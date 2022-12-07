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7 декабря, 20:30

«Ношу майку с триколором, чтобы показать: быть русским не стыдно!» Интервью с нашим болельщиком, прожившим в Катаре шесть лет

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Болельщик Виктор Гусельников.
Фото YouTube-канал «Вышли!»
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
Болельщик Виктор Гусельников у стадиона «974».
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» узнал, что окружало подготовку к ЧМ-2022.

Матчем Бразилия — Корея завершался путь на ЧМ-2022 «974», самого необычного стадиона турнира. Мы с коллегой уже изрядно за полночь шли в сторону метро, когда увидели огромный цветной контейнер с надписью «974», который простукивал какой-то человек, пытаясь извлечь из него красивый и гулкий звук — небезуспешно, кстати. Но внимание привлекло другое: на футболке мужчины был российский флаг, а на спине — надпись «Россия».

Слишком мало здесь наших соотечественников, чтобы в такой ситуации не подойти. Оказалось, что наш собеседник читает «СЭ» с детства, а один из моих коллег даже брал у него интервью во время Евро-2016.

Болельщик Виктор Гусельников у стадиона "974". Фото Игорь Рабинер, "СЭ"
Болельщик Виктор Гусельников у стадиона «974».
Игорь Рабинер, Фото «СЭ»

— Меня зовут Виктор Гусельников, и сегодня — первый мой день на ЧМ-2022. Ждал этого турнира 12 лет — со 2 декабря 2010 года, когда, работая в тот момент в Катаре, видел в режиме реального времени, как страна одновременно с Россией получила чемпионат мира. Это было потрясающее ощущение: я, русский, стоял с катарцами, и в этот момент обе страны получают чемпионаты мира! Сначала нам дали ЧМ-2018, я один закричал: «Да-а-а!» Все обернулись и начали меня поздравлять. А минуты спустя взорвалась от эмоций уже вся местная толпа, и теперь уже я их поздравлял.

Восемь лет ждал нашего чемпионата и 12 — этого. Удалось съездить как в Россию в 2018-м (Виктор сейчас живет и работает в Бельгии. — Прим. «СЭ»), так и теперь сюда. Это была моя мечта! Было сложно, боялся, что не смогу, — и все-таки она сбылась.

Особенно мечтал увидеть «Стадион 974», пока на нем не пройдет последний матч (встреча бразильцев с корейцами и была на этой арене последней. — Прим. «СЭ»). Этот стадион, пожалуй, самый крутой и оригинальный из всех, что построили в Катаре. Он состоит из настоящих контейнеров, является единственным стадионом без кондиционеров — поскольку его возводили в порту, у воды, где ветра через эту несплошную структуру сами продувают арену. Верю, что здесь действительно ровно 974 контейнера — в соответствии с телефонным кодом Катара.

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— Вы много лет проработали в Катаре. Что здесь делали? Каково вам было?

— Был инженером-нефтяником, работал в датской международной компании. Занимался добычей нефти, восемь месяцев работал на буровых установках в Персидском заливе, а остальные шесть лет — в офисе на Corniche (центральная станция метро Дохи). Занимался тем, что обогащает страну Катар.

Отношение к ней — специфическое. Все знакомые считают, что я в Катар влюблен, потому что провел в нем столько лет, учил арабский язык, был вовлечен в культуру. Но это так только отчасти. Климат здесь ужасный. Но еще важнее, что Катар — очень-очень искусственная и поверхностная страна. Когда сюда приезжаешь, то, в отличие от Китая или Европы, где чувствуешь исконную глубину культуры, видишь, что все совсем по верхам. Просто люди ходят в белых балахонах, медленно разговаривают и соблюдают традиции.

— Понятно, что вы не относились к числу иностранных рабочих, чьи ущемленные права стали предметом всеобщего обсуждения. Но что наблюдали на эту тему, когда трудились здесь?

— Их судьба действительно выглядит незавидно — на наш взгляд. Они живут в рабских условиях, в больших контейнерных блоках. Автобус рано утром везет по 50 человек на многочасовую работу. Когда рядом с ними проходишь, то они выглядят жалко — в грязных комбинезонах, не говорят по-английски и по-арабски.

Но тут важно понимать две вещи. Они сами себя так позиционируют, они готовы предлагать свои услуги в рабовладельческой обстановке, потому что в своих странах без работы — еще хуже. В Катаре есть законы, а есть ситуация на деле, и тут различия довольно большие. По законам с ними нельзя так обращаться, а на деле начальники здесь из Ливана, Египта, а там все жестко. И свои привычки они переносят сюда.

