Месси против сборной страны, конфликтовавшей с Катаром. Главные интриги матчей дня

На что обратить внимание.

Аргентина — Саудовская Аравия

Между Катаром и Саудовской Аравией прохладные отношения, несмотря на соседство. Три года Эр-Рияд поддерживал торгово-экономическую блокаду Катара и снял ее только в 2021 году. К слову, по этой причине на Ближнем Востоке даже ходили слухи, что саудиты проигнорируют ЧМ-2022. К счастью, все удалось разрулить, и теперь тысячи болельщиков из Саудовской Аравии едут уже на шестой чемпионат мира, в котором их страна принимает участие с 1994 года.

Понятное дело, даже несмотря на статус завсегдатаев ЧМ, в группе с Аргентиной, Польшей и Мексикой от саудитов ничего не ждут, так что само попадание на мундиаль для них уже праздник. А вот Аргентине нужен мощный старт. «Альбиселесте» во главе с Месси многие называют чуть ли не главным фаворитом турнира, но для начала нужно пройти не самую простую группу, в которой Саудовская Аравия — самый легкий соперник.

Мексика — Польша

В квартете С Аргентина — безусловный фаворит, который наверняка обеспечит себе место в плей-офф, если не случится чего-то ну совсем уж невероятного. Саудовская Аравия — записной аутсайдер, потому именно Мексике и Польше предстоит выяснить, кто больше достоин выхода в плей-офф.

За латиноамериканцев говорит опытный состав под руководством Таты Мартино — культового в своем регионе тренера, которого могут помнить болельщики «Барселоны». Мексиканцев регулярно недооценивают, но они всякий раз удивляют — на прошлом ЧМ, например, заняли второе место, оставив позади сборные Германии и Южной Кореи.

Прошедшая на чемпионат мира во многом из-за бана России Польша надеется в первую очередь на Роберта Левандовски. Поляки провалили прошлый чемпионат мира, заняв последнее место в группе. Ну а Левандовски к своим 34 годам пока так и не забил ни одного гола на ЧМ.

Дания — Тунис

Сборная Дании пошумела на Евро-2021, добравшись до полуфинала, где до последнего боролась со сборной Англии. За прошедшие полтора года состав датчан не стал слабее — по-прежнему в строю Шмейхель, Хейбьерг, Кьер, Поульсен. А еще вернулся в старт лидер команды Кристиан Эриксен, чуть не попрощавшийся с жизнью в прямом эфире прошлым летом. Не просто так многие делают ставку на датчан как на потенциально главное открытие турнира. Это сильная, а главное организованная европейская сборная, способная доставить проблемы кому угодно.

Что касается Туниса, то ему придется привыкать к роли андердога. Из звездных игроков тут разве что нападающий Вахби Хазри, причастный к каждому из последних четырех голов Туниса на чемпионатах мира.

Франция — Австралия

То, как состав действующих чемпионов мира покорежили травмы, — просто боль. Вылетели Погба, Канте, Нкунку, а под конец и действующий обладатель «Золотого мяча» Бензема. Тем не менее даже с такими потерями французы обязаны как минимум выходить из группы. Да, с Данией придется пободаться за первое место, но команды уровня Туниса и Австралии Франция обязана обыгрывать в любом состоянии. Хотя не просто так многие вспоминают, что никому из последних трех чемпионов мира на следующем турнире не удалось выйти из группы.

Что может противопоставить Франции Австралия? Мало чего, ведь самый дорогой футболист австралийцев сайт Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Но такие команды берут свое за счет организации в игре без мяча и заточенности на борьбу. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы остановить обескровленных чемпионов.