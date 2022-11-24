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Сегодня, 08:30

Футболисты заигрались в политиков. Верните чемпионаты мира, на которых думали только об игре!

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арбитр проверяет повязку Мануэля Нойера перед матчем Германия — Япония.
Фото Reuters
Футболисты сборной Германии перед матчем с Японией.
Фото Reuters
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Ряд европейских сборных пытаются бороться с ФИФА.

Как же стремительно меняется футбольный мир. И не могу сказать, что мне нравятся эти процессы. Совсем недавно выражение про спорт вне политики было вполне актуальным, а игроки выходили на поле, чтобы бить по мячу, а не что-то пропагандировать и за что-то бороться. Кажется, еще на ЧМ-2018 в России все было тихо и спокойно, не существовало никаких разногласий и разночтений.

А потом началось... На Евро-2020 часть сборных решила вставать на одно колено, подчеркивая, что жизни черных имеют значение, другие этого не делали, а болельщики или освистывали встающих, как в Будапеште, или наоборот тех, кто остался стоять.

Акция от&nbsp;футболистов сборной Германии на&nbsp;ЧМ-2022. Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Почему европейские сборные протестуют на ЧМ-2022

Но это еще цветочки. ЧМ-2022 вообще начался с активных действий борцов за права и свободы. Семь европейских команд осознали, что хозяевам турнира необходимо указать, как надо правильно жить, надев радужные повязки.

Очевидно, что в ФИФА рассудили: это будет крупнейшей провокацией там, где однополые контакты запрещены законом, да и позиция ислама по данной теме однозначна. И теперь Дания, скажем, по сообщению The Atletic, поднимает вопрос о том, чтобы УЕФА в знак протеста вышла из состава ФИФА. А Германия, по данным Bild, готовит иск к международной федерации.

Футболисты сборной Германии перед матчем с Японией. Фото Reuters
Футболисты сборной Германии перед матчем с Японией.
Фото Reuters

Футболисты же немецкой сборной, похоже, больше думали о том, как выразить свое негодование, чем о матче с Японией. В итоге на командном фотографировании они дружно закрыли рты. А после поражения, которое ставит под угрозу выход из группы, Нойер вновь рассуждал о пресловутой повязке.

Что характерно, никто при этом голкиперу рот не затыкал. Мануэль мог легко и свободно доносить свою позицию.

Сборные и футболисты все больше и больше чувствуют себя политиками. И это ключевой, на мой взгляд, момент. Весной Польша, Чехия и Швеция отказались играть с Россией, и ФИФА пошла этим командам навстречу. Теперь кто-то решает, что имеет право вносить изменения в утвержденную экипировку, провоцируя принимающую сторону. А при отказе шантажирует выходом из международных футбольных институтов. Вам не кажется, что это перебор?

Один из&nbsp;шести мячей влетает в&nbsp;ворота сборной Ирана в&nbsp;матче против Англии. ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?

При этом даже в Европе нет единства по вопросу повязок. Не сообщали о намерениях использовать их в Испании, Франции, Португалии, Хорватии, Польше, а капитан сербов прямо заявил, что ничего радужного надевать не станет. Я не говорю об азиатских, африканских и южноамериканских участниках ЧМ — там вообще подобные темы не пользуются популярностью.

Даже внутри футбольного сообщества далеки от единства, что уж говорить обо всем мире. Поэтому педалирование вопроса в ультимативной и агрессивной манере одними станет вызывать негативную реакцию у других. Нужно ли это футболу?

До 2018-го обходились выражением своей позиции с помощью интервью. Атмосфера на чемпионатах мира из-за этого точно не была хуже.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
ФИФА
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