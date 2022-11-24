Неймар и Роналду стартуют на ЧМ, Якин встретится с Нгамале. Главные интриги дня

На что обратить внимание.

Швейцария — Камерун

Стабильно пробивающаяся в 1/8 финала ЧМ Швейцария начнет очередной поход за плей-офф с матча против сборной Камеруна. «Неукротимые львы» не отобрались на турнир в Россию, но в этом году оставили за бортом одну из лучших африканских команд — сборную Алжира с Риядом Марезом.

Швейцария — это команда-олицетворение второго места группового этапа крупного турнира. Крепкая команда с игроками топовых и средних европейских клубов всегда дает бой лучшим сборным мира: ничья с Бразилией в 2018 году, победа над Францией в серии пенальти и поражение испанцам также по одиннадцатиметровым на Евро-2020. В этот раз Бразилия снова проэкзаменует швейцарцев, а вот реальными конкурентами за выход из группы можно назвать Сербию и Камерун.

У африканской команды сейчас нет звезд уровня Самуэля Это'О, но много околотоповых игроков: основной вратарь «Интера» Андре Онана, полузащитник и лидер сметающего всех «Наполи» Андре Замбо Ангисса и удачно подменивший Садио Мане в «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Не забудем мы и о персонах, связанных с чемпионатом России. Сборную Швейцарии в Катар в качестве главного тренера привез бывший наставник «Спартака» Мурат Якин, а в основе Камеруна можно смело ждать вингера «Динамо» Николя Нгамале. Посмотрим, кто окажется сильнее.

Луис Суарес в сборной Уругвая. Фото Global Look Press

Уругвай — Южная Корея

12 лет назад молодой форвард Луис Суарес своим дублем принес Уругваю победу 2:1 в 1/8 финала ЧМ над Южной Кореей. В 2022 году уже ставший легендарным форвард, как и некоторые другие игроки из той сборной, вновь приехал на главный мировой турнир.

В этот раз игра с корейцами пройдет в группе, но Уругвай до сих пор фаворит. В команде наконец-то наметилась смена поколений, появились молодые звезды: Рональд Араухо из «Барсы», Федерико Вальверде из «Реала» и Дарвин Нуньес из «Ливерпуля». В квалификации к ЧМ-2022 уругвайцы ожидаемо заняли место вслед за Бразилией и Аргентиной. При главном тренере Диего Алонсо команда одержала 7 побед, однажды сыграла вничью и проиграла только Ирану в товарищеском матче.

У Южной Кореи в этот раз даже не одна звезда в составе. По крайней мере, фанаты серии А и конкретно «Наполи» с уверенностью могут назвать 25-летнего защитника Ким Мин Чжэ топом.

Одним из ключевых в игре может стать косвенное противостояние футболистов «Тоттенхэма»: уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура и самого известного корейского игрока Сон Хын Мина. Для первого ЧМ — отличный шанс закрепить успешный старт сезона, а для второго — возможность добрать недостающие на старте сезона голы.

Португалия — Гана

Сборную Португалии начали особенно обсуждать еще до старта ЧМ. Точнее, Криштиану Роналду, давшего скандальное интервью, а уже по ходу турнира расторгшего контракт с «МЮ». Непонятно, как вся эта история отразится на национальной команде. Особенно интересно будет посмотреть на взаимодействия Роналду с партнером по «МЮ» Бруну Фернандешем, который, похоже, оказался не в восторге от слов, сказанных Кришиану на публику. А может, Сантуш вообще рискнет сделать ставку на подвижных молодых игроков и оставить Криша на скамейке?

И все-таки про Португалию вы точно все знаете, а о ганских футболистах могли не слышать, хотя и тут есть интересные игроки. Томас Партей — ключевой футболист лидера АПЛ «Арсенала», полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус блеснул в нынешней ЛЧ, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи. Кроме того, Гана провела неплохую «трансферную компанию», убедив защитника «Брайтона» Тарика Лэмпти и форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса выступать за сборную исторической родины. Фаворитом в игре с Португалией эту команду точно не назвать, но она явно сильнее январской сборной, вылетевшей с Кубка Африки еще на групповом этапе.

Неймар на тренировке сборной Бразилии в Катаре. Фото Global Look Press

Бразилия — Сербия

Пентакампеоны в очередной раз едут за новым прозвищем. За 20 лет бразильцам надоело быть пятикратными чемпионами мира, они собрались глубокий звездный состав и отправились в Катар. Зачем катарские шейхи приобретали Неймара в «ПСЖ», как не ради чемпионата мира? Главная звезда сборной Бразилии может рассчитывать на персональную поддержку в Катаре. О сильных сторонах бразильцев говорить смысла нет, а слабые придется поискать.

Почему бы этим не заняться Сербии? Именно эту европейскую сборной часто называли темной лошадкой предстоящего мундиаля. Николе Миленковичу, Сергею Милнкович-Савичу и Александру Митровичу нужно будет продавать себя в топ-клубы успешным турниром, Душану Влаховичу утверждаться в качестве одного из лучших форвардов мира, а Душану Тадичу предоставится шанс пошуметь незадолго до завершения карьеры.

Аргентина и Германия уже подтвердили тезис о том, что претенденты на титул долго запрягают, а Англия, Франция и Испания не стали трепать нервы своим болельщикам. Сегодня узнаем, к кому присоединится Бразилия.