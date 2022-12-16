Мексиканец-путешественник и русская девушка из «Спартака». История любви, которая случилась благодаря России-2018

Обозреватель «СЭ» поговорил с интернациональной парой, которую создал чемпионат мира по футболу в России.

Они родились в 13 тысячах километров и восьми часовых поясах друг от друга. Ее русские родители в родном Кирово-Чепецке назвали девочку необычным именем — Милена. Его мексиканские предки своего мальчика в Мехико, в самом центре земли ацтеков и майя, — Дэвидом. У него было десять братьев и сестер.

Когда Дэвиду было 13 лет, в его семье произошло горе — умерла мама. Через два месяца у папы случился инфаркт...

— Семья за месяц фактически была разрушена, — вспоминает Дэвид. — Нас отправили к разным родственникам. Я в 14 лет уже начал работать и оказался в Аргентине, причем каждые 90 дней из-за ситуации с визой мне надо было выезжать из страны — в Уругвай, Парагвай, Чили, Бразилию. Уже в таком возрасте я начал путешествовать и узнавать другие культуры, а в моем детстве папа, профессор университета, когда ездил читать лекции в разные города Мексики, брал меня с собой. Все это и научило меня быстро привыкать ко всему новому. Сейчас понимаю, что со страстью к путешествиям мне повезло, но началось-то все с трагедии. Поэтому слово «везение» здесь очень двусмысленное...

Путешествия со временем, когда он повзрослел, стали смыслом его жизни.

— Многие люди строят планы, им надо знать, что делать дальше, в каком отеле они поселятся завтра и т. д., — философствует Дэвид. — Мой план — никакого плана! Единственное постоянное, что есть в моей жизни, — это перемены! Если я уехал из одной гостиницы и еще не знаю, где буду находиться сегодняшней ночью, это не заставляет меня волноваться. Большинство людей к такому не готовы, потому что они должны знать заранее, что будут делать. А я пропустил столько перелетов, потерял столько вещей — и это никогда не заставляло меня сходить с ума. Потому что это далеко не худшее, что с тобой может произойти.

Однажды Милена, когда Дэвид только проснулся, спросила его, о чем он думает. Он ответил: «Вау! Я жив. Новый день, новый вызов». Когда он спросил, о чем думает она, реакция была такой: «Смотрю на время и понимаю, что опаздываю на работу».

— Иногда собираюсь куда-то поехать, а потом люди предлагают съездить с ними в другое место, и я соглашаюсь, — продолжает Дэвид. — Почему бы и нет? Если место мне нравится — могу пробыть там долго. В Чили я так провел семь месяцев, переезжая с места на место. Уже почти пересекал границу с Боливией — и встретил двух потрясающих голландцев, с которыми провел еще месяц в Чили. В Рио-де-Жанейро был шесть месяцев, в маленьком боливийском городке Самайпата — два. Там замечательные люди и энергия, а у меня нет ограничений. И если какое-то место мне не нравится, я могу уехать из него на следующий день, даже если пролетел полсвета.

Вторая страсть Дэвида после путешествий — футбол. Он провел много времени в Аргентине и влюбился в «Бока Хуниорс». Я его понимаю — был когда-то в магическом желто-синем районе Ла Бока, где на каждом доме — граффити Диего Марадоны. Ходил на «Бомбонеру», на аргентинское суперкласико «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт», по футбольной части запомнившееся мне только жестокостью обеих команд, а вот по болельщицкой...

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Именно тогда я понял, что в Аргентине — лучшие болельщики в мире с огромным отрывом. Те песни, которые завораживают всех сегодня, мне посчастливилось услышать тогда, в 2013-м. А на ЧМ-2014 в Бразилии я в этом убеждении лишь укрепился.

Для Дэвида тот чемпионат мира стал вторым, на который он съездил. Первый был в Германии-2006. До Южной Африки в 2010-м он не добрался. Дальше уже пошло одно за другим — Бразилия-2014, Россия-2018, Катар-2022.

— Это сейчас у него мечта путешествовать по Африке, и он очень хочет ее осуществить, — говорит Милена. — Дэвид считает, что страна, которую он посетил, это та, в которой побывал не менее чем в пяти городах. Таких у него уже больше ста. Путешествия для него как кислород. А футбольные путешествия — это его страсть.

Услышав про более ста стран по пять городов, я присвистнул. Вот это уровень, вот это люди. Есть куда стремиться.

Дэвид на чемпионате мира в России.

