От слабого футболиста до триумфатора Бразилии. Как Тите стал выдающимся тренером
Тите
Полное имя: Аденор Леонардо Бакши
Прозвище: Философ
Дата рождения: 25 мая 1961 (61 год)
Рост: 184 см
Должность: главный тренер сборной Бразилии по футболу
За сборной Бразилии по футболу всегда пристально следили, а с приходом в команду Тите внимание к команде лишь увеличилось. Амбициозный тренер быстро нашел общий язык со звездными футболистами, заслужил их уважение и покорил сердца болельщиков. Расскажем подробнее о 61-летнем специалисте.
Детство и юность
Тите родился 25 мая 1961 года в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул в муниципалитете Кашиас-ду-Сул в обычной семье.
Полным именем его практически никогда и не называли — в детстве ребята прозвали будущего тренера Аде. Аде всегда бурно защищал друзей, размахивая кулаками, и рос активным ребенком. И, само собой, как и все мальчишки в Бразилии, любил погонять мяч и бегал после школы на поле в колледже «Мадре Имилда». Как признавался сам Тите, футбол был для него целым миром, ни о чем другом он даже не мог думать.
Спортивная карьера
Аде очень старался и начал играть в футбол профессионально, однако большого успеха не добился. Выступал за малоизвестные «Кашиас», «Эспортиво БГ», «Португеза Деспортос», «Гуарани» из Кампинаса и «Гуарани» из Гарибалди. Профессиональную карьеру завершил уже в 28 лет из-за проблем с коленом, которое и по сей день не может до конца разогнуть.
Именем Тите нарек его прославленный бразильский специалист Луис Фелипе Сколари, который только начинал тренерскую деятельность. Он пригласил к себе Аде и на тренировке, представляя его команде, перепутал имя и сказал: «Это Тите». Так за ним и закрепилось это имя.
Если с карьерой футболиста у Тите ничего не вышло, то вот на тренерском мостике бразильца ждал большой успех. Хотя первые 10 лет работы были скромными. Он возглавлял небольшие команды — «Гуарани» (Гарибалди), «Веранополис», «Ипиранга РС» и «Жувентуде». Все изменилось, когда в 2000 году он встал у руля «Кашиаса». Под его руководством команда с достаточно слабым составом победила в Лиге Гаушу. Этот успех позволил ему подписать контракт с одним из самых известных бразильских клубов — «Гремио». С «мушкетерами» Тите одержал победу в чемпионате штата и Кубке Бразилии.
Однако следом в карьере тренера опять произошло затишье. Он попробовал свои силы в «Сан-Каэтано», «Коринтиансе», «Атлетико Минейро», «Палмейрасе» и даже в «Аль-Айн» из ОАЭ.
В 2008 году вместе с «Интернасьоналом» Тите выиграл Южноамериканский кубок — до того ни одна бразильская команда не побеждала на этом турнире. Спустя два года он стал главным тренером «Коринтианса», с которым завоевал больше всего трофеев в своей карьере.
Интересно, что в 2014 году Тите стажировался в мадридском «Реале» у Карло Анчелотти. Итальянский специалист принял его радушно и даже поселил у себя дома. Все свободное время они обсуждали тактику и футбол.
Тите заслужил работу в национальной команде и в 2016-м занял пост главного тренера. С ним сборная Бразилии успешно квалифицировалась на ЧМ-2018 в России. И сделала это самой первой из всех команд. Хотя на самом мундиале желто-зеленые не сверкнули и вылетели уже на стадии четвертьфинала.
В 2019-м Бразилия стала победителем в Кубке Америки впервые за 12 лет. Через два года они также дошли до финала, но на этот раз уступили Аргентине.
Отбор на ЧМ-2022 сборная Бразилии вновь прошла очень уверенно, одержав 14 побед и три раза сыграв вничью.
Достижения
В качестве футболиста
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Двукратный серебряный призер Бразилии (1986, 1987)
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Серебряный призер Сан-Паулу (1988)
В качестве тренера
«Веранополис»
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Победитель Второго дивизиона Риу-Гранди-ду-Сул (1993)
«СЭР Кашиас»
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Чемпион Риу-Гранди-ду-Сул (2000)
«Гремио»
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Обладатель Кубка Бразилим (2001)
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Чемпион Риу-Гранди-ду-Сул (2001)
«Интернасьонал»
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Обладатель Южноамериканского кубка (2008)
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Обладатель Кубка Дубая (2008)
«Коринтианс»
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Двукратный чемпион Бразилии (2011, 2015)
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Обладатель Кубка Либертадорес (2012)
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Обладатель Рекопы Южной Америки (2013)
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Победитель Клубного чемпионата мира (2012)
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Чемпион Сан-Паулу (2013)
Сборная Бразилии
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Обладатель Кубка Америки (2019)
Личная жизнь
Тите ведет закрытый образ жизни. У нет нет личных социальных сетей. Известно, что он является верующим католиком, поэтому многие его называют святым. Тренер не упускает возможности посещать церкви во всех городах, куда приезжает.