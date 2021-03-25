Украина устояла перед чемпионами мира. Турция и Голландия выдали огненный матч с шестью голами

Обзор состоявшихся в среду стартовых матчей отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе.

Два сюрприза на старте

Группа Н

Словения — Хорватия — 1:0 (Ловрич, 15)

Кипр — Словакия — 0:0

Мальта — Россия — 1:3 (Мбонг, 56 — Дзюба, 23. Фернандес, 35. Соболев, 90).

В нашей группе главным матчем дня стало балканское дерби в Любляне, и следующий соперник сборной России показал, как он умеет удивлять. Словения справилась с серией атак гостей, одна из которых завершилась попаданием в штангу, а потом Ловрич забил с помощью рикошета. А ведь эта игра стала особенной для капитана хорватов Модрича: он в 134-й раз сыграл за «шашечных» и теперь является совладельцем национального рекорда вместе с Дарио Срной.

? At this moment, team captain Luka Modri? joins Darijo Srna at the top of #Croatia all-time appearance list (134). Congratulations!#BeProud #Vatreni? pic.twitter.com/sEPudYHbcT — HNS (@HNS_CFF) March 24, 2021

Праздник для ветерана получился грустным, а в целом первый тур показал очевидное: проходных матчей в группе ждать не приходится. Россия убедилась в этом на Мальте, про хорватов сказано выше, а Словакия и вовсе довольствовалась нулевой ничьей на Кипре. Защищаться сейчас научились все.

Группа H И В Н П М О Россия 1 1 0 0 3-1 3 Словения 1 1 0 0 1-0 3 Кипр 1 0 1 0 0-0 1 Словакия 1 0 1 0 0-0 1 Хорватия 1 0 0 1 0-1 0 Мальта 1 0 0 1 1-3 0

У Голландии провал, Холанн без голов

Группа G

Турция — Голландия — 4:2 (Бурак Йылмаз, 15, 34, с пенальти, 81. Хакан Чалханоглу, 46 — Классен, 75. Л.де Йонг, 75)

Гибралтар — Норвегия — 0:3 (Серлот, 43. Торстведт, 45. Свенссон, 57).

Латвия — Черногория — 1:2 (Я.Икауниекс, 40 — Йоветич, 41, 83).

Неприятности голландцев в Турции начались еще на разминке, когда травму получил Силессен, и место в воротах пришлось занять Крулу. Работы у него на самом деле было немного, и первый раз про голкипера вспомнили, когда небольшой рикошет поставил его в тупик. Крул, конечно, не выручил, но, возможно, все дело в Бураке Йылмазе, который забил оранжевым в третьем матче подряд. 35-летний ветеран выдал невероятную игру, и когда соперник в концовке сократил отставание до минимума, великолепным по исполнению штрафным оформил хет-трик. Прошлый раз один игрок трижды поразил ворота Голландии на Евро-1980, когда отличился немец Клаус Аллофс.

Burak Yilmaz vs Netherlands pic.twitter.com/af6lbDBjU8 — Troll Football (@TrollFootball) March 24, 2021

Результат же снова поставили вопрос о способности Франка де Бура не разбазарить наследие Роналда Кумана. В семи матчах у нового тренера всего две победы. Хотя, у голландцев остались вопросы к судейству. Перед первым голом мяч в штрафной соперника попал в руку защитника, а в конце первого тайма Йокушлу, возможно, вынес мяч уже из-за линии ворот. Однако точных ответов нет, потому что в отборочном цикле нет ни ВАР, ни системы определения взятия ворот. Когда же пенальти все-таки назначили в добавленное арбитром время, Депай не смог переиграть вратаря. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в прошлый раз голландцы не реализовали 11-метровый 21 год назад, и тогда осечку допустил их нынешний главный тренер.