Человек в пончо и сомбреро

Милена, переехав из Кирово-Чепецка в Москву и отучившись, со временем стала работать на телеканале «ТНТ». Умеренно интересовалась спортом. Когда Сочи получил Олимпиаду-2014, захотела движухи и приехала туда волонтером.

Если чувствуешь, что эта среда — твоя, то хочешь продолжать и продолжать. Вскоре после Сочи девушка и ее друзья узнали, что осенью того же года в Москве открывается стадион футбольного клуба «Спартак». И летом целой группой пошли устраиваться туда. Начала стюардом, потом попала в пресс-центр, занималась протоколами матчей, участвовала в организации пресс-конференций. Так к 2018-му и продолжала совмещать футбол с ТНТ.

Никогда не знаешь, что и когда перевернет твою жизнь. У Милены это случилось 4 мая 2018-го — дату она называет моментально. Значит, она для нее важна.

— Я предвкушала отличный вечер в Disney Company, меня и моих коллег пригласили туда посмотреть премьеру фильма «Мстители». Но в тот день так получилось, что из-за работы я не смогла туда пойти. Очень расстроилась, потому что туда пошли все мои друзья.

После работы она выбирала место в центре Москвы, куда сходить поужинать.

— Выбирала между двумя вариантами и остановилась на том, где вечером предоставляют 50-процентную скидку на еду. Через некоторое время увидела там человека в сомбреро. Вспомнила, что скоро, через месяц, стартует чемпионат мира по футболу...

А что, спрашивается, делал в Москве Дэвид не 10-го или даже 1 июня, а 4 мая? Приехал заранее, чтобы организовывать во время чемпионата мира масштабные мексиканские вечеринки и найти для этого место!

— Остановился в хостеле в центре города. Уже знал ресторан, где после 21 часа тебе делают скидку 50%. Это невероятно! Всегда ходил туда. На мне были пончо и сомбреро. Глядя на меня, все думали: что не так с этим парнем? А в тот день я увидел девушку, которая читала книгу про футбол.

Милена:

— Увидев человека в сомбреро и сообразив, что чемпионат мира начинается через месяц, я вспомнила, что у меня в сумке лежит книга Quiz Soccer. Глядя на этого человека, захотела ее открыть. Через некоторое время он подошел ко мне, представился Дэвидом. Спустя минуты мы уже общались с ним и двумя его друзьями — парнем и девушкой.

Оказалось, что все трое латиноамериканцев познакомились уже в Москве. Девушка — из Бразилии, парень — из Аргентины, видеомонтажер на новостном канале, сейчас занимается актерским мастерством и снимается в рекламе. Они все, встретившись тогда, дружат до сих пор. Причем бразильянка и аргентинец не собирались на чемпионат мира, а приехали просто так. Хотели сгонять в Сибирь — и Густаво, аргентинец, поехал туда на поезде. А на ЧМ-2018, в отличие от Дэвида, вообще не ходили.

Поужинав, они вчетвером пошли гулять по центру Москвы, дошли до Красной площади. Там Милена оставила их и поехала домой. На следующий день у нее был урок испанского, который она начала учить после Кубка конфедераций. Она учила язык в школе, куда ходили и ребята, работавшие в «Спартаке», — они ее и порекомендовали.

Но с Дэвидом они говорили все-таки по-английски — сам-то он окончил университет в США, и английский у него второй родной. Милена сдержанно отзывается о своем знании английского на тот момент, называет ломаным. Это сейчас она уже иногда задумывается, как-то или иное слово звучит по-русски, и порой быстрее находит для него английский вариант. Ежедневное общение с Дэвидом помогло.

— А раньше только алкоголь позволял не думать о произношении и поиске слов, — смеется девушка.

Она ходила на собеседование в оргкомитет ЧМ-2018, и там ей сказали, что факт изучения ею испанского впечатляет, но от нее ждали лучшего английского. Поэтому претензии на должность медиаофицера в Калининграде закончились ничем, и на чемпионате мира она осталась на родном «Спартаке» и вновь открывшихся «Лужниках» — стюардом в пресс-зоне. Оба языка ей в итоге там здорово помогут: далеко не все латиноамериканцы владеют английским.

— Мы с Дэвидом начали общаться на английском, продолжаем и сейчас. Так проще. Но с его семьей говорю на ломаном испанском, — уточняет Милена. — На днях вот общалась с испаноязычными рабочими — в общем, что-то помню.

