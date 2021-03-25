Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Станислав Черчесов подвел итоги матча с Мальтой (3:1).

— Как сложилась игра, какие мысли после ее окончания?

— Мы взяли три очка, которые планировали. Первый тайм больше понравился и не из-за двух голов, а потому что мы были более организованными. Второй тайм мы не так начали, поэтому пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий гол и довели игру до победы.

Понятно, были шероховатости, мы долго не играли вместе. И тот же Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, они не были на сборе, не были на тактических тренировках. Поэтому у нас были проблемы в организации игры. Но главное — мы выиграли и на первом месте в группе.

— Как оцените игру Мальты? Удивил ли соперник? Во втором тайме в какой-то степени он превосходил нашу команду.

— Я сказал, что мы изучаем наших соперников. Понятно, что у болельщиков мало информации и они только знают, что это Мальта и какое у нее место в рейтинге. Они не знают, как команда играет и кто у них играет. У Мальты новый итальянский тренер, который принес определенные изменения. Мы несколько встреч смотрели и знали, что они организованные, что есть несколько игроков, которые индивидуально могут сыграть. Вы и сами это видели сегодня. Мы ждали непростой матч — так и получилось.

Мы в какой-то степени в середине второго тайма немного помогли сопернику, позволили себе некоторые вольности при развитии наступления, получили пару встречных атак. Одна из них завершилась голом. Счет 2:1 был скользким, мы сделали пару замен, перехватили инициативу и забили третий гол, доведя игру до победы.

Еще раз повторю: это турнирная стратегия и сегодня мы взяли три очка, а наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла Словении. Сейчас мы будем играть со Словенией за шесть очков.

— Почему не рискнули выйти с двумя нападающими? Можно было дать Соболеву больше времени.

— Мы смотрим игру и как она развивается. Посчитали нужным сыграть так. Через игру с Мальтой мы готовимся к Словении, хотим мы этого или нет. Поэтому сегодня решили сыграть так. Были кое-какие задумки, но игра не позволила это сделать.

— Кто из пары Фомин — Ахметов ближе к тому, чтобы остаться в составе после возвращения Оздоева и Зобнина? Два гола возникли после действий Фомина. Он воспользовался своим шансом?

— Не хотелось бы сейчас обсуждать футболистов, потому что надо посмотреть игру. Кто-то видел две передачи, а кто-то видел недочеты в оборонительных действиях и при развитии атак. Мы игроков не обсуждаем. Надо спокойно пересмотреть матч, пообщаться с футболистами, кто как себя чувствовал. Мы давно не играли, тем более в таком сочетании. Сегодня я не могу сказать, кто ближе к стартовому составу или дальше.

— Головин играл глубже, а Миранчук — на позиции десятки. Рассматриваете ли вы такой вариант дальше?

— Сегодня мы планировали играть по-другому, хотели дать Саше меньше времени, минут 70. Но игра сложилась не так, как хотелось. Мы поменяли свои планы. Леша вышел на своей позицией, в которой мы его планируем использовать. Не так все просто, как кажется со стороны. Партнеров надо понимать. Я не помню, когда в последний раз Головин был в сборной. Полтора года, кажется. Поэтому есть нюансы перед каждой игрой, мы их стараемся решать.

— Увидели рост Миранчука за время в «Аталанте»?

— Определенный опыт он получает. Мы с ним пока не говорили, они только прилетели, им надо было спокойно отдохнуть. У нас будет диалог. Алексей играет на многих позициях, как и Головин — это хорошо для нас. Игрок становится разностороннее. Но надо определить для них позиции, где они смогут показывать свои лучшие качества.

Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой pic.twitter.com/40JAIlTEgq — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

— Какая информация по состоянию Мариу Фернандеса, который хромал?

— Во время игры бывают ушибы. У Мариу все нормально. У нас есть два дня, чтобы понять, насколько он готов. Кудряшов тоже приехал в хорошем состоянии. У нас три игры и надо стратегически все правильно рассчитать, чтобы игроки были свежими и готовыми добиваться результата.

— Результаты матчей в вашей группе не удивили? Хорватия уступила Словении, Словакия не обыграла Кипр.

— Когда была жеребьевка, мы говорили, что у нас ровная группа. Это кажется со стороны, что легко. Мы сегодня обыграли Мальту, но у многих команд будут здесь проблемы. Сегодня мы еще раз убедились, что с каждой сборной надо максимально правильно готовиться, чтобы добиваться результата именно в этот день. Если вы помните вопрос в Сербии: их сборная нас обыграла, а мы на чемпионат Европы едем. Мы готовы тогда, когда надо. Сегодня у нас была победа, при этом игра нам не до конца удалась, не до конца понравилась, но главное — взяли три очка.