От слабого футболиста до триумфатора Бразилии. Как Тите стал выдающимся тренером

История главного тренера сборной Бразилии по футболу.

Тите

Полное имя: Аденор Леонардо Бакши

Прозвище: Философ

Дата рождения: 25 мая 1961 (61 год)

Рост: 184 см

Должность: главный тренер сборной Бразилии по футболу

За сборной Бразилии по футболу всегда пристально следили, а с приходом в команду Тите внимание к команде лишь увеличилось. Амбициозный тренер быстро нашел общий язык со звездными футболистами, заслужил их уважение и покорил сердца болельщиков. Расскажем подробнее о 61-летнем специалисте.

Детство и юность

Тите родился 25 мая 1961 года в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул в муниципалитете Кашиас-ду-Сул в обычной семье.

Полным именем его практически никогда и не называли — в детстве ребята прозвали будущего тренера Аде. Аде всегда бурно защищал друзей, размахивая кулаками, и рос активным ребенком. И, само собой, как и все мальчишки в Бразилии, любил погонять мяч и бегал после школы на поле в колледже «Мадре Имилда». Как признавался сам Тите, футбол был для него целым миром, ни о чем другом он даже не мог думать.

Тите. Фото Global Look Press

Спортивная карьера

Аде очень старался и начал играть в футбол профессионально, однако большого успеха не добился. Выступал за малоизвестные «Кашиас», «Эспортиво БГ», «Португеза Деспортос», «Гуарани» из Кампинаса и «Гуарани» из Гарибалди. Профессиональную карьеру завершил уже в 28 лет из-за проблем с коленом, которое и по сей день не может до конца разогнуть.

Именем Тите нарек его прославленный бразильский специалист Луис Фелипе Сколари, который только начинал тренерскую деятельность. Он пригласил к себе Аде и на тренировке, представляя его команде, перепутал имя и сказал: «Это Тите». Так за ним и закрепилось это имя.

Если с карьерой футболиста у Тите ничего не вышло, то вот на тренерском мостике бразильца ждал большой успех. Хотя первые 10 лет работы были скромными. Он возглавлял небольшие команды — «Гуарани» (Гарибалди), «Веранополис», «Ипиранга РС» и «Жувентуде». Все изменилось, когда в 2000 году он встал у руля «Кашиаса». Под его руководством команда с достаточно слабым составом победила в Лиге Гаушу. Этот успех позволил ему подписать контракт с одним из самых известных бразильских клубов — «Гремио». С «мушкетерами» Тите одержал победу в чемпионате штата и Кубке Бразилии.

Однако следом в карьере тренера опять произошло затишье. Он попробовал свои силы в «Сан-Каэтано», «Коринтиансе», «Атлетико Минейро», «Палмейрасе» и даже в «Аль-Айн» из ОАЭ.

В 2008 году вместе с «Интернасьоналом» Тите выиграл Южноамериканский кубок — до того ни одна бразильская команда не побеждала на этом турнире. Спустя два года он стал главным тренером «Коринтианса», с которым завоевал больше всего трофеев в своей карьере.

Интересно, что в 2014 году Тите стажировался в мадридском «Реале» у Карло Анчелотти. Итальянский специалист принял его радушно и даже поселил у себя дома. Все свободное время они обсуждали тактику и футбол.

Тите заслужил работу в национальной команде и в 2016-м занял пост главного тренера. С ним сборная Бразилии успешно квалифицировалась на ЧМ-2018 в России. И сделала это самой первой из всех команд. Хотя на самом мундиале желто-зеленые не сверкнули и вылетели уже на стадии четвертьфинала.

В 2019-м Бразилия стала победителем в Кубке Америки впервые за 12 лет. Через два года они также дошли до финала, но на этот раз уступили Аргентине.

Отбор на ЧМ-2022 сборная Бразилии вновь прошла очень уверенно, одержав 14 побед и три раза сыграв вничью.

Неймар и Тите. Фото Global Look Press

Достижения

В качестве футболиста

Двукратный серебряный призер Бразилии (1986, 1987)

Серебряный призер Сан-Паулу (1988)

В качестве тренера

«Веранополис»

Победитель Второго дивизиона Риу-Гранди-ду-Сул (1993)

«СЭР Кашиас»

Чемпион Риу-Гранди-ду-Сул (2000)

«Гремио»

Обладатель Кубка Бразилим (2001)

Чемпион Риу-Гранди-ду-Сул (2001)

«Интернасьонал»

Обладатель Южноамериканского кубка (2008)

Обладатель Кубка Дубая (2008)

«Коринтианс»

Двукратный чемпион Бразилии (2011, 2015)

Обладатель Кубка Либертадорес (2012)

Обладатель Рекопы Южной Америки (2013)

Победитель Клубного чемпионата мира (2012)

Чемпион Сан-Паулу (2013)

Сборная Бразилии

Обладатель Кубка Америки (2019)

Тите. Фото Global Look Press

Личная жизнь

Тите ведет закрытый образ жизни. У нет нет личных социальных сетей. Известно, что он является верующим католиком, поэтому многие его называют святым. Тренер не упускает возможности посещать церкви во всех городах, куда приезжает.