«Спартаку» он предпочел «Ростов». Потому что он — цветов «Бока Хуниорс»!

На следующий после знакомства день был матч «Спартак» — «Ростов».

— Я пригласила туда Дэвида, и он с удовольствием согласился, — вспоминает Милена. — Подтвердил мне в соцсети, что собирается прийти. Было до того пару случаев, когда молодые люди, с которыми я знакомилась, обещали мне прийти и пропадали. А он пришел, и бразильянка с аргентинцем — тоже. Дэвид был снова в пончо и сомбреро. Но возникло одно неожиданное препятствие.

Оказалось, что Дэвиду неприятны красно-белые цвета — окрас «Ривер Плейт». А у «Ростова», по удивительному совпадению, желто-синие — как у его любимых «Бока Хуниорс». А он такой человек, что терпеть и вздыхать не будет.

— Из-за клубных цветов он перешел в сектор «Ростова», — говорит Милена. — Нет, ну вы представляете? Человек, который пару дней как в России, не говорит по-русски, берет и переходит с хозяйского сектора на гостевой. И как пропустили-то...

— Как пропустили? Спокойно. Я был в сомбреро — может, поэтому стюарды на «Спартаке» и помогли нам без проблем. И я не ошибся! Люди в России вообще очень дружелюбны, а самых дружелюбных я встретил в Ростове. Алексей и его жена Лиза помогали разобраться в городе, подвозили в аэропорт, даже жить к себе во время чемпионата мира пригласили те ребята, с которыми тогда на матче «Спартак» — «Ростов» познакомился!

— Они потом помогли ему организовать мексиканские вечеринки в Ростове, — добавляет Милена. — Я очень жалела, что в Ростов во время чемпионата мира с ним не смогла поехать. По работе не получалось. Там была офигенная площадка под открытым небом!

Сразу же после игры на «Спартаке» они встретились и пошли танцевать в один из баров в центре Москвы, и с тех пор у них начался роман. 9 Мая Милена с Дэвидом были на «Бессмертном полке» и несли фотографии ее прадедов.

— Дэвиду очень понравилась атмосфера, особенно русская песня «Катюша», — вспоминает Милена. — А уже в 20-х числах мы поехали вместе в Ростов-на-Дону искать площадку для мексиканской вечеринки.

Побывав на Дону, Дэвид ненадолго вернулся в Мексику, а потом прилетел уже на ЧМ-2018.

Дэвид на чемпионате мира в России.

Мексиканские вечеринки в России-2018

Милена во время российского чемпионата мира работала на двух московских стадионах — «Лужниках» и «Спартаке», в роли стюарда помогала журналистам, но и не только им. Однажды она помогла английскому болельщику найти свой утерянный телефон — до сих пор приятно вспомнить, что доброе дело сделала.

На Никольской не тусовалась — лишь пару раз была. Не до того было — и футбол, и «ТНТ». У нее была договоренность с руководителем, что она может не ходить в офис в день матча. А матчей было много...

— Помню, какую гордость чувствовала в «Лужниках» на матче открытия Россия — Саудовская Аравия, — говорит Милена. — Это было очень круто! На Олимпиаде в Сочи была на многих соревнованиях и на церемонии закрытия — все-таки другие чувства, с этими не сравнимые. А тут ощущать себя частью всего этого грандиозного — голова кружилась.

У Дэвида голова кружилась и от удовольствия, и от забот — на нем же были мексиканские вечеринки для тысяч людей, ради которых он в мае и приезжал. Милена рассказывает, что вначале его даже «кинули», раскрутив на информацию и отказавшись работать с ним.

Но затем все срослось. Помогли найти отличное место на Тверской, договорились о системе оплаты, которую в итоге все четко соблюдали, Миленина подруга, учитель английского, перевела контракт.

— Я предполагал, что сложности будут, поэтому и приехал в первый раз за приличное время до начала чемпионата, — говорит Дэвид. — В Москве нам требовалось место на пять тысяч человек, и это нужно было согласовать с органами правопорядка. Но все получилось великолепно, и хочу сказать отдельное спасибо российской полиции. Она помогала нам во всех городах, и везде была полная свобода!

Нужно было организовать трансляции, открыть двери для большого количества людей, и я пытался донести до людей, что на этом можно сделать деньги. Мы прошли очень много заведений и нашли прекрасный клуб на Тверской. Спортивный журналист Евгений Марков познакомил меня с другом, чей друг, в свою очередь, там работал — армянин, который жил в Америке. Я ему все показал и рассказал. Мы ударили по рукам, и клуб, вмещающий 2500 человек, заполнился за 40 минут. И так было постоянно.

