Украина устояла перед чемпионами мира. Турция и Голландия выдали огненный матч с шестью голами
Два сюрприза на старте
Группа Н
Словения — Хорватия — 1:0 (Ловрич, 15)
Кипр — Словакия — 0:0
Мальта — Россия — 1:3 (Мбонг, 56 — Дзюба, 23. Фернандес, 35. Соболев, 90).
В нашей группе главным матчем дня стало балканское дерби в Любляне, и следующий соперник сборной России показал, как он умеет удивлять. Словения справилась с серией атак гостей, одна из которых завершилась попаданием в штангу, а потом Ловрич забил с помощью рикошета. А ведь эта игра стала особенной для капитана хорватов Модрича: он в 134-й раз сыграл за «шашечных» и теперь является совладельцем национального рекорда вместе с Дарио Срной.
? At this moment, team captain Luka Modri? joins Darijo Srna at the top of #Croatia all-time appearance list (134). Congratulations!#BeProud #Vatreni? pic.twitter.com/sEPudYHbcT— HNS (@HNS_CFF) March 24, 2021
Праздник для ветерана получился грустным, а в целом первый тур показал очевидное: проходных матчей в группе ждать не приходится. Россия убедилась в этом на Мальте, про хорватов сказано выше, а Словакия и вовсе довольствовалась нулевой ничьей на Кипре. Защищаться сейчас научились все.
|
Группа H
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Россия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
Словения
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
Кипр
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
Словакия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
Хорватия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|
Мальта
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
У Голландии провал, Холанн без голов
Группа G
Турция — Голландия — 4:2 (Бурак Йылмаз, 15, 34, с пенальти, 81. Хакан Чалханоглу, 46 — Классен, 75. Л.де Йонг, 75)
Гибралтар — Норвегия — 0:3 (Серлот, 43. Торстведт, 45. Свенссон, 57).
Латвия — Черногория — 1:2 (Я.Икауниекс, 40 — Йоветич, 41, 83).
Неприятности голландцев в Турции начались еще на разминке, когда травму получил Силессен, и место в воротах пришлось занять Крулу. Работы у него на самом деле было немного, и первый раз про голкипера вспомнили, когда небольшой рикошет поставил его в тупик. Крул, конечно, не выручил, но, возможно, все дело в Бураке Йылмазе, который забил оранжевым в третьем матче подряд. 35-летний ветеран выдал невероятную игру, и когда соперник в концовке сократил отставание до минимума, великолепным по исполнению штрафным оформил хет-трик. Прошлый раз один игрок трижды поразил ворота Голландии на Евро-1980, когда отличился немец Клаус Аллофс.
Burak Yilmaz vs Netherlands pic.twitter.com/af6lbDBjU8— Troll Football (@TrollFootball) March 24, 2021
Результат же снова поставили вопрос о способности Франка де Бура не разбазарить наследие Роналда Кумана. В семи матчах у нового тренера всего две победы. Хотя, у голландцев остались вопросы к судейству. Перед первым голом мяч в штрафной соперника попал в руку защитника, а в конце первого тайма Йокушлу, возможно, вынес мяч уже из-за линии ворот. Однако точных ответов нет, потому что в отборочном цикле нет ни ВАР, ни системы определения взятия ворот. Когда же пенальти все-таки назначили в добавленное арбитром время, Депай не смог переиграть вратаря. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в прошлый раз голландцы не реализовали 11-метровый 21 год назад, и тогда осечку допустил их нынешний главный тренер.
? 15' @MilliTakimlar 1-0 @OnsOranje— SPORF (@Sporf) March 24, 2021
? 34' @MilliTakimlar 2-0 @OnsOranje
?46' @MilliTakimlar 3-0 @OnsOranje
? 75' @MilliTakimlar 3-1 @OnsOranje
? 76' @MilliTakimlar 3-2 @OnsOranje
? 81' @MilliTakimlar 4-2 @OnsOranje
? Who said international football was boring... pic.twitter.com/FswXlTRM6k
Норвегия запомнилась тем, что вышла на предматчевую церемонию в футболках с призывом соблюдать права человека. Это продолжение истории о том, как несколько клубов скандинавской страны призвали бойкотировать ЧМ-2022 на фоне новых историй о гибели рабочих на строительстве стадионов в Катаре. В игре же могло показаться, что бойкот начался уже сейчас, но все же перед уходом на перерыв норвежцы забили два мяча, и все встало на свои места. При этом гости потеряли получившего травму Эдегора, а главным сюрпризом стала засуха Холанна, хотя форвард дортмундской «Боруссии» нанес 8 ударов, и половина из них пришлась в створ.
