Главный «лев» Сенегала. Сиссе создал лучшую команду Африки и пишет историю без травмированного Мане

Секрет сенегальцев — системная работа тренерского штаба.

Человек-история

Если вам нужно изучить достижения сборной Сенегала, можете смело открывать биографию главного тренера Алиу Сиссе. Этот 46-летний специалист — лицо «Львов Теранги». Причем еще с тех времен, когда обладатель роскошных дредов сам выводил команду на поле с капитанской повязкой. Да еще и был частью легендарной команды, которая на ЧМ-2002 вышла из группы, оставив за спиной действующих чемпионов мира французов и Уругвай. В плей-офф Сенегал выбил Швецию и стал второй после Камеруна-1990 африканской сборной, добравшейся до четвертьфинала мирового первенства.

Двадцать лет спустя — почти как у Александра Дюма — новые золотые страницы истории сенегальского футбола пишут три мушкетера той легендарной команды. В главной роли романа — Сиссе, а его верные соратники — Тони Силва и Ламин Диатта. Был в штабе еще и четвертый герой, однако в итоге Омар Даф предпочел строить карьеру самостоятельно.

Старая гвардия сменила провалившийся на Кубке Африки-2015 штаб знаменитого француза Алена Жиресса. Тогда «Львы Теранги» ухитрились не выйти из группы, а доморощенные тренеры начали с четвертьфинала следующего континентального первенства. Дальше — только вверх, хотя в какой-то момент стало казаться, что Сиссе либо невезучий человек, либо ему чего-то не хватает.

Смотрите сами. На ЧМ-2018 Сенегал не вышел из группы, так как получил больше желтых карточек, чем дисциплинированная Япония. Спустя год «Львы» проиграли финал Кубка Африки Алжиру, и перед стартом нового континентального турнира эксперты по Черному континенту, не сговариваясь, утверждали, что это первенство — последний шанс Сиссе.

Алиу Сиссе. Фото Global Look Press

Победа для Мане

В укор тренеру ставили неспособность в полной мере реализовать потенциал шикарного по африканским меркам состава и тактическую ограниченность, что объяснялось отсутствием опыта до назначения в сборную. С другой стороны, Сиссе входил в штаб Сенегала на Олимпиаде-2012, где «Львы» с Мане в составе пробились в четвертьфинал. Так что определенный опыт он накопил, а семь с половиной лет в национальной команде, что немыслимо по африканским меркам, позволили набить шишек. Зато по итогу 2022-й — лучший год в тренерской карьере Алиу.

Для начала Сенегал наконец-то выиграл первый в своей истории Кубок Африки. Потом успешно прошел плей-офф отбора на мировое первенство, снова справившись с Египтом и персонально Салахом, а теперь вышел из группы. И когда это произошло, Сиссе произнес: «Эту победу я также хотел бы посвятить человеку, который делает невероятные вещи для нашей страны, и которого, к сожалению, сейчас нет здесь. Этот человек — Садио Мане».

Эта фраза — о человеческих качествах главного тренера сенегальцев. И о его профессиональном уровне, потому что перед стартом турнира в Катаре все только и говорили, что без своей самой яркой звезды у «Львов» совсем другая команда. Цифры это подтверждали, ведь из последних трех с небольшим десятков сенегальским голов половина забиты при непосредственном участии Мане, а на Кубке Африки Садио с отрывом лидировал в номинации «Созданные моменты». Однако Сенегал пережил и потерю форварда «Баварии», и травму важного полузащитника Куяте в первом туре. И, как и обещал тренер, не повторил ошибок четырехлетней давности.

Нампали Менди и Алиу Сиссе. Фото AFP

Сборная — как клуб

На разговоры об отсутствии опыта Сиссе реагирует спокойно, вспоминая, что до его назначения ни один тренер не работал со «Львами» более двух лет. А еще рассказывает, что у его штаба с первого дня работы был четкий план, конкретные цели и понимание, как их достигнуть. И началось все с дисциплины, к которой футболисты привыкли в Европе. Никаких опозданий, строгое расписание и соответствующие условия вроде чартерных рейсов, лучших гостиниц и полицейского сопровождения.

«Когда мои ребята приезжают из Европы в сборную, им нужно время, чтобы адаптироваться и изменить свое мышление, — рассказывал Сиссе в интервью The New York Times. — Это немного празднично, поэтому мы должны сказать им: эй, да, жизнь в Сенегале прекрасна, море, солнце и так далее, но вы не в отпуске, здесь такая же интенсивность.

Да и состав — как в серьезном европейском клубе. «Когда я смотрю на своих полузащитников, своих защитников и своего вратаря, мне нечему завидовать, скажем, Франции или Испании. Кулибали так же ценен, как Маркиньюс для Бразилии или Стоунс для Англии. А Льорис не лучше Эдуара Менди. Вот такую уверенность у своих игроков я хочу получить. Я хочу, чтобы они сказали себе, что если Франция может победить, то почему не мы?» — говорит Сиссе.

Вместе с тем Алиу поднимает проблемы африканских сборных, которым нужен опыт крупных турниров. По мнению тренера, 20 лет регулярного участия в мировых чемпионатах позволяют развиваться, однако у Африки слишком мало мест в финальной части. «Это хуже, чем боевые искусства. Это все равно что бросить кость стае собак. Как вы думаете, как будут выглядеть собаки, которые выйдут из драки? Это трудности на Африканском континенте: количество и качество противников, которых нужно преодолеть, чтобы попасть на чемпионат мира».

И конечно, Сиссе понимает, что в сборной, в отличие от клуба, совсем мало времени на подготовку, поэтому он изначально стремился собрать коллектив преданных стране людей. Как он говорит, самым важным было поменять образ мышления: «В Сенегале у нас были фан-клубы, которые болели за того или иного игрока: один за Эль-Хаджи Диуфа, другой за Алиу Сиссе. Сегодня люди приходят посмотреть на команду. Наши игроки гордятся тем, что они сенегальцы, гордятся тем, что они африканцы. Из-за этого я ожидаю от футболистов большей преданности сборной. Как игрок, вы можете носить четыре, пять, шесть футболок за свою карьеру, но у вас всегда будет одна национальная команда».

Надо сказать, у Сиссе многое получается, аппетит приходит во время еды. И еще не известно, какие «Львы» — британские или сенегальские — окажутся более зубастыми и выгрызут путевку в четвертьфинал.