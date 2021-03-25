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Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Украина устояла перед чемпионами мира. Турция и Голландия выдали огненный матч с шестью голами

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:55
24 марта. Париж. Франция — Украина — 1:1. Французы не смогли начать отборочный турнир с победы. Фото AFP
24 марта. Париж. Франция — Украина — 1:1. Французы не смогли начать отборочный турнир с победы. Фото AFP
Теги:
Обзор состоявшихся в среду стартовых матчей отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе.

Два сюрприза на старте

Группа Н
Словения — Хорватия — 1:0 (Ловрич, 15)
Кипр — Словакия — 0:0
Мальта — Россия — 1:3 (Мбонг, 56 — Дзюба, 23. Фернандес, 35. Соболев, 90).

24&nbsp;марта. Та&nbsp;Кали. Мальта&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:3. 35-я минута. Россияне празднуют второй гол.Мальта — Россия: месседж Черчесову

В нашей группе главным матчем дня стало балканское дерби в Любляне, и следующий соперник сборной России показал, как он умеет удивлять. Словения справилась с серией атак гостей, одна из которых завершилась попаданием в штангу, а потом Ловрич забил с помощью рикошета. А ведь эта игра стала особенной для капитана хорватов Модрича: он в 134-й раз сыграл за «шашечных» и теперь является совладельцем национального рекорда вместе с Дарио Срной.

Праздник для ветерана получился грустным, а в целом первый тур показал очевидное: проходных матчей в группе ждать не приходится. Россия убедилась в этом на Мальте, про хорватов сказано выше, а Словакия и вовсе довольствовалась нулевой ничьей на Кипре. Защищаться сейчас научились все.

Группа H

И

В

Н

П

М

О

Россия

1

1

0

0

3-1

3

Словения

1

1

0

0

1-0

3

Кипр

1

0

1

0

0-0

1

Словакия

1

0

1

0

0-0

1

Хорватия

1

0

0

1

0-1

0

Мальта

1

0

0

1

1-3

0

У Голландии провал, Холанн без голов

Группа G
Турция — Голландия — 4:2 (Бурак Йылмаз, 15, 34, с пенальти, 81. Хакан Чалханоглу, 46 — Классен, 75. Л.де Йонг, 75)
Гибралтар — Норвегия — 0:3 (Серлот, 43. Торстведт, 45. Свенссон, 57).
Латвия — Черногория — 1:2 (Я.Икауниекс, 40 — Йоветич, 41, 83).

Неприятности голландцев в Турции начались еще на разминке, когда травму получил Силессен, и место в воротах пришлось занять Крулу. Работы у него на самом деле было немного, и первый раз про голкипера вспомнили, когда небольшой рикошет поставил его в тупик. Крул, конечно, не выручил, но, возможно, все дело в Бураке Йылмазе, который забил оранжевым в третьем матче подряд. 35-летний ветеран выдал невероятную игру, и когда соперник в концовке сократил отставание до минимума, великолепным по исполнению штрафным оформил хет-трик. Прошлый раз один игрок трижды поразил ворота Голландии на Евро-1980, когда отличился немец Клаус Аллофс.

Результат же снова поставили вопрос о способности Франка де Бура не разбазарить наследие Роналда Кумана. В семи матчах у нового тренера всего две победы. Хотя, у голландцев остались вопросы к судейству. Перед первым голом мяч в штрафной соперника попал в руку защитника, а в конце первого тайма Йокушлу, возможно, вынес мяч уже из-за линии ворот. Однако точных ответов нет, потому что в отборочном цикле нет ни ВАР, ни системы определения взятия ворот. Когда же пенальти все-таки назначили в добавленное арбитром время, Депай не смог переиграть вратаря. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в прошлый раз голландцы не реализовали 11-метровый 21 год назад, и тогда осечку допустил их нынешний главный тренер.

Норвегия запомнилась тем, что вышла на предматчевую церемонию в футболках с призывом соблюдать права человека. Это продолжение истории о том, как несколько клубов скандинавской страны призвали бойкотировать ЧМ-2022 на фоне новых историй о гибели рабочих на строительстве стадионов в Катаре. В игре же могло показаться, что бойкот начался уже сейчас, но все же перед уходом на перерыв норвежцы забили два мяча, и все встало на свои места. При этом гости потеряли получившего травму Эдегора, а главным сюрпризом стала засуха Холанна, хотя форвард дортмундской «Боруссии» нанес 8 ударов, и половина из них пришлась в створ.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

Норвегия

1

1

0

0

3-0

3

Турция

1

1

0

0

4-2

3

Черногория

1

1

0

0

2-1

3

Латвия

1

0

0

1

1-2

0

Голландия

1

0

0

1

2-4

0

Гибралтар

1

0

0

1

0-3

0

Гризманн догнал Трезеге, но Франция осталась без победы

Группа D
Франция — Украина — 1:1 (Гризманн, 19 — Кимпембе, 57, в свои ворота)
Финляндия — Босния — 2:2 (Пукки, 58, 77 — Пьянич, 55. Стеванович, 84).

В сентябре французы разгромили команду Андрея Шевченко с неприличным счетом 7:1. Тогда травмы и коронавирус оставили украинцев без четырнадцати футболистов из основной обоймы. Теперь состав гостей был близок к оптимальному, а с капитанской повязкой команду на поле впервые вывел защитник «Манчестер Сити» Зинченко.

