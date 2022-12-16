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16 декабря, 14:15

Бензема готов сыграть в финале ЧМ и точно получит медаль. Как это возможно?

Гоша Чернов
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP
Карим Бензема на тренировке сборной Франции.
Фото Global Look Press
Карим Бензема (№19).
Фото Global Look Press
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Дидье Дешам держит интригу.

Почему Бензема не играет на ЧМ?

Действующий обладатель «Золотого мяча» и победитель Лиги чемпионов изначально был в заявке сборной Франции на чемпионат мира. Из-за различных мышечных повреждений форвард «Реала» пропустил значительную часть осени, но, как предполагалось, к старту турнира в Катаре будет в строю.

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Однако за день до матча открытия чемпионата Карим получил пятую травму за сезон — из-за повреждения бедра Бензема должен был пропустить три недели. Сборная Франции объявила, что нападающий вынужден отказаться от участия в турнире.

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Кого вызвали вместо него?

Никого. Вскоре после появления новости о травме Бензема Marca сообщила, что в сборную будет вызван нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, но Дидье Дешам решил оставить заявку прежней. «25 игроков нам достаточно, — подчеркнул главный тренер сборной Франции. — Никаких изменений больше не будет. У нас есть все необходимые футболисты».

Через несколько дней газета L'Equipe написала, что якобы после отъезда Бензема атмосфера в команде стала лучше, а часть игроков «испытали облегчение». Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени опроверг этот домысел.

Карим Бензема на тренировке сборной Франции. Фото Global Look Press
Карим Бензема на тренировке сборной Франции.
Фото Global Look Press

Где был Карим в последние недели?

Нападающий покинул Катар и сперва отправился на остров Реюньон в Индийском океане, где несколько дней отдыхал и восстанавливался. А в начале декабря прилетел в Мадрид. Бензема приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Реала» 10 декабря — к этой дате почти истекли три недели, которые должен был пропустить француз.

Пока ни один источник не сообщал, что Карим полностью восстановился от повреждения, однако три недели с момента получения травмы уже прошли. В среду издание Mundo Deportivo выдало инсайд: «Реал» разрешил форварду вернуться в расположение сборной Франции.

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Он действительно может сыграть?

По правилам — да. Если бы Дешам вызвал кого-то вместо Бензема, то вопрос отпал бы сам собой. Но формально Карим до сих пор числится в заявке сборной, хотя уже почти месяц как покинул Катар. Даже на странице французской команды на сайте ФИФА его профиль остается нетронутым.

Это означает, что Бензема точно получит медаль — золотую или серебряную. А если он все-таки прилетит в Катар, то медаль ему вручат еще и лично сразу после финала.

Карим Бензема (№19). Фото Global Look Press
Карим Бензема (№19).
Фото Global Look Press

А нужен ли Бензема Франции?

Самый интригующий вопрос. С одной стороны, Бензема — официально лучший футболист мира, которого мечтает видеть у себя любая команда. С другой стороны, существует неопровержимая статистика: при Дидье Дешаме сборная Франции трижды выходила в финал крупных турниров, когда Бензема не было в составе. А когда Карим играл (на ЧМ-2014 и Евро-2020), «Трехцветные» вылетали рано.

Даже без учета статистики все не так однозначно. Вряд ли слухи о негативном влиянии форварда «Реала» на атмосферу в сборной появились на пустом месте. Но можно и их оставить за скобками. У Франции прекрасная передняя линия: Мбаппе забил пять мячей, Жиру — четыре, Гризманн отдал три результативные передачи. Как в такой ситуации кого-то из них можно лишить финала? Очевидно, что если Бензема и вернется в Катар, то на поле сможет выйти лишь по ходу встречи с Аргентиной.

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Что говорит Дешам?

После победы над Марокко главному тренеру сборной Франции задали прямой вопрос:

— Сообщается, что Карим Бензема может вернуться в Катар. Правда ли это? Есть ли вероятность, что вы при необходимости выпустите его на несколько минут в финале?

Услышав это, Дешам тяжело вздохнул, улыбнулся и загадочно ответил:

— Я предпочту не отвечать на это. Следующий вопрос. Прошу прощения.

Сложно сказать, что вынудило Дешама так отреагировать: отношения с Бензема, с игроками или попытка запутать соперника перед финалом. Но вопрос еще открыт, а обладатель «Золотого мяча» все еще может поднять над головой Кубок мира, не сыграв ни минуты на турнире.

Дидье Дешам
Карим Бензема
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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