Тактическая трансформация, история преодоления и рекорды от тренера. Какими будут Нидерланды на ЧМ-2022

Главная фигура оранжевых — Луи ван Гал.

Легенда

Луи ван Гал — один из символов того, что в мире, несмотря на все бури и пертурбации, видимо, все же есть какие-то неизменные величины. Глядя на него, кажется, что время можно поставить на паузу. Какие голландские тренеры были на слуху 20 лет назад? Ван Гал, Дик Адвокат и Гус Хиддинк.

Последний, съездив в заключительную необременительную творческую командировку на Карибы (в сборную Кюрасао), все же закончил и наслаждается жизнью пенсионера, не так давно отпраздновав 76-летие. А вот ван Гал и Адвокат, даже после объявлений о том, что они завязывают с работой, все равно возвращались. Маленький Генерал пару лет назад вместе с «Фейноордом» разобрал ЦСКА в Лиге Европы. Весной 2021-го Адвокат в очередной раз заявил, что закончил, но не будет ничего удивительного, если он все же вернется. Ну а ван Гал в 71 год повезет сборную Нидерландов на чемпионат мира в Катар. Куда он же ее и вывел.

Когда после сенсационного вылета в 1/8 финала Евро-2020 от Чехии национальную команду покинул Франк де Бур, оказалось, что при всем кажущемся богатстве выбора звать в сборную особо и некого. Роналд Куман, реанимировавший Нидерланды после кошмара середины 2010-х, на тот момент был занят в «Барселоне», Эрик тен Хаг наслаждался работой в «Аяксе», ставка на Марка ван Боммела или совсем уж неопытного Рууда ван Нистелроя была слишком рискованной. Вот и пришлось обращаться к ван Галу, который после ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2016-м объявил о завершении карьеры и пять лет провел на пенсии.

Но, как оказалось, Луи ничуть не заржавел. Тренер уверенно вывел Нидерланды на ЧМ-2022 из отборочной группы с Норвегией и Турцией, а уже в 2022-м занял первое место в группе Лиги наций, опередив Бельгию, Польшу и Уэльс. Теперь будущим летом оранжевые сыграют в «Финале четырех», который пройдет в Амстердаме.

Тренировка сборной Нидерландов. Фото Reuters

Тактическая трансформация

Не заржавел ван Гал и в плане тактических моментов. У него давняя и прочная репутация максимально идейного (даже философского) тренера — в том смысле, что принципы игры для него стоят на первом месте, и под них должно подстраиваться все остальное. Схема 4-3-3, являющаяся частью голландской футбольной культуры, была одним из этих принципов. Первый раз ван Гал все переосмыслил перед ЧМ-2014. Тогда незадолго до турнира вылетел из-за травмы ведущий на тот момент центральный полузащитник Кевин Стротман, равнозначной замены ему не было, и тренер оперативно перестроил Нидерланды на 3-5-2. Как итог — третье место.

В отборе на ЧМ-2022 были классические 4-3-3, но весной ван Гал решил снова перестроиться на 3-5-2, буквально вдохновившись этой схемой.

«Знаете, чем больше я тренирую, тем больше изучаю схему 3-5-2, и она нравится мне все больше и больше. С ней вы можете атаковать и защищаться. Вы можете давить на соперника прессингом на любом участке поля и, если вы используете ее правильно, мало риска того, что оппонент все же вырвется в контратаку, поскольку у вас есть три центральных защитника», — говорил ван Гал.

«Я полагал, что 4-3-3 — это лучший вариант для того, чтобы формировать треугольники из игроков на любом участке поля, но тогда у меня не было возможности увидеть преимущества другой схемы. 3-5-2 дает команде куда лучший баланс», — заключил он.

Правда, не всем в команде понравились такие перемены. В числе критиков, например, был капитан оранжевых Виргил ван Дейк, однако в итоге он вынужден был согласиться: «Тренер категорически со мной не согласен, и у него очень твердое мнение об этом. И, если судить по результатом, небезосновательно».

Луи ван Гал. Фото Reuters

Мотивация и атмосфера

Эта история, кстати, показывает и атмосферу внутри сборной. Ведущие футболисты могут быть не согласны с тактическими решениями коуча (а не вот это вот «куда тренер поставит, там и буду играть», что мы часто слышим в России), они не боятся обсуждать это в публичном пространстве. Но при этом четко дают понять, что последнее слово — за тренером, он в команде главный и он принимает решения.

То, что с атмосферой у «оранжевых» все в порядке (а именно токсичность внутри раздевалки часто была причиной неудач на больших турнирах, тут можно вспомнить, например, расовые скандалы середины 1990-х), говорит и другая история, связанная с ван Галом, — куда более личная и пронзительная. В апреле 2022-го он признался, что у него агрессивная форма рака простаты. Причем довольно давно — с 2020 года. И что он регулярно уезжал из расположения сборной на сеансы радиотерапии. Однако ван Гал добавил, что у него достаточно сил, чтобы повезти Нидерланды на ЧМ-2022, и именно игроки дают ему необходимую энергию.

Если оранжевые выступят в Катаре успешно (например, войдут в топ-4 — для этого состава это будет большим достижением), то об этом обязательно в подробностях расскажут даже далекие от футбола медиа — уже как мотивирующую историю преодоления.

А еще ван Гал, скорее всего, установит на ЧМ-2022 новый национальный рекорд, Сейчас у него и у Адвоката по 37 побед во главе сборной, и они делят первое место по этому показателю. Один выигрыш в Катаре — и ван Гал станет единоличным лидером. Да и до красивого числа 40 тоже совсем близко — можно управиться на групповом этапе.

Состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвеер («Аякс»).

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — «Аякс»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Джереми Фримпонг («Байер»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Стевен Бергейс, Дэви Классен, Кеннет Тайлор (все — «Аякс»), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба — «Аталанта»), Хави Симонс, Коди Гакпо, (оба — «ПСВ»).

Нападающие: Мемфис Депай («Барселона»), Стивен Бергвейн («Аякс»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Ноа Ланг (оба — «ПСВ»), Ваут Вегхорст(«Бернли»).