Преимущество Франции, впрочем, было заметным, и красивейший обводящий удар Гризманна лишь закрепил впечатление. Антуан — самый незаменимый игрок для Дидье Дешама: он не пропустил ни одного из последних 44 матчей национальной сборной. Еще одна игра, и он обгонит Патрика Виейра, и это будет лучший результат после Второй мировой войны. Пока же Гризманн вышел на четвертое место в рейтинге лучших снайперов трехцветных, сравнявшись с Давидом Трезеге (34 гола).

Но, возможно, чемпионы мира поверили, что дальше все пойдет по накатанной. С украинцами это чревато. Те включили прессинг, накрыв соперника при выходе из обороны, а рикошет от Кимпембе поставил в тупик Ллориса. Пока мяч медленно катился в ворота, французы словно впали в ступор, и вернуть игру под тотальный контроль не сумели. В общем, лучше проиграть один раз 1:7, зато в по-настоящему важном матче добиться результата, которым можно гордиться. Даже при том, что в графе удары в створ значится ноль.

В другом матче этой группы соперник сборной России на чемпионате Европы — Финляндия — проявила характер в игре с боснийцами. Пропустив, наши северные соседи перевернули ход матча благодаря своей самой яркой звезде. Второй гол Пукки, забитый после сольного рейда с центра поля, стал украшением вечера. Форвард довел число мячей за сборную до 29 и сравнялся с Микаэлем Форселлом, а до легендарного рекордсмена Яри Литманена осталось всего два удара. Только Босния — тоже команда с характером, и в этой группе все началось с двух ничьих.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

Босния и Герцеговина

1

0

1

0

2-2

1

Финляндия

1

0

1

0

2-2

1

Украина

1

0

1

0

1-1

1

Франция

1

0

1

0

1-1

1

Казахстан

0

0

0

0

0-0

0

Роналду не забил даже в Турине

Группа А
Португалия — Азербайджан — 1:0 (Медведев, 36, в свои ворота)
Сербия — Ирландия — 3:2 (Влахович, 40. А.Митрович, 69, 75 — Браун, 18. Коллинз, 86)

Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории отборочных турниров мировых чемпионатов в Европе. На его счету 30 мячей, а из действующих футболистов ближе всех отличившийся 24 раза босниец Эдин Джеко. На горизонте — звание футболиста, который больше всех забил на уровне сборных. Пока его удерживает иранец Али Даеи, у которого 109 точных ударов.

Где, как не против Азербайджана сокращать отставание? Да еще и на домашней для Роналду арене в Турине. Однако единственное взятие ворот состоялось в курьезной ситуации. Магомедалиев несколько раз спас свою команду, но неудачно сыграл на выходе, что обернулось рикошетом от капитана гостей Медведева. Криштиану по-прежнему отстает от Даеи на семь мячей.

Вторая игра дня в этой группе завершилась волевой победой Сербии. Ирландцы за первый тайм нанесли только один удар, и этого хватило, чтобы прервать растянувшуюся на 678 минут безголевую серию. Только этим успехом для «парней в зеленом» все и ограничилось. Штаб сербов не ошибся, сделав ставку на одноклубника Кокорина по «Фиорентине» — Влаховича. Митрович подтвердил репутацию штатного снайпера сборной двумя голами после выхода на замену, а главной звездой игры стал сделавший ассистентский хет-трик Тадич.

Группа A

И

В

Н

П

М

О

Сербия

1

1

0

0

3-2

3

Португалия

1

1

0

0

1-0

3

Люксембург

0

0

0

0

0-0

0

Ирландия

1

0

0

1

2-3

0

Азербайджан

1

0

0

1

0-1

0

Торган вместо Эдена

Группа Е
Бельгия — Уэльс — 3:1 (Де Брейне, 22. Т.Азар, 28. Лукаку, 73, с пенальти — Уилсон, 11)
Эстония — Чехия — 2:6 (Саппинен, 12. Аниер, 86 — Шик, 18. Барак, 27. Соучек, 32, 43, 48. Янкто, 56)

Накануне Гарет Бэйл заявил, что планирует по окончании сезона вернуться в Мадрид и отработать оставшийся по контракту год с «Реалом». И, возможно, впавший в немилость у Зинедина Зидана валлиец в своем нынешнем состоянии поможет сливочным. По ходу первой голевой атаки Бэйл отдал две передачи, включая завершающую. Но все-таки Бельгия — это совсем другой уровень. Нет Эдена Азара — забьет Торган Азар. И, конечно, отлучился Лукаку, которого «Интер» все же отпустил в сборную, хотя изначально из-за двух случае коронавируса клуб хотел оставить дома всех легионеров.

Проходившая в польском Люблине встреча Эстонии и Чехии примечательна не самым крупным результатом вечера, и не первым в карьере хет-триком Соучека. Речь о проблемах прибалтийской сборной, которой пришлось собирать фактически новый состав. Единственный положительный тест на коронавирус из-за действующих в Эстонии правил заставил уйти на десятидневную самоизоляцию главного тренера Томаса Хэберли и пятнадцать футболистов. Федерация даже попросила поработать на ближайших матчах экс-наставника сборной Мартина Рейма.

Группа E

И

В

Н

П

М

О

Чехия

1

1

0

0

6-2

3

Бельгия

1

1

0

0

3-1

3

Белоруссия

0

0

0

0

0-0

0

Уэльс

1

0

0

1

1-3

0

Эстония

1

0

0

1

2-6

0

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