фернандесу. Значение его гола было очень большим — начали-то мальтийцы, бог ты мой, поинтереснее наших, и лишь в последние минут семь перед голом россияне начали двигать мяч и двигаться сами значительно быстрее. Этим надо было пользоваться, пока калиточка опять не закрылась. Дзюба это сделал. Правда, повторяю, заслуга Фомина в этом была первоочередной.

Уже через месяц мы об этом матче забудем. Сборная России стартовала в отборочном цикле ЧМ-2022 победой на минималках, но почти никакого позитива своей игрой в этом матче не дала. Для каких-либо выводов надо подождать Словении и Словакии.