Прошу Милену вспомнить о мексиканских вечеринках.

— Это было шикарно! — восклицает она. — Толпа людей, испанская речь повсюду, барабаны... Думали сначала открыть только одно помещение, но в итоге пришлось несколько — такой был спрос. Владелец с этим помог. Продавали мерч, играли музыку, все — в мексиканском стиле. Были кричалки, которые все хором поддерживали, и это объединяло. Даже не все в итоге смогли попасть!

Дэвид с удовольствием вспоминает даже о хаотичных переездах из города в город.

— Вот смотри. В двух первых турах мы обыграли Германию и Корею, занимали первое место в группе — и уже не сомневались, что с него не соскочим. Я, как и тысячи других мексиканцев, планировал лететь в Санкт-Петербург, где по сетке в 1/8 финала должно было играть первое место нашей группы.

Но затем мы в Екатеринбурге проиграли Швеции, Германия — Корее, и все получилось так, что много людей одновременно сдавали билеты оттуда в Санкт-Петербург и покупали в Самару. Это было очень тяжело, поскольку билетов на самолет не было. В итоге мы прилетели в Петербург на несколько часов, затем вернулись в Москву, провели там десять часов. Оттуда поехали в Саранск, где остались на одну ночь. В Саранске взяли поезд куда-то в пригород Самары, откуда добрались до самого города уже на такси. Были тысячи мексиканцев, у которых не было билетов ни на самолет, ни на автобус. Но все как-то до матча добрались.

А в Катаре, где расстояния по сравнению с российскими крохотные, недоволен тем не менее Дэвид гораздо сильнее, о чем вы на днях могли прочитать в его хлестком интервью. Он даже побаивался, что его из Саудовской Аравии, куда он на несколько дней поехал (такая возможность есть у всех обладателей карт Hayya), назад не пустят. Шестерым его знакомым без объяснения причин отказали в повторном въезде. Но его эта участь, слава Богу, миновала.

...Где бы ни играла сборная Мексики в 2018-м, куда бы ни приезжали ее многочисленные (говорили о 60 тысячах человек) болельщики, везде он делал вечеринки — в Москве, Ростове, Екатеринбурге, Самаре.

— Все люди, с которыми я у вас столкнулся, были очень добрые, — говорит Дэвид. — Так было до чемпионата, во время, и так же оставалось через год после ЧМ, когда я приезжал в последний пока раз. Так что это было не специально под чемпионат мира. Русские люди — фантастические! Нет, я понимаю, что ваша полиция далеко не всегда допускает людей с флагами других стран на Красную площадь, ха-ха. Но тогда полицейские даже смеялись и фотографировались с нами. Люди были к нам так расположены, что приглашали домой, в семьи. Болельщики всех стран тогда влюбились в Россию. Мне очень понравилась эта атмосфера.

Из Кирово-Чепецка в Буэнос-Айрес. На финал Кубка Либертадорес

Но фиеста фиестой, а чемпионаты мира однажды заканчиваются. И встает вопрос — как жить дальше.

— После чемпионата мира я много путешествовал, — вспоминает Дэвид. — Это была фантастика. Все, чем я на тот момент обладал, — это рюкзак. После чемпионата мира поехал в Турцию, провел там два месяца. У Милены был небольшой отпуск, и она сказала, что была бы рада приехать в Стамбул, чтобы встретиться со мной.

И это изменило все. Мы ходили по городу, делали все, что возможно, любили друг друга. Это переросло во что-то более серьезное. Потом я ездил по Грузии, потом приехал в Армению — и она туда. Работала дистанционно.

Далее — уже один — в Эмираты, Оман... Вот все говорят об Эмиратах, а мне Оман понравился намного больше. Он более естественный. В ОАЭ я приехал на месяц, а мне уже через три дня захотелось оттуда свалить. Я очень быстро сдаюсь, когда вижу вот все эти современные, искусственные места. Единственное, что скрашивало время там, — встречи с друзьями из Америки, Германии.

— В Дубае Дэвид заболел, — добавляет Милена. — Я сказала ему, что собираюсь купить квартиру, и мне будет нужна его помощь. Он приехал ко мне, встретился с моими родственниками. Тоже показатель!

