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Сегодня, 10:30

Месси против сборной страны, конфликтовавшей с Катаром. Главные интриги матчей дня

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
На что обратить внимание.

Аргентина — Саудовская Аравия

Между Катаром и Саудовской Аравией прохладные отношения, несмотря на соседство. Три года Эр-Рияд поддерживал торгово-экономическую блокаду Катара и снял ее только в 2021 году. К слову, по этой причине на Ближнем Востоке даже ходили слухи, что саудиты проигнорируют ЧМ-2022. К счастью, все удалось разрулить, и теперь тысячи болельщиков из Саудовской Аравии едут уже на шестой чемпионат мира, в котором их страна принимает участие с 1994 года.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 13:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Саудовская Аравия

Понятное дело, даже несмотря на статус завсегдатаев ЧМ, в группе с Аргентиной, Польшей и Мексикой от саудитов ничего не ждут, так что само попадание на мундиаль для них уже праздник. А вот Аргентине нужен мощный старт. «Альбиселесте» во главе с Месси многие называют чуть ли не главным фаворитом турнира, но для начала нужно пройти не самую простую группу, в которой Саудовская Аравия — самый легкий соперник.

Лионель Месси. Месси в нескольких шагах от мечты. Нынешняя Аргентина может пойти по стопам сборной времен Марадоны

Мексика — Польша

В квартете С Аргентина — безусловный фаворит, который наверняка обеспечит себе место в плей-офф, если не случится чего-то ну совсем уж невероятного. Саудовская Аравия — записной аутсайдер, потому именно Мексике и Польше предстоит выяснить, кто больше достоин выхода в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Мексика
Польша

За латиноамериканцев говорит опытный состав под руководством Таты Мартино — культового в своем регионе тренера, которого могут помнить болельщики «Барселоны». Мексиканцев регулярно недооценивают, но они всякий раз удивляют — на прошлом ЧМ, например, заняли второе место, оставив позади сборные Германии и Южной Кореи.

Прошедшая на чемпионат мира во многом из-за бана России Польша надеется в первую очередь на Роберта Левандовски. Поляки провалили прошлый чемпионат мира, заняв последнее место в группе. Ну а Левандовски к своим 34 годам пока так и не забил ни одного гола на ЧМ.

Один из&nbsp;шести мячей влетает в&nbsp;ворота сборной Ирана в&nbsp;матче против Англии. ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?

Дания — Тунис

Сборная Дании пошумела на Евро-2021, добравшись до полуфинала, где до последнего боролась со сборной Англии. За прошедшие полтора года состав датчан не стал слабее — по-прежнему в строю Шмейхель, Хейбьерг, Кьер, Поульсен. А еще вернулся в старт лидер команды Кристиан Эриксен, чуть не попрощавшийся с жизнью в прямом эфире прошлым летом. Не просто так многие делают ставку на датчан как на потенциально главное открытие турнира. Это сильная, а главное организованная европейская сборная, способная доставить проблемы кому угодно.

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Дания
Тунис

Что касается Туниса, то ему придется привыкать к роли андердога. Из звездных игроков тут разве что нападающий Вахби Хазри, причастный к каждому из последних четырех голов Туниса на чемпионатах мира.

Франция — Австралия

То, как состав действующих чемпионов мира покорежили травмы, — просто боль. Вылетели Погба, Канте, Нкунку, а под конец и действующий обладатель «Золотого мяча» Бензема. Тем не менее даже с такими потерями французы обязаны как минимум выходить из группы. Да, с Данией придется пободаться за первое место, но команды уровня Туниса и Австралии Франция обязана обыгрывать в любом состоянии. Хотя не просто так многие вспоминают, что никому из последних трех чемпионов мира на следующем турнире не удалось выйти из группы.

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 22:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Франция
Австралия

Что может противопоставить Франции Австралия? Мало чего, ведь самый дорогой футболист австралийцев сайт Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Но такие команды берут свое за счет организации в игре без мяча и заточенности на борьбу. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы остановить обескровленных чемпионов.

Карим Бензема. Какой кошмар — Бензема пропустит чемпионат мира! Сборную Франции накрыли травмы — что теперь делать Дешаму?

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Франции по футболу
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