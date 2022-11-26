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«У вас на ЧМ было намного веселее и свободнее». Мексиканский журналист сравнил чемпионаты мира в России и Катаре

Мексиканский журналист сравнил чемпионаты мира в России и Катаре: «У вас было намного веселее»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Болельщицы сборной Бразилии.
Фото Global Look Press
Болельщики сборной США.
Фото Global Look Press
Болельщики сборной Мексики.
Фото AFP
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Рассказываем о нюансах ЧМ-2022.
27.11.2022 | Испания — Германия

Впервые за семь своих чемпионатов мира был вчера на двух матчах за один день: Катар — Сенегал и США — Англия. Причем второй из них проходил на самом отдаленном стадионе, «Аль-Бейте», расположенном в пустыне в 40 км к северу от Дохи, да и первый — на «Аль-Тумаме», еще одной арене далеко от метро. Поэтому меня тревожила логистика — успею ли добраться? И как?

Опасения оказались напрасными. Хорошая находка организаторов ЧМ-2022 — запуск автобусов-шаттлов для прессы не только через главный пресс-центр (то есть как самолеты летают в России — только через Москву, а не из города в город), а напрямую между стадионами, где в этот день проводятся матчи. Это очень удобно, и сразу по приезде в пресс-центр на Катар — Сенегал (он начинался в 16.00) я подошел на стойку информации и спросил, когда идут шаттлы на «Аль-Бейт». Мне ответили — в 18.30 и 19.30.

Предпочел первый из них, пусть для этого и пришлось пожертвовать пресс-конференцией после Катара с Сенегалом, на которую получил билет. Но ничего судьбоносного там быть не могло, жгучего интереса она для меня не представляла — это же вам не приход к журналистам Криштиану Роналду после рекордного гола на пятом чемпионате мира. И я без всяких душевных терзаний пошел на первый автобус, чтобы успеть в пресс-центре матча США — Англия зацепить еще и второй тайм Голландия — Эквадор.

Фан-зона в&nbsp;столице Сенегала расположена на&nbsp;берегу Атлантического океана.

Правда, когда дошел до автобуса, тот уже был полон, и часовую дорогу пришлось стоять. Но было чем развлечься — весь час проболтали с мексиканским болельщиком, невесть как пробравшимся в журналистский шаттл. «Ты откуда?» — «Из России». — «А я из Мексики, но живу в Мичигане, в Детройте. У меня там сеть клиник. Я был у вас на ЧМ-2018. Как же было здорово! Намного веселее, чем здесь, все можно, никаких запретов, люди очень доброжелательные, так нас встречали...» — «А здесь какие плюсы?» — «Много матчей можно объездить. Все близко».

Обсудить успели многое.

«Почему не взяли Чичарито?» — «Потому что несколько лет назад он привел в гостиницу сборной... проституток». — «Знаю эту историю. После нее у многих игроков возникли проблемы с женами». — «Что, неужели и в России эта история известна?» — «Да, читал о ней в нескольких источниках». — «Обалдеть!» — «И как ты к этому относишься?» — «Тренеры правильно сделали. Когда ты в сборной, надо концентрироваться на футболе. А состав у нас и без Чичарито с Велой старый. И тренер старый. Новое поколение не подросло. Ни на что особое тут не рассчитываю». — «Вы же из группы всегда выходите. Правда, на втором этапе все заканчивается». — «Да, до 1/4 в последний раз доходили дома, в 86-м. Ждем следующего чемпионата, который частично будет у нас. Правда, только 10 игр. Зато матч открытия планируется на «Ацтеке»!» — «Попасть на «Ацтеку», как и на «Сентенарио» в Монтевидео — моя еще не сбывшаяся мечта». — «Приезжай в 2026-м!» — «Буду жив-здоров — приеду обязательно!»

Болельщики сборной Мексики. Фото AFP
Болельщики сборной Мексики.
Фото AFP

В эту секунду с «жив-здоров» едва не возникли проблемы, поскольку водитель шаттла чуть не врезался в ехавший впереди белый джип — еле успел затормозить в сантиметрах от него, а я стоял в метре от лобового стекла. Вылететь через него или получить осколки в лоб желания не было никакого, и после этого я хоть и продолжал разговор, но смотрел в оба.

«Сорри», — сказал шофер журналистам, но могло быть уже не до извинений. Слава богу, обошлось. И доехали без пробок, и уехали после матча тоже без проблем — хотя после матча открытия на том же «Аль-Бейте» с шаттлами при отъезде был полный хаос. Но постепенно организаторы исправляют недочеты и все налаживается.

Так, вчера на обоих матчах не было лютого холода из-за кондиционеров. Надеюсь, что так теперь будет всегда, потому что это было просто невозможно.

Впрочем, холод остается в пресс-центрах. Жилетку, чтобы не заболеть, класть с собой, а потом надевать — и это при тридцатнике на улице — по-прежнему надо...

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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