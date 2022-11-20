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Главные цифры ЧМ-2022. Бразилия или Германия? Месси или Маттеус?

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Лионель Месси, Лотар Маттеус.
Посчитали, какие статистические рекорды могут быть установлены на турнире в Катаре.

Хозяин чемпионата мира Катар станет 80-м в истории участником финального турнира. Лидерство по числу выступлений удерживает Бразилия, которая не пропустила ни одного розыгрыша. Второе место у Германии, не игравшей в 1930 и 1950 годах. Замыкавшая тройку Италия (18 ЧМ) второй раз подряд провалила отбор — сейчас «Скуадру адзурру» догнала Аргентина.

Бразильцы и немцы делят первую строчку по числу проведенных матчей (по 109), третья — пока та же Италия, но в ходе ЧМ-2022 она точно пропустит вперед аргентинцев. Чисто теоретически Германия может установить рекорд по количеству побед. Для этого бундестим нужно взять титул, выиграв все семь встреч, а бразильцам — потерпеть три неудачи в группе, что кажется фантастикой.

Рекорд по поражениям много лет удерживает Мексика (27). В пятерку также входят другие участники чемпионата в Катаре — Аргентина (23), Германия (22), Уругвай (20) и Сербия (20, с учетом Югославии).

Юбилейных забитых голов ждем от Испании (99) и Португалии (49). Не исключены они также в исполнении Англии (91) и Польши (46). По пропущенным мячам круглые числа возможны у саудовцев (39), мексиканцев (98), нидерландцев (48), менее вероятны у аргентинцев (93) и камерунцев (43).

Все сборные, которые провели на чемпионатах мира 50 и более матчей. Фото "СЭ"

Рекорд по количеству чемпионских титулов принадлежит Бразилии, бравшей трофей пять раз — в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. В Катаре повторить достижение южноамериканцев попробует Германия, на счету которой четыре золота. Тройку лидеров по наградам замыкает Италия, как и немцы выигравшая четыре Кубка мира, но пропускающая нынешний турнир. Из призеров прошлых лет сейчас также не будет Венгрии, Чехии, Швеции, Австрии, Турции и Чили.

Сводная таблица наград чемпионатов мира. Фото "СЭ"

Хозяева турнира, попавшие в группу с нидерландцами, сенегальцами и эквадорцами, попытаются стать пятым в ХХI веке дебютантом чемпионата мира, которому удалось выйти в плей-офф. Ранее успешно стартовать получалось у пробившихся в четвертьфинал Сенегала и Украины, а также у Ганы и Словакии, добивавшихся права участия в 1/8 финала.

Результаты новичков ЧМ в XXI веке. Фото "СЭ"

За всю историю проведения чемпионатов мира только восемь футболистов попадали в заявки по пять раз. Причем четверо из них отправились в этом году в Катар. В случае выхода на поле Андрес Гуардадо, Криштиану Роналду и Лионель Месси повторят рекорд, который делят Антонио Карбахаль, Лотар Маттеус и Рафаэль Маркес. Основной же вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа на двух турнирах оставался в резерве, поэтому может сыграть только в своем третьем ЧМ.

Лидеры по попаданиям в заявки сборных на чемпионаты мира. Фото "СЭ"

Добраться до отметки 20 матчей на ЧМ получалось только у 11 человек. Рекорд принадлежит Маттеусу, который выходил на поле 25 раз, у Мирослава Клозе в активе 24 игры, у Паоло Мальдини — 23.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира. Фото "СЭ"

В этом году атаку на рекорд Маттеуса предпримет Месси. Правда, чтобы выйти на первое место, форварду «ПСЖ» понадобится провести все семь возможных матчей. Результат Клозе при идеальном раскладе сможет повторить Криштиану Роналду, Мальдини постараются превзойти Фернандо Муслера, Томас Мюллер и Мануэль Нойер.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира среди действующих футболистов. Фото "СЭ"

Вероятность падения снайперского рекорда чемпионатов мира гораздо ниже. Клозе в 24 матчах забил 16 голов, лучший же из участников ЧМ-2022 Томас Мюллер — только десять. В пятерку лучших помимо Клозе входят также Роналдо, Герд Мюллер, Жюст Фонтэн и Пеле.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира. Фото "СЭ"

Томас Мюллер опережает Луиса Суареса и Криштиану Роналду на три гола, Неймара и Месси — на четыре. Вровень со звездами «ПСЖ» идет и лучший бомбардир российского турнира четырехлетней давности Харри Кейн, который тогда забил шесть мячей в шести встречах.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира среди действующих футболистов. Фото "СЭ"

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
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