'Human rights. On and off the pitch.'— ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2021
Norway's national team shared this message after calls to boycott the 2022 World Cup in Qatar. pic.twitter.com/VnfgB8S3X6
|
Группа G
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Норвегия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-0
|
3
|
Турция
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4-2
|
3
|
Черногория
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
Латвия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
Голландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-4
|
0
|
Гибралтар
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-3
|
0
Гризманн догнал Трезеге, но Франция осталась без победы
Группа D
Франция — Украина — 1:1 (Гризманн, 19 — Кимпембе, 57, в свои ворота)
Финляндия — Босния — 2:2 (Пукки, 58, 77 — Пьянич, 55. Стеванович, 84).
В сентябре французы разгромили команду Андрея Шевченко с неприличным счетом 7:1. Тогда травмы и коронавирус оставили украинцев без четырнадцати футболистов из основной обоймы. Теперь состав гостей был близок к оптимальному, а с капитанской повязкой команду на поле впервые вывел защитник «Манчестер Сити» Зинченко.
Ты только посмотри, какую красоту сотворил Гризманн ?— Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021
Антуан поборолся с Зинченко, а потом запустил такой шедевр. Дотянуться нереально ??? pic.twitter.com/us2o54kSTB
Преимущество Франции, впрочем, было заметным, и красивейший обводящий удар Гризманна лишь закрепил впечатление. Антуан — самый незаменимый игрок для Дидье Дешама: он не пропустил ни одного из последних 44 матчей национальной сборной. Еще одна игра, и он обгонит Патрика Виейра, и это будет лучший результат после Второй мировой войны. Пока же Гризманн вышел на четвертое место в рейтинге лучших снайперов трехцветных, сравнявшись с Давидом Трезеге (34 гола).
?? France's all-time top goalscorers...— European Qualifiers (@EURO2020) March 24, 2021
5?1? Thierry Henry
4?4? Olivier Giroud
4?1? Michel Platini
3?4? David Trezeguet
3?4? ??? ???@AntoGriezmann is joint fourth after tonight's first-half goal ??? pic.twitter.com/WMtYBiARbY
Но, возможно, чемпионы мира поверили, что дальше все пойдет по накатанной. С украинцами это чревато. Те включили прессинг, накрыв соперника при выходе из обороны, а рикошет от Кимпембе поставил в тупик Ллориса. Пока мяч медленно катился в ворота, французы словно впали в ступор, и вернуть игру под тотальный контроль не сумели. В общем, лучше проиграть один раз 1:7, зато в по-настоящему важном матче добиться результата, которым можно гордиться. Даже при том, что в графе удары в створ значится ноль.
Make that ?? vs. Bosnia & Herzegovina now! https://t.co/2YqRAfGqUw— Squawka Football (@Squawka) March 24, 2021
В другом матче этой группы соперник сборной России на чемпионате Европы — Финляндия — проявила характер в игре с боснийцами. Пропустив, наши северные соседи перевернули ход матча благодаря своей самой яркой звезде. Второй гол Пукки, забитый после сольного рейда с центра поля, стал украшением вечера. Форвард довел число мячей за сборную до 29 и сравнялся с Микаэлем Форселлом, а до легендарного рекордсмена Яри Литманена осталось всего два удара. Только Босния — тоже команда с характером, и в этой группе все началось с двух ничьих.
|
Группа D
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Босния и Герцеговина
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
Финляндия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
Украина
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
Франция
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
Казахстан
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Роналду не забил даже в Турине
Группа А
Португалия — Азербайджан — 1:0 (Медведев, 36, в свои ворота)
Сербия — Ирландия — 3:2 (Влахович, 40. А.Митрович, 69, 75 — Браун, 18. Коллинз, 86)
Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории отборочных турниров мировых чемпионатов в Европе. На его счету 30 мячей, а из действующих футболистов ближе всех отличившийся 24 раза босниец Эдин Джеко. На горизонте — звание футболиста, который больше всех забил на уровне сборных. Пока его удерживает иранец Али Даеи, у которого 109 точных ударов.