Норвегия запомнилась тем, что вышла на предматчевую церемонию в футболках с призывом соблюдать права человека. Это продолжение истории о том, как несколько клубов скандинавской страны призвали бойкотировать ЧМ-2022 на фоне новых историй о гибели рабочих на строительстве стадионов в Катаре. В игре же могло показаться, что бойкот начался уже сейчас, но все же перед уходом на перерыв норвежцы забили два мяча, и все встало на свои места. При этом гости потеряли получившего травму Эдегора, а главным сюрпризом стала засуха Холанна, хотя форвард дортмундской «Боруссии» нанес 8 ударов, и половина из них пришлась в створ.

'Human rights. On and off the pitch.'



Norway's national team shared this message after calls to boycott the 2022 World Cup in Qatar. pic.twitter.com/VnfgB8S3X6 — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2021

Группа G И В Н П М О Норвегия 1 1 0 0 3-0 3 Турция 1 1 0 0 4-2 3 Черногория 1 1 0 0 2-1 3 Латвия 1 0 0 1 1-2 0 Голландия 1 0 0 1 2-4 0 Гибралтар 1 0 0 1 0-3 0

Гризманн догнал Трезеге, но Франция осталась без победы

Группа D

Франция — Украина — 1:1 (Гризманн, 19 — Кимпембе, 57, в свои ворота)

Финляндия — Босния — 2:2 (Пукки, 58, 77 — Пьянич, 55. Стеванович, 84).

В сентябре французы разгромили команду Андрея Шевченко с неприличным счетом 7:1. Тогда травмы и коронавирус оставили украинцев без четырнадцати футболистов из основной обоймы. Теперь состав гостей был близок к оптимальному, а с капитанской повязкой команду на поле впервые вывел защитник «Манчестер Сити» Зинченко.

Ты только посмотри, какую красоту сотворил Гризманн ?



Антуан поборолся с Зинченко, а потом запустил такой шедевр. Дотянуться нереально ??? pic.twitter.com/us2o54kSTB — Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021

Преимущество Франции, впрочем, было заметным, и красивейший обводящий удар Гризманна лишь закрепил впечатление. Антуан — самый незаменимый игрок для Дидье Дешама: он не пропустил ни одного из последних 44 матчей национальной сборной. Еще одна игра, и он обгонит Патрика Виейра, и это будет лучший результат после Второй мировой войны. Пока же Гризманн вышел на четвертое место в рейтинге лучших снайперов трехцветных, сравнявшись с Давидом Трезеге (34 гола).

?? France's all-time top goalscorers...



5?1? Thierry Henry

4?4? Olivier Giroud

4?1? Michel Platini

3?4? David Trezeguet

3?4? ??? ???@AntoGriezmann is joint fourth after tonight's first-half goal ??? pic.twitter.com/WMtYBiARbY — European Qualifiers (@EURO2020) March 24, 2021

Но, возможно, чемпионы мира поверили, что дальше все пойдет по накатанной. С украинцами это чревато. Те включили прессинг, накрыв соперника при выходе из обороны, а рикошет от Кимпембе поставил в тупик Ллориса. Пока мяч медленно катился в ворота, французы словно впали в ступор, и вернуть игру под тотальный контроль не сумели. В общем, лучше проиграть один раз 1:7, зато в по-настоящему важном матче добиться результата, которым можно гордиться. Даже при том, что в графе удары в створ значится ноль.

Make that ?? vs. Bosnia & Herzegovina now! https://t.co/2YqRAfGqUw — Squawka Football (@Squawka) March 24, 2021

В другом матче этой группы соперник сборной России на чемпионате Европы — Финляндия — проявила характер в игре с боснийцами. Пропустив, наши северные соседи перевернули ход матча благодаря своей самой яркой звезде. Второй гол Пукки, забитый после сольного рейда с центра поля, стал украшением вечера. Форвард довел число мячей за сборную до 29 и сравнялся с Микаэлем Форселлом, а до легендарного рекордсмена Яри Литманена осталось всего два удара. Только Босния — тоже команда с характером, и в этой группе все началось с двух ничьих.

