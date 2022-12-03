«Чтобы быть конкурентоспособными, вы должны страдать». Как Хиддинк вытащил Австралию в плей-офф на ЧМ-2006

Проиграли только будущим чемпионам мира.

Для сборной Австралии выход в плей-офф ЧМ-2022 — второе подобное достижение в истории. Впервые «Соккеруз» выбрались из группы 16 лет назад на чемпионате мира в Германии, и тот успех все связывают с именем Гуса Хиддинка. Голландец сначала вывел австралийцев на ЧМ-2006, а уже в финальном турнире довел их до 1/8 финала.

Летом 2005-го 58-летний на тот момент Хиддинк был успешным тренером ПСВ. Команда из Эйндховена, куда он вернулся после работы в Корее, доминировала в Нидерландах (два чемпионства и Кубок страны за три года) и была хороша в Лиге чемпионов, весной едва не пробившись в финал. Тогда в противостоянии с «Миланом» в пользу итальянцев все решил гол Массимо Амброзини, забитый уже в добавленное время ответного матча.

Тем неожиданнее была новость, появившаяся в лентах 10 июля: Хиддинк подписал контракт со сборной Австралии. При этом из ПСВ он не уходил: Гус доработает последний год соглашения с клубом и приведет его еще к одному чемпионству.

«Это дает нам все шансы на успешное выступление в отборе к ЧМ-2006 и, надеюсь, уже в финальном турнире. У Хиддинка выдающаяся карьера, и его достижения говорят сами за себя. Мы не могли найти более квалифицированного и признанного на международном уровне тренера, чем он», — говорил о назначении голландца тогдашний президент австралийской федерации Фрэнк Лоуи.

Гус Хиддинк с игроками сборной Австралии. Фото Getty Images

Что касается отбора, то, поскольку Австралия в тот момент выступала в зоне Океании, задачей Хиддинка было обыграть в сентябре Соломоновы Острова, а в ноябре в межконтинентальных стыках — команду из Южной Америки.

За месяц до назначения Хиддинка «Соккеруз» выступали на Кубке конфедераций-2005 в Германии и проиграли все три матча в группе — Германии (3:4), Аргентине (2:4) и Тунису (0:2). Забить пять голов фаворитам было приятно, но результат все равно сочли плачевным и отправили в отставку главного тренера Фрэнка Фарину. Но простыми кадровыми перестановками дело не ограничилось: понимая, что Океания — это тупик, австралийцы вели работу по переходу в Азиатскую конфедерацию и с 1 января 2006-го стали представлять уже АФК.

В сентябре Австралия ожидаемо разобралась с Соломоновыми Островами — 7:0 и 2:1. Интересно, что в августе «Соккеруз» должны были играть товарищеский матч с Колумбией в Лондоне, однако Хиддинк попросил отменить встречу и вместо нее организовал тренировочный сбор в Голландии, желая получше познакомиться с командой.

Ноябрьские стыки с Уругваем получились максимально жесткими. Фанаты «Селесте» перед матчем в Монтевидео освистали гимн Австралии. В ответ капитан «Соккеруз» Марк Видука призвал болельщиков тоже устроить уругвайцам веселую жизнь. На стадионе в Сиднее собралось более 82 тысяч зрителей, которые увидели, как их команда все же пробилась на ЧМ-2006, победив в серии пенальти.

Уже в финальном турнире Хиддинк использовал те же методы, которые применял в Корее и затем будет использовать при работе со сборной России. Фундаментальный фактор — это физическая готовность. Обильные кровь, пот и слезы в период подготовки.

«Если вы хотите быть конкурентоспособными на этом очень сложном турнире, вы должны быть на высоте. Это означает, что вы должны страдать и немного вкладываться в свое тело и в свой разум», — говорил Хиддинк.

Гус Хиддинк в сборной Австралии. Фото Getty Images

«Та сборная Австралии была очень сильна физически и обладала правильным менталитетом, так что Гус в первую очередь работал над психологией. Он не приглашал для этого психолога, делая все сам, — в этом смысле он очень сильный тренер», — рассказывал The Guardian Пит де Фиссер, бывший в свое время футбольным советником Романа Абрамовича и одним из тех, кто рекомендовал Хиддинка сборной России.

Учитывая, что у Австралии в тот момент был отличный состав с Видукой, Тимом Кэйхиллом, Харри Кьюэллом, Марком Шварцером, Лукасом Ниллом, Марком Брешиано, такой подход — когда отменная «физика» суммируется с отменным же потенциалом игроков и правильной ментальностью — имел все шансы на успех.

Так и вышло: в матчах с Японией (3:1) и Хорватией (2:2) на групповом этапе Австралия добивалась своего как раз в концовках. Азиатам забили три гола на 84-й, 89-й и 90+2-й, сделав 3:1 из 0:1, с хорватами во второй раз сравняли счет на 79-й.

Оба матча не обошлись без судейских скандалов, которые Хиддинк будто бы притягивает на чемпионатах мира. Правда, в отличие от ЧМ-2002, когда арбитры откровенно симпатизировали возглавляемой голландцем Корее, здесь все было более нейтрально — ошибались в обе стороны.

В матче с Японией египетский рефери Эссам Абд Эль-Фатах сначала засчитал гол азиатов, хотя, по мнению многих, ранее был фол на вратаре австралийцев Шварцере.

«Судья признал, что ошибся тогда. Через пять минут после того, как японцы забили, в игре была пауза, я подошел к нему и сказал, что в том моменте был чистый фол. Он ответил, что я прав, и извинился», — рассказывал Шварцер.

А уже при счете 1:1 Кэйхилл сбил в своей штрафной игрока сборной Японии Юси Комано. Полузащитник сборной Австралии уже имел желтую карточку и, если бы рефери свистнул фол, мог бы получить вторую. Но Эль-Фатах никак не отреагировал на момент, и через пару минут Кэйхилл забил победный гол. Позже в ФИФА признали, что судья ошибся.

«Имела место чистейшая ошибка арбитра. И тут сложно сказать что-то другое», — говорил пресс-секретарь ФИФА Маркус Зиглер.

Ну а матч Хорватия — Австралия стал бенефисом английского рефери Грэма Пола, который показал три желтые карточки защитнику хорватов Йосипу Шимуничу, но не удалил того с поля.

Скандальным получился и матч 1/8 финала против Италии. Все помнят крайне спорный пенальти, с которого Франческо Тотти забил победный гол на 90-й минуте. Но ведь и удаление защитника итальянцев Марко Матерацци на 50-й минуте было таким же «левым», как и 11-метровый. Но об этом почему-то предпочитают не вспоминать. И это, как кажется, тоже одна из фирменных черт Хиддинка — он умеет создавать вокруг себя правильную мифологию.

«Конечно, сейчас мне обидно и горько. Но когда схлынут эмоции, останется гордость. Уверен, что и Австралия гордится своей командой. Вы, возможно, скажете, что я могу и выдумать, но, поверьте, примерно о таком результате я думал и без малого год назад, когда принял это предложение. Если начинаю какое-то дело, то всегда уверен в том, что итог должен быть успешным. Иначе подходить к решению задачи, считаю, невозможно. Для меня было честью работать со сборной Австралии. Выйти в 1/8 финала, находиться всего в одной минуте от овертайма в матче с итальянцами и пропустить решающий гол с выдуманного пенальти... По-моему, это очень достойное окончание турнира», — рассуждал после матча Хиддинк.

Голландец досмотрел в Германии чемпионат мира, после чего отправился в Россию...