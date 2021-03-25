«В 2009-м Словения легко победила Россию. Сейчас повторит результат». Интервью легендарного Златко Заховича

Лучший бомбардир в истории сборной Словении Златко Захович в интервью «СЭ» поделился своим мнением о предстоящем 27 марта в Сочи матче отборочного турнира ЧМ-2022 против нашей национальной команды.

— Златко, какая мысль первой пришла в голову, когда узнали, что Словения попала в одну группу с Хорватией, Словакией и Россией?

— Вы знаете, каково население нашей страны? Два миллиона. А России — 180 (на самом деле 146 миллионов. — Прим. Г.Ш.). У нас небольшое государство — жителей не очень много, соответственно, и футболистов тоже. По-моему, я вообще никакой жребий никогда не считал легким. Для Словении какой угодно соперник по умолчанию сложный. Но думаю, что и те, кому досталась Словения, тоже считают результаты жеребьевки непростыми. Так что тут две стороны.

— Словения — из четвертой корзины. На чемпионат мира напрямую выходит только победитель группы. Что думаете о шансах?

— Я словенец. И верю, что наша сборная может стать первой и полететь в Катар. Причем не просто верю в команду, а действительно считаю ее нынешний состав одним из сильнейших. Осенью мы играли в Лиге наций и ни в одном из шести матчей не уступили. Хотя группа у нас тоже была сложной (Греция, Косово, Молдавия. — Прим. Г.Ш.).

— Вы сказали, что это один из сильнейших составов Словении. Кого из футболистов считаете лучшими?

— Номер один — Ян Облак. Голкипер очень важен для каждой команды, но у нас вратарь особенный. Выделю нападающих Йосипа Иличича и Андража Шпорара. Отдельно болею за своего сына Луку. Но призываю вас не делать акцент на футболистах. Мы сильны командой. Прекрасную работу делает тренер сборной Словении.

— Да, Матьяж Кек. Он же руководил словенцами в тех самых отборочных стыковых матчах ЧМ-2010 с Россией. Как изменилась ваша сборная с тех пор?

— Матьяж же уходил вскоре после того чемпионата мира, а потом вернулся. Мне кажется, Кек стал более зрелым специалистом — видно, что набрался опыта и лучше понимает игру. Отличный тренер для Словении. Его очень любят болельщики и, уверен, будут активно поддерживать команду.

— А сборная России стала сильнее после ЧМ-2018?

— Безусловно — добилась большого прогресса, сделала шаг вперед. И чемпионат мира повлиял на сборную ментально. Не сомневаюсь, что психология футболистов поменялась — теперь они знают, что могут побеждать и решать самые высокие задачи, а это существенно повышает самооценку.

— У вас есть любимые игроки в сборной России?

— Есть. На чемпионате мира очень понравился левоногий полузащитник из «Валенсии». Забыл его имя...

— Денис Черышев. Но его сейчас нет в составе.

— Жаль. Очень хороший футболист. Еще отмечу Дзюбу. Прекрасный нападающий — опасный, мощный, хорошо работает корпусом, нацелен на ворота.

— Он пропустил ноябрьские встречи сборной после одного скандала.

— Скандала? Это нормально! Скандалы бывают в карьере только больших футболистов! Это их привилегия. Маленькие игроки в скандалы не попадают — они просто никого не интересуют. Я знаю, о чем говорю, ха-ха.

— Вернемся к матчу. Россия — очевидный фаворит?

— Да. Большая команда, большие игроки, большой тренер. Но Словения победит.

— Как в 2009-м?

— Нет. Тогда у нас все знали, что победа станет легкой. И мы легко выиграли. Сейчас будет не так.

— Постойте. Как это легко? Словения вышла на чемпионат мира только благодаря правилу гостевого гола.

— Нет, это случилось очень легко! И сейчас мы победим! Только не так легко. Но счет тоже будет что-то вроде 1:0. Для нас этого достаточно.

— А почему тогда было легко, а сейчас сложнее?

— Потому что Россия выросла, говорю же. У вас очень хорошая команда, но мы, повторю, победим в один мяч.

— Перед теми стыковыми матчами вы сказали россиянам: «Играйте лучше в хоккей!» Сейчас тоже так считаете?

— Это же шутка! Люблю русских, Россия — моя любимая страна. Мы же с вами славянские люди, я большой фанат вашего президента. Он босс, очень уважаю его. Но поймите, я словенец и в матчах с другими сборными всегда стану поддерживать своих соотечественников.