Hoje arranca a fase de qualifica??o para o Mundial 2002 na UEFA: Cristiano Ronaldo ? o melhor marcador do apuramento ?, numa lista com outro ?? no Top 10 pic.twitter.com/NlLTmcNS8G— playmakerstats (@playmaker_PT) March 24, 2021
Где, как не против Азербайджана сокращать отставание? Да еще и на домашней для Роналду арене в Турине. Однако единственное взятие ворот состоялось в курьезной ситуации. Магомедалиев несколько раз спас свою команду, но неудачно сыграл на выходе, что обернулось рикошетом от капитана гостей Медведева. Криштиану по-прежнему отстает от Даеи на семь мячей.
40' ?? Assists Vlahovic— Squawka Football (@Squawka) March 24, 2021
68' ?? Assists Mitrovic
75' ?? Assists Mitrovic
Dusan Tadi? has a hat-trick of assists against Ireland this evening. ? pic.twitter.com/6PH9Vx1chs
Вторая игра дня в этой группе завершилась волевой победой Сербии. Ирландцы за первый тайм нанесли только один удар, и этого хватило, чтобы прервать растянувшуюся на 678 минут безголевую серию. Только этим успехом для «парней в зеленом» все и ограничилось. Штаб сербов не ошибся, сделав ставку на одноклубника Кокорина по «Фиорентине» — Влаховича. Митрович подтвердил репутацию штатного снайпера сборной двумя голами после выхода на замену, а главной звездой игры стал сделавший ассистентский хет-трик Тадич.
|
Группа A
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Сербия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-2
|
3
|
Португалия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
Люксембург
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
Ирландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-3
|
0
|
Азербайджан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
Торган вместо Эдена
Группа Е
Бельгия — Уэльс — 3:1 (Де Брейне, 22. Т.Азар, 28. Лукаку, 73, с пенальти — Уилсон, 11)
Эстония — Чехия — 2:6 (Саппинен, 12. Аниер, 86 — Шик, 18. Барак, 27. Соучек, 32, 43, 48. Янкто, 56)
Накануне Гарет Бэйл заявил, что планирует по окончании сезона вернуться в Мадрид и отработать оставшийся по контракту год с «Реалом». И, возможно, впавший в немилость у Зинедина Зидана валлиец в своем нынешнем состоянии поможет сливочным. По ходу первой голевой атаки Бэйл отдал две передачи, включая завершающую. Но все-таки Бельгия — это совсем другой уровень. Нет Эдена Азара — забьет Торган Азар. И, конечно, отлучился Лукаку, которого «Интер» все же отпустил в сборную, хотя изначально из-за двух случае коронавируса клуб хотел оставить дома всех легионеров.
?? Belgium's first-half = _________— European Qualifiers (@EURO2020) March 24, 2021
?? Kevin De Bruyne
?? Thorgan Hazard#WCQ pic.twitter.com/BHobg22TER
Проходившая в польском Люблине встреча Эстонии и Чехии примечательна не самым крупным результатом вечера, и не первым в карьере хет-триком Соучека. Речь о проблемах прибалтийской сборной, которой пришлось собирать фактически новый состав. Единственный положительный тест на коронавирус из-за действующих в Эстонии правил заставил уйти на десятидневную самоизоляцию главного тренера Томаса Хэберли и пятнадцать футболистов. Федерация даже попросила поработать на ближайших матчах экс-наставника сборной Мартина Рейма.
|
Группа E
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Чехия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
6-2
|
3
|
Бельгия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
Белоруссия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
Уэльс
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
|
Эстония
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-6
|
0
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