— На этот раз была моя очередь навестить Милену, поэтому полетел в Москву, сократив свое пребывание в Эмиратах вдвое, — вспоминает Дэвид. — Предполагал, что мы проведем в России две недели. Поехали в ее родной Кирово-Чепецк, и тут «Бока Хуниорс» вышла в финал Кубка Либертадорес, и соперником ее стал не кто-нибудь, а «Ривер Плейт»...

Футбол снова вторгается в историю любви. А как иначе? Он ребят свел — и уходить совсем с его стороны было бы искусственно.

— Я сказал Милене: послушай, это очень важно для меня, и я должен это увидеть! Расстроился, что поездка в Россию сократилась с двух до одной недели, и в том же Кирово-Чепецке мы провели только одну ночь. Но не поехать на такой матч, первое аргентинское суперкласико в истории финалов Кубка Либертадорес, было выше моих сил. Из Кирово-Чепецка я поехал в Москву, оттуда полетел в Амстердам, оттуда — в Буэнос-Айрес. Сходил на первую игру, которая завершилась вничью. А ответную вдруг взяли и перенесли в Испанию. Это было бредом! Но пришлось лететь теперь в Мадрид.

Дэвид попал на «Сантьяго Бернабеу», и его «Бока» проиграла. Стоило ли ради этого, начнете вы. Стоило. Этот человек просто не может иначе, как бы ни было обидно после проигранных матчей. Думаете, ему сейчас не обидно, после вылета Мексики из группы? Но разве он задается вопросом, стоило ли ехать — даже если миллион вещей ему здесь в Катаре не нравятся?

«Мы, мексиканцы, не созданы для русской зимы! И для зимы вообще!»

А тогда он позвонил из Мадрида Милене, рассказал все перипетии и снова вернулся в Россию. Уже в четвертый раз в том безумном 2018 году.

Дэвид:

— Мы провели Рождество вместе, и для меня это было ужасом, потому что я никогда не был зимой в России. Мы, мексиканцы, не созданы для русской зимы! И для зимы вообще! А потом мне надо было навестить своих родных на Новый год, в Мексике, и я предложил Милене полететь вместе. Она согласилась. И ей там очень понравилось! Мы там пробыли месяц.

Милена:

— Дэвид помог с переездом и остался в Москве почти до Нового года. А на сам Новый год мы поехали в Мексику. Там я познакомилась с его семьей и страной. У меня не было никаких особых ожиданий, потому что я о Мексике ничего не знала. Специально не читала, чтобы увидеть страну глазами Дэвида. Для многих это покажется глупым, но я решила, что это лучший способ почувствовать место.

На Новый год мы были в Канкуне. Потом в Гвадалахаре у его братьев. Потом в Агуаскальентесе у его сестры. Потом в Мехико у еще двух его сестер. Были еще в Морелии. Семья Дэвида приняла меня очень клево! Им было интересно — симпатичная русская девчонка, так не похожая на мексиканцев...

Помню нашу первую встречу в комнате отеля в Канкуне. У его семьи есть классная традиция — они сдвигают все кровати и спят все вместе. Как символ того, что они родные люди. Там было две или даже три огромных двуспальных кровати. Я была в шоке. И почувствовала, что теперь все эти люди — моя семья. На тех кроватях было человек десять — братья, сестры, племянники.

Из Мехико Милена улетела в Москву, вернулась на работу в «ТНТ». «А Дэвид задумался, что делать дальше со своей жизнью и нашими отношениями», — формулирует она. И решил снова поехать в США, где когда-то оканчил колледж и университет. Причем, по ее ощущениям, это решение далось ему очень трудно — он переживал, как освоится в стране, и боялся, что США изменят Милену, как меняют всех, кто туда приезжает. Но она об этом и не думала.

— Я в Штатах учился, у меня было много знакомых, я быстро нашел работу, — снижает градус драматизма Дэвид. — Пробыл там год.

Встретиться после новогодних каникул в Мексике они смогли в июле 2019-го — очень долгим оказался процесс получения туристической визы.

— Приехала к Дэвиду в Калифорнию и увидела, что он сделал, — говорит Милена. — Когда мы познакомились, у него не было ничего. Только путешествия. А тут он купил дом, машину — и я понимала, что сделал это для меня. И это стало определяющим в моих мыслях, как быть дальше. Я поняла, что он серьезно относится ко всему происходящему.

Потом она вернулась в Москву, снова приехала в ноябре 2019-го, опять вернулась... И тут — пандемия. Они не виделись год.