Группа D И В Н П М О Босния и Герцеговина 1 0 1 0 2-2 1 Финляндия 1 0 1 0 2-2 1 Украина 1 0 1 0 1-1 1 Франция 1 0 1 0 1-1 1 Казахстан 0 0 0 0 0-0 0

Роналду не забил даже в Турине

Группа А

Португалия — Азербайджан — 1:0 (Медведев, 36, в свои ворота)

Сербия — Ирландия — 3:2 (Влахович, 40. А.Митрович, 69, 75 — Браун, 18. Коллинз, 86)

Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории отборочных турниров мировых чемпионатов в Европе. На его счету 30 мячей, а из действующих футболистов ближе всех отличившийся 24 раза босниец Эдин Джеко. На горизонте — звание футболиста, который больше всех забил на уровне сборных. Пока его удерживает иранец Али Даеи, у которого 109 точных ударов.

Hoje arranca a fase de qualifica??o para o Mundial 2002 na UEFA: Cristiano Ronaldo ? o melhor marcador do apuramento ?, numa lista com outro ?? no Top 10 pic.twitter.com/NlLTmcNS8G — playmakerstats (@playmaker_PT) March 24, 2021

Где, как не против Азербайджана сокращать отставание? Да еще и на домашней для Роналду арене в Турине. Однако единственное взятие ворот состоялось в курьезной ситуации. Магомедалиев несколько раз спас свою команду, но неудачно сыграл на выходе, что обернулось рикошетом от капитана гостей Медведева. Криштиану по-прежнему отстает от Даеи на семь мячей.

40' ?? Assists Vlahovic

68' ?? Assists Mitrovic

75' ?? Assists Mitrovic



Dusan Tadi? has a hat-trick of assists against Ireland this evening. ? pic.twitter.com/6PH9Vx1chs — Squawka Football (@Squawka) March 24, 2021

Вторая игра дня в этой группе завершилась волевой победой Сербии. Ирландцы за первый тайм нанесли только один удар, и этого хватило, чтобы прервать растянувшуюся на 678 минут безголевую серию. Только этим успехом для «парней в зеленом» все и ограничилось. Штаб сербов не ошибся, сделав ставку на одноклубника Кокорина по «Фиорентине» — Влаховича. Митрович подтвердил репутацию штатного снайпера сборной двумя голами после выхода на замену, а главной звездой игры стал сделавший ассистентский хет-трик Тадич.

Группа A И В Н П М О Сербия 1 1 0 0 3-2 3 Португалия 1 1 0 0 1-0 3 Люксембург 0 0 0 0 0-0 0 Ирландия 1 0 0 1 2-3 0 Азербайджан 1 0 0 1 0-1 0

Торган вместо Эдена

Группа Е

Бельгия — Уэльс — 3:1 (Де Брейне, 22. Т.Азар, 28. Лукаку, 73, с пенальти — Уилсон, 11)

Эстония — Чехия — 2:6 (Саппинен, 12. Аниер, 86 — Шик, 18. Барак, 27. Соучек, 32, 43, 48. Янкто, 56)

Накануне Гарет Бэйл заявил, что планирует по окончании сезона вернуться в Мадрид и отработать оставшийся по контракту год с «Реалом». И, возможно, впавший в немилость у Зинедина Зидана валлиец в своем нынешнем состоянии поможет сливочным. По ходу первой голевой атаки Бэйл отдал две передачи, включая завершающую. Но все-таки Бельгия — это совсем другой уровень. Нет Эдена Азара — забьет Торган Азар. И, конечно, отлучился Лукаку, которого «Интер» все же отпустил в сборную, хотя изначально из-за двух случае коронавируса клуб хотел оставить дома всех легионеров.

Проходившая в польском Люблине встреча Эстонии и Чехии примечательна не самым крупным результатом вечера, и не первым в карьере хет-триком Соучека. Речь о проблемах прибалтийской сборной, которой пришлось собирать фактически новый состав. Единственный положительный тест на коронавирус из-за действующих в Эстонии правил заставил уйти на десятидневную самоизоляцию главного тренера Томаса Хэберли и пятнадцать футболистов. Федерация даже попросила поработать на ближайших матчах экс-наставника сборной Мартина Рейма.