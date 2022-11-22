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Главный герой США в матче ЧМ — сын президента Либерии. Отвечать ему пришлось Бэйлу

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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21 ноября. США — Уэльс — 1:1. Гол Тимоти Веа.
Фото Reuters
21 ноября. США — Уэльс — 1:1. Гарет Бэйл.
Фото Reuters
1/2
Тимоти Веа сделал то, что не удалось великому отцу.
Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
США
1:1
Уэльс

США привезли на чемпионат мира в Катар очень интересный состав. Мы привыкли, что обычно в сборной этой страны есть парочка крепких футболистов из Европы, подкрепленные набором ноунеймов из заокеанских чемпионатов. На этот раз все не так — игроки из МЛСтут тоже есть, но костяк нынешних Штатов — футболисты из сильных европейских клубов.

Смотрите сами: вратарь Тернер представляет «Арсенал», защитник Дест — «Милан», хавбеки Маккенни и Рейна — «Ювентус» и дортмундскую «Боруссию» соответственно. Ну а главная звезда команды — вингер «Челси» Кристиан Пулишич. И это не считая молодых перспективных футболистов «Валенсии», «Лидса», «Боруссии» М. Понятно, что скрытым фаворитом США называть все же перебор, но на плей-офф эта команда вполне может рассчитывать.

Так сложилось, что уже в первом туре в группе В многое было на кону. Англия своими 6:2 с Ираном ярко подсветила главного фаворита и аутсайдера квартета. США же с Уэльсом нужно было решить, кто из них основной претендент на выход со второго места.

Валлийцы попали на чемпионат мира впервые с 1958 года. Бэйлу и Рэмзи уже за 30, оба давно не на видных ролях в Европе, однако Уэльс сохраняет те же точки опоры, что и на Евро-2016 (Леонид Слуцкий и игроки той сборной России должны это помнить) — прессинг, обилие защитников, ярость в игре без мяча и контратаки.

ЧМ-2022, 21 нояббря: Англия&nbsp;&mdash; Иран, США&nbsp;&mdash; Уэльс и&nbsp;Сенегал&nbsp;&mdash; Нидерланды. ЧМ-2022: победы Англии и Нидерландов, ничья США и Уэльса. Трансляция матчей 21 ноября

Зная исходные, довольно легко было предположить, как будет складываться игра между этими двумя командами. США предсказуемо завладели мячом и начали методично раскачивать оборону соперника неспешным перепасом между защитниками. Но показательный момент — при владении мячом 67% по итогам первого тайма американцы нанесли всего три удара по воротам, лишь один из которых пришелся в створ. Правда, его и хватило для успеха.

Сборной США и правда недоставало остроты и пространства у чужих ворот, а владение было в основном стерильным. Однако одна недоработка в центре поля на исходе 35 минут игры — и разогнавший атаку из центра поля Пулишич выводит на ворота нападающего Тимоти Веа. Тот не подводит.

Кстати, Тимоти — сын легендарного Джорджа Веа, первого обладателя «Золотого мяча» из Африки, в 2017-м ставшего 25-м президентом Либерии. Несмотря на статус великого, Веа-старший никогда не играл на чемпионатах мира — а вот сын и сыграл, и забил. Пусть и не за ту же сборную, что отец. Сын президента Либерии забивает за сборную США на чемпионате мира — не каждый день такое увидишь.

После перерыва рисунок игры изменился — американцы начали прижиматься, а у Уэльса, наоборот, пошли и фирменные забросы, и качественные подборы после борьбы на чужой половине поля. На 65-й минуте Тернеру пришлось по-настоящему выручать команду после удара валлийца Дэвиса головой.

21 ноября. США — Уэльс — 1:1. Гарет Бэйл. Фото Reuters
21 ноября. США — Уэльс — 1:1. Гарет Бэйл.
Фото Reuters

У США были моменты, чтобы наказывать соперника на пространствах, только вот пользоваться ими американцы больше не хотели. И в итоге поплатились за это — на 80-й минуте защитник Циммерман сбил в штрафной не особо заметного до того Гарета Бэйла. Пенальти, который опытнейший валлиец четко реализовал.

Пожалуй, это был пока самый богатый на стыки и единоборства матч чемпионата мира. И это здорово, пусть моментов и было немного — мы видим разные стили, разные сюжеты и сценарии развития игры. 1:1 — справедливая развязка для двух более-менее равных команд. Пусть по качеству футбола были вопросы — так нередко бывает на уровне сборных даже на крупных форумах. Зато чего хватило с лихвой — нерва и накала. А это уже более пикантный ингредиент.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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