— Сначала я застрял в Аргентине, потом — в Мексике. И только после этого поехал в США. Она тоже застряла на год в Москве. Но после всего этого мы стали жить вместе, — говорит Дэвид. Милена добавляет:

— До Калифорнии добралась только в октябре 2020-го. Это было очень сложно. Когда год с человеком не видишься, приходится как будто знакомиться заново. Но мы были к этому готовы. Он мне всячески помогал акклиматизироваться, чтобы мне стало хорошо и комфортно. Вел себя, в общем, как мужчина.

Единственное, кем он может здесь, в Штатах, работать и нормально зарабатывать, — это официант. Естественно, ему, человеку с высшим образованием, это не нравится. Но он принимает такую необходимость, потому что это помогает ему путешествовать. До меня он всегда приезжал в США заработать деньги для дальнейших путешествий. Пообщавшись с ним, я стала намного лучше относиться к людям из индустрии сервиса, многое поняла... В последнее время он был очень измучен работой.

Еще восемь месяцев она проработала на «ТНТ» дистанционно, по ночам. До июня 2021-го. И очень хорошо рассталась с руководством, о котором очень тепло отзывается, и рада, что не возникло никаких недопониманий.

Хочет стать журналисткой, чтобы поработать на ЧМ-2026

Они так хотели поехать на чемпионат мира вместе... Но не получилось. Милена сейчас в Америке по студенческой визе и, выехав из страны, рисковала туда не въехать. Решили перестраховаться.

— Оба очень расстроены, что планы нарушились. Но, слава Богу, Дэвид все понял. А я рада за него, что он осуществляет нашу совместную мечту. Надеюсь, Дэвид сможет попасть на финал. А потом поедет в Мексику и встретит там с родными Новый год — на этот раз без меня, потому что мне нельзя выезжать...

Дэвид действительно понял:

— Милена очень расстроена, что не смогла поехать со мной. Но она учится в Калифорнии и, если покинет Америку, то не сможет вернуться. Это трудно было принять. Но пришлось.

Сейчас они разъехались на пять месяцев — на Новый год Дэвид поедет в Мексику — и увидятся уже весной. Не так просто жить с вечным путешественником. Милена переехала из Кремниевой долины, где у них был и пока есть дом, в Сакраменто, столицу Калифорнии.

— Там жизнь намного дешевле, — объясняет Дэвид, с которым мы говорим в кафешке в Дохе.

— Моя тетя живет там, она предложила мне жилье. А еще месяц назад я купила машину! — делится новостями Милена, с которой общаемся через мессенджер.

Она очень хочет стать журналисткой. Поэтому занималась у меня — так мы с ней, собственно, и познакомились.

— Чувствую огромный заряд позитива, — говорит она. — И верю, что мне удастся поработать на следующем чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Для этого, собственно, и учусь на журналиста. Иду к своей мечте.

И как же хочется, чтобы этот ее путь и дорога Дэвида не вступили в противоречие друг с другом. Чтобы они, две яркие личности, которые не боятся вызовов в жизни, смогли найти общий путь, не сломав себе и другому личный.

— Мы договорились, что после того как он вернется, будем жить как нормальная семья, — говорит Милена. — Надеюсь, что Дэвид к этому готов. Понимаю, что его душа больше лежит к путешествиям, поездкам на чемпионаты мира и другие турниры. Для него это очень важно, и такие поездки, конечно, будут — как в Катар, потому что это его жизнь. Но это не может происходить круглый год. Сейчас он должен там находиться. Путешествия и чемпионаты мира для него как кислород. Я даю ему этим насладиться и надеюсь, что он получит удовольствие и... успокоится, что ли.

— У меня есть свобода, и я ее очень ценю, — рассуждает Дэвид. — Пока у меня нет детей, мне не надо отправлять деньги родителям. Конечно, у меня есть Милена, у нас отношения, но она знает о моем образе жизни. Понимаю, что у меня есть ответственность за нее и перед ней. И она меня понимает! И мы оба осознаем, что можем двигаться вперед, если каждый принесет что-то в жертву.

...Их роман начался в России и оказался возможным благодаря ЧМ-2018. Прошло уже четыре с половиной года — это срок, чтобы понимать, что он не оказался миражом.

Слушая их историю, понимаешь, что чемпионат мира по футболу, будь то в России, Катаре или где угодно еще, не просто спортивное соревнование — это событие, которое меняет судьбы, объединяет планету, создает семьи. Это явление всемирной любви, у которой нет границ.

Жаль только, что оно не может продолжаться всегда.