Но то, что за время подготовки к чемпионату мира умерло шесть тысяч иностранных рабочих, — чушь. Чтобы построить стадион, нужно максимум две тысячи человек. А объектов было 12 (на самом деле стадионов восемь. — Прим. «СЭ»). То есть было 24 тысячи строителей, и из них четверть погибла? При элементарных подсчетах становится ясно, что эта информация — бред. Но ее активно вливали в уши людям все это время. Потом перешли на ущемление прав меньшинств. Это антикатарская политика из-за того, что кому-то наступили на ногу. С другой стороны, у Катара есть проблемы — и даже хорошо, что их подсветили.

— И кому же, по-вашему, Катар наступил на ногу?

— В Катаре есть много минусов, но что говорит про эту страну международная пресса — это чистая политика и пропаганда, они просто хотят очернить Катар. Это выглядит смешно и странно, когда методы, которые применяли к России, перекинули на Катар, хотя тот недавно был союзником США и Великобритании.

Люди не в курсе, почему это произошло. Сейчас все забыли 2010 год, когда России и Катару дали чемпионаты мира. За ЧМ-2018 сражались только европейские страны: Бельгия с Нидерландами — общая заявка, Испания с Португалией — общая заявка, Россия, Англия. А за ЧМ-2022 боролись Катар, Япония, Австралия и США. Видимо, англосаксы так хотели провести оба чемпионата мира у себя, что были в бешенстве, когда не произошло ни того, ни другого. И заметьте: сразу после огласки результатов выборов началось расследование ЦРУ против Блаттера по поводу коррупции. Хотя какое отношение ЦРУ имеет к Блаттеру и ФИФА?

Йозеф Блаттер. Блаттер назвал ошибкой выбор Катара хозяином ЧМ-2022: турнир должны были получить США

— Стоп. Сейчас сам Зепп Блаттер в интервью обвиняет бывшего президента УЕФА Мишеля Платини в коррупции и давлении экс-президента Франции Николя Саркози, из-за чего Катар, по словам швейцарца, и получил ЧМ-2022.

— Да, внезапно перед самым чемпионатом мира Блаттер решил в прессе плохо высказаться о Катаре. Это странно. И нужно прибавить ко всему этому то, что в 2026 году большая часть чемпионата мира будет проходить в США. Нужно понять, откуда идет весь источник грязи, которой поливают Катар все 12 лет.

— Но, например, убрав алкогольное пиво со стадионов за два дня до начала чемпионата мира, катарские боссы «кинули» не только ФИФА на большой контракт с пивной компанией. Они обманули и болельщиков, которые ехали в страну, зная, что алкогольный вопрос в ней хотя бы так, но решен.

— Мне показалось, что Катар пытался сделать все по-хорошему, но его руководителей покоробило свинское отношение к нему «белых людей», та же постоянная критика. Поэтому они и решили, что будут делать по-своему. Потому что нечего на каждом углу говорить плохое про страну-хозяйку. И в этом, считаю, Катар был прав.

— Вы ходите тут в футболке с российским флагом с лицевой стороны и надписью «Россия» на спине. Не было косых взглядов и нелицеприятных слов?

— Взял эту футболку, потому что хотел показать, что Россия жива, что не стыдно быть русским, что мы можем показывать свой флаг. Когда жил в Катаре, то установил интересную вещь: при общении с любым человеком из любой страны получал уважение из-за того, что русский. Единственные, кто ведет себя по-другому, — это ребята из Европы и из англосаксонских стран. У остальных нет ничего, кроме уважения. Пока не было ни одного косого взгляда. Наоборот, подходили люди и заводили дружелюбный разговор.

Сон Хын Мин. Фото Reuters
Сон Хын Мин.
Фото Reuters

— За кого здесь болеете?

— Вот сегодня переживал за Корею, а до того — за Японию. Прожив много лет в Азии, пусть и в другой ее части, болею за ее команды. И вообще хочу, чтобы было побольше сенсаций, а не одни и те же команды доходили до решающих стадий плей-офф. Поэтому расстроился поражениям всех азиатских команд в 1/8 финала.

— В Катаре пробудете до конца турнира?

— Пока — до 16 декабря. Если все понравится и будет хорошо, то продлю. Тем более что 18 декабря — это не только день финала, но и День Катара, большой праздник. С утра по набережной проходит военный парад со всей военной техникой, солдаты и верблюды. А вечером — фейерверки. Мы лет пять наблюдали за этим праздником в начале 2010-х. Не знаю, что катарцы придумают сейчас. Но на финал, дата которого была специально подогнана под этот праздник, будет очень интересное мероприятие. Это не может быть случайностью.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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