ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?

Мировой чемпионат стал заложником коммерциализации.

Зрители матча открытия Катар — Эквадор массово покинули трибуны почти сразу после перерыва — интрига к тому времени умерла. Хозяева на фоне южноамериканцев выглядели любителями, которые решили встретиться с профи. На это вроде бы можно было закрыть глаза, ведь организатор автоматически получает путевку на турнир — его уровень такой, какой есть. Но в данном случае оговорка не работает: Катар — последний обладатель Кубка Азии.

А вторая встреча вышла не менее печальной, подтвердив тенденцию: англичане уже после стартового тайма громили Иран — 3:0. Тоже хоть с трибун уходи или телевизор выключай. В итоге — 6:2. Одна из самых результативных игр в истории ЧМ. И рекордная по продолжительности: 14 минут рефери добавил к первой половине и еще 10 минут — ко второй. Новые судейские рекомендации увеличивают чистое время, давая аутсайдерам еще меньше шансов.

Азиатские сборные пока словно из другой лиги. А что будет через четыре года, когда число участников вырастет с нынешних 32 до 48? Групповую стадию тогда вообще не смотреть?

Я все понимаю — коммерциализация, желание увеличить выручку: больше трансляций, приехавших туристов, проданных билетов и пива. Но дело ведь не только в этом, иначе дополнительные путевки отдавали бы конкурентоспособной Европе или хотя бы Южной Америке. На деле же эти конфедерации суммарно увеличат свое представительство на пять путевок, при этом одна только Азия — на четыре!

Как тут не поверить в версию, что подобное распределение — не итог тщательного анализа, а исполнение предвыборных обещаний руководителями ФИФА, не имеющее ничего общего с интересами футбола: голоса в обмен на сказочную квоту на ЧМ.

Первый ЧМ на моей памяти — в 1986 году. В Мексике соревновались 14 европейских сборных и 2 азиатские при общем числе участников — 24. В США, Мексике и Канаде через четыре года из 48 команд будет 16 из Европы и 8 или 9 (в зависимости от итогов стыковых матчей) — из Азии. «+2» от 1986-го для одних, «+6» или «+7» — для других. Что-то здесь не так, не находите?

Что ж, в 2026-м придется наслаждаться разгромами условных Вьетнама и Иордании. Лишь бы ФИФА нравилось.