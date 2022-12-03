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3 декабря, 18:30

Месси уже никогда не догонит Криштиану. Португалец ворвался в историю

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Лионель Месси.
Фото Reuters
Подвели статистические итоги группового турнира чемпионата мира-2022.

В 48 матчах группового турнира ЧМ-2022 забито 120 голов. Это четвертый результат в XXI веке, реже футболисты отличались только в Германии-2006 и ЮАР-2010. Рекорд принадлежит Бразилии-2014, где средняя результативность приближалась к трем мячам за игру.

Зато по средней посещаемости (51 188 зрителей) катарский турнир пока занимает в новейшей истории второе место, незначительно опережая ЧМ-2014 (51 133). Больше болельщиков собирали только матчи чемпионата мира-2006 (51 759).

Отдельного упоминания заслуживает количество красных карточек — их всего две, у валлийца Уэйна Хеннесси и камерунца Венсана Абубакара, ранее всегда было больше. А также восемь волевых побед: по этому показателю нынешний чемпионат пока идет вровень с бразильским. При этом сразу два таких выигрыша в активе японцев, которые с одинаковым счетом 2:1 прошли Германию и Испанию.

Основные показатели чемпионатов мира в XXI веке после группового турнира.

ЧМ-2022 оказался историческим для Азиатской конфедерации футбола. В числе 16 лучших команд оказались сразу три ее представителя — Австралия, Корея и Япония, это рекорд. Свое достижение, правда, более скромное, повторила Африка, делегировавшая в 1/8 финала две сборные — Сенегал и Марокко. Столько же вышло и от КОНМЕБОЛ — Бразилия и Аргентина. Так мало южноамериканцев оказывалось в плей-офф лишь в 1994 и 2002 годах, но золото тогда брали наследники Пеле.

2&nbsp;декабря. Гана&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 0:2. Луис Суарес. Гана ждала мести 12 лет и довела Суареса до слез. Уругвай вылетает с ЧМ

На этот раз никому не удалось завершить групповой турнир с девятью очками, обладатели лучших результатов набрали по семь — Англия, Нидерланды и Марокко. С «баранками» остались дебютант Катар и Канада, серия поражений которой на ЧМ составляет уже шесть матчей.

Распределение участников 1/8 финала ЧМ по конфедерациям.

ЧМ в Катаре запомнится огромным количеством добавленных к таймам минут. При этом забивают на этом отрезке реже, чем четыре года назад: в 2022-м поздних голов только 9,17 процента, тогда как в России показатель превышал 11.

Голы в добавленное время по турнирам.

Криштиану Роналду вписал свое имя в историю чемпионатов мира уже в 1-м туре. Реализовав пенальти в матче с Ганой, португалец стал первым в истории футболистом, который забивал на пяти разных ЧМ. На четырех отличались немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе, бразилец Пеле и аргентинец Лионель Месси, также пополнивший свой лицевой счет в Катаре.

Лионель Месси. Какое счастье, что Месси не забил этот пенальти!
Футболисты, забивавшие на четырех и более чемпионатах мира.

Правда, скромная результативность Месси и Роналду не позволила им включиться в борьбу за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Зато по числу проведенных матчей на ЧМ капитан сборной Аргентины уже сейчас вышел на четвертое место в истории. В 1/8 финала он точно сравняется с Паоло Мальдини, а в случае выхода в полуфинал обойдет и многолетнего лидера номинации — Лотара Маттеуса.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира.

Кстати, другой немецкий футболист, Мануэль Нойер, несмотря на вылет своей команды, вышел на первое место в истории по числу матчей среди голкиперов. Вратарь «Баварии» превзошел одного из своих предшественников в бундестим Зеппа Майера и бразильца Таффарела. Однако Нойер может очень быстро расстаться с рекордом. Его способен подвинуть француз Юго Ллорис, которому для этого нужно дойти с Францией минимум до полуфинала.

Томас Мюллер. Грустный конец эпохи корявой звезды. Томас Мюллер завершит карьеру в сборной после провала в Катаре?
Лидеры по матчам на чемпионатах мира среди вратарей.

Другое вратарское достижение установил Войчех Щенсны. Во 2-м туре голкипер сборной Польши не позволил переиграть себя с 11-метровой отметки саудовцу Салему Аль-Давсари, а в 3-м — Лионелю Месси. Ранее только трем футболистам в истории удавалось парировать на ЧМ более одного пенальти. Причем поляк Ян Томашевски и американец Брэд Фридель совершили по два спасения на одном турнире, а испанец Икер Касильяс — на двух разных, и оба раза на стадии плей-офф. Остальным дважды не пропустившим с точки помогла неточность бьющего.

Все вратари, которые не пропустили более одного пенальти на чемпионатах мира.

Дидье Дешам вошел в пятерку самых побеждающих тренеров в истории ЧМ. Успех против Дании стал для французского специалиста 11-м в карьере и позволил обойти Оскара Табареса и Карлоса Алберто Паррейру. При идеальном развитии событий действующий чемпион мира также превзойдет Йоахима Лева, Марио Загалло и Луиза Фелипе Сколари. А вот для того чтобы достать Хельмута Шена, экс-капитану «Трехцветных» нужно приехать еще как минимум на один турнир.

Лидеры по победам на чемпионатах мира среди тренеров.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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