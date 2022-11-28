Чемпионат мира усугубляет мировые конфликты: спорт — разобщает

Футбольный мундиаль в Катаре показывает, что спортивные форумы становятся площадкой для культурной экспансии и оскорблений в адрес целых народов.

Нынешний чемпионат мира по футболу омрачен огромным количеством конфликтов на почве прав человека, религиозных традиций и культурных особенностей. Недоразумения были неизбежны, учитывая, что крупнейший спортивный форум впервые в истории проходит в арабской стране. Но происходящее вышло далеко за рамки обычной человеческой глупости и невежества. Мы наблюдаем новую тенденцию — когда большой спорт, который раньше считался площадкой для «наведения мостов» и снижения международной напряженности, превращается в нечто противоположное. В место, где конфликты между народами не сглаживаются, а, наоборот, раздуваются еще сильнее.

Футболисты сборной Германии. Фото Reuters

С ног на голову

Было время — существовало понятие «спортивная дипломатия». Когда стадионы использовались как своеобразный клапан для снижения взаимной агрессии. Представители конфликтующих сторон противостояли друг другу на площадке, но после завершения соревнований благородно пожимали руки, и накал конфликта мог немного снизиться. Целые страны тратили огромные деньги на проведение чемпионатов мира и Олимпиад для улучшения своего международного имиджа. Считалось: когда люди всего мира благодаря спортивным форумам знакомятся с местной культурой, это разрушает вредные стереотипы.

Но информационная революция перевернула все с ног на голову. Проникнуться какой-нибудь культурой сейчас можно не выходя из дома — и за полчаса получить столько информации, на сбор которой раньше ушла бы вся жизнь. И увеличение туристических потоков за счет проведения больших соревнований потеряло смысл. Во всяком случае в имиджевом плане, поскольку туристов в лучшем случае — несколько миллионов, а потребителей информации через СМИ и соцсети — миллиарды. И эти миллиарды собирают об организаторах стартов главным образом негатив. Просто потому, что публиковать восторги — банально.

И вместо того чтобы взлететь на волне успеха, тот, кто проводит чемпионат мира или Олимпиаду, оказывается по уши в дерьме. Ведь соревнования становятся поводом поговорить о проблемах и странностях страны и народа. А у кого их нет? И ладно бы речь шла только о каких-то очевидных недостатках. Под прицелом оказываются так называемые культурные особенности — то, чем раньше гордились, что отличало нацию от всех прочих. И дело не в пресловутой «глобализации», а в том, что эти самые особенности теперь изучаются в контексте модной на Западе темы «прав человека», которые трактуют очень широко и очень своеобразно.

Болельщицы сборной Катара на стадионе. Фото Global Look Press

Цивилизационный код

Было время — существовало понятие «взаимное проникновение культур». Когда один народ заимствовал у другого какие-то идеи, до которых не додумался сам по причине исторических или климатических особенностей. Но то ли сами эти идеи закончились, то ли у отдельных народов окончательно возобладало мнение, что они более цивилизованны и более продвинуты, чем другие. В общем, чужие традиции теперь принято не изучать и уважать, а критиковать и даже пытаться изменить. «Борьба за права человека» — идеальный инструмент для этого, прежде всего потому, что под это понятие можно подогнать что угодно. И все скандалы вокруг радужных флагов и прочей пропаганды ЛГБТ во время чемпионата мира по футболу — из этой серии.

Имеются ли какие-то юридические основания требовать от организаторов мундиаля разрешить «радужные» акции или, например, заставить снять хиджабы с женщин? Ведь если почитать сайты правозащитников, можно сделать вывод, что катарцы нарушили все, что можно. В действительности в документе ООН по правам человека — Всеобщей декларации — нет ни слова про сексуальные меньшинства. Да, там содержится запрет на дискриминацию по признаку расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений (ключевое слово здесь, видимо, «иных»). Однако в том же документе закреплено право «свободно исповедовать свою религию». И если религиозные нормы входят в противоречие с пропагандой ЛГБТ и с непокрытой головой у женщин, то какие могут быть вопросы к катарцам?

На нашей планете очень много культур, традиции которых входят в противоречие с «нормами цивилизованного мира». Даже если не брать во внимание гастрономические особенности или этикет поведения во время еды. Например, есть страны, где голая женская грудь не противоречит общественной морали, есть народы, которые приносят в жертву животных прямо на улице, есть те, кто не считает проблемой испражняться публично... Что было бы, если бы носители подобных традиций прибыли в европейский или американский город и начали бы поступать «по совести», исходя из своих представлений о прекрасном? Да еще пришли бы на стадион, например, в футболках с портретами Бен Ладена. Как соотнеслись бы такие поступки с «борьбой за права человека»?

Цивилизационный код — вещь очень тонкая, и культурная экспансия, которую мы сейчас наблюдаем в исполнении западных правозащитников на чемпионате мира, может иметь очень неприятные последствия. Ведь если спорт больше не нейтральная территория, а инструмент давления. Если он разобщает, вытаскивает и усиливает конфликты... Тогда мы вступаем в новую эпоху, когда соревнования превращаются в один из наиболее циничных политических инструментов. И лозунг «Спорт вне политики» — даже не далекая мечта, а настоящее издевательство.