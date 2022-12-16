Роналду, Нойер, Лукаку и другие. Сборная разочарований ЧМ-2022

11 футболистов, от которых все ждали большего.

Мануэль Нойер, Германия

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Ко многим топ-голкиперам были вопросы на этом турнире: неидеально сыграли, к примеру, Куртуа, Менди и Шмейхель, но Нойер выглядел хуже них. Вратарь немецкой сборной пропустил четыре мяча от Японии и Коста-Рики, хотя все ожидали два сухих матча. Более того, в каждом из этих эпизодов есть вина Нойера, а первый гол костариканцев — стопроцентно его. За три игры Мануэль пять раз вынимал мяч из своих ворот при совокупном xG соперников 3,4. Усиливает негативный эффект от выступления Нойера его статус — капитан всегда виноват в провале сборной.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Йоаким Меле, Дания

Фото AFP

Датчан, как и немцев, все видели в плей-офф чемпионата мира. А от скоростного защитника «Аталанты» Йоакима Меле ждали такого же яркого шоу, как на Евро-2020: тогда он забил два мяча, отдал одну голевую передачу и вообще поразил Европу фантастически продуктивной игрой. На этот раз он ничем не выделялся из посеревшей датской команды.

Ян Вертонген, Бельгия

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Вся сборная Бельгии — одно крупное разочарование ЧМ-2022. Но 35-летний Вертонген даже в ней выделялся своей медлительностью и позиционными просчетами. По слухам, защитник «Андерлехта» еще и был вовлечен в драку с партнерами по сборной после поражения от Марокко. Если это правда, то Вертонген разочаровывает еще сильнее — ветеран должен успокаивать команду, а не ухудшать и без того скверную атмосферу в раздевалке.

Жоау Канселу, Португалия

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Один из сильнейших фланговых защитников мира формально дошел до четвертьфинала со сборной Португалии, но выбыл из стартового состава еще до начала плей-офф. Канселу весь групповой этап был бледен и не создавал даже десятой доли той угрозы, которая исходит от него в «Манчестер Сити». Другие португальские фланговые защитники Диогу Далот и Рафаэл Геррейру действовали продуктивнее и отметились результативными действиями на турнире.

Гарет Бэйл, Уэльс

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Сборная Уэльса не выглядела явным аутсайдером в группе с Ираном, США и Англией, однако оказалась беспомощной. Единственный гол валлийцев Бэйл забил с пенальти, и вряд ли этим стоит гордиться. Капитан сборной редко угрожал воротам соперников, а в перерыве матча с Англией был справедливо заменен из-за инертной и бесполезной игры.

Федерико Вальверде, Уругвай

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Вальверде — полноценная звезда мирового футбола, автор голевой передачи в майском финале Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 100 миллионов евро, но в Катаре Вальверде не играл и на десять. Может быть, дело в слишком глубокой позиции или в том, что партнеры по сборной Уругвая — не уровня мадридского «Реала». В любом случае от Вальверде ждали большего, а он не смог даже вывести Уругвай из простой группы в плей-офф.

Томас Мюллер, Германия

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Немецкая атака сыграла лучше обороны на чемпионате мира. Мусиалу, Сане, Хаверца или Гнабри трудно назвать разочарованием, но Мюллер сделал мало полезного. Он выходил в основном составе в каждом из трех матчей, однако в играх с Японией и Испанией даже ни разу не пробил по воротам. С ролью отвлекающего маячка Мюллер тоже не справился, раз Германия вылетела.

Кевин Де Брейне, Бельгия

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Полузащитник «Манчестер Сити» был традиционно старателен и не совершал грубых ошибок, создавал моменты для партнеров. Он точно не был худшим в сборной Бельгии, но у нас сборная разочарований, а не плохих игроков. И тут есть два весомых аргумента против: ноль голов, ноль голевых передач.

Дарвин Нуньес, Уругвай

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Форвард «Ливерпуля» мечтает забыть о минувшей осени. Он тяжело адаптируется в новом клубе и провалил чемпионат мира. Кавани и Суарес стремительно стареют, поэтому именно на Нуньеса в Уругвае возлагали основные надежды. Но за три матча Дарвин лишь раз попал в протокол, когда получил желтую карточку в начале встречи с Ганой.

Ромелу Лукаку, Бельгия

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Если бы у сборной Бельгии все было хорошо, то Лукаку не вышел бы на поле на групповом этапе. Форвард «Интера» долго восстанавливался от травмы и со скамейки смотрел, как его сборная натужно пытается забить. Роберто Мартинес выпустил Лукаку в концовке игры с Марокко, а также дал нападающему целый второй тайм во встрече с Хорватией. Но за 45 минут Ромелу запорол четыре голевых момента, хотя Бельгии требовался всего один точный удар. Безусловно, он находился не в форме, но это мало что меняет: даже с полуживого Лукаку спрос выше, чем с обычного форварда.

Криштиану Роналду, Португалия

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Перед стартом чемпионата мира Роналду дал резонансное интервью, в котором объявил, что намерен взять титул со сборной Португалии. Никто не понимал, как шумиха вокруг Криштиану повлияет на саму команду. Сейчас уже можно сделать вывод, что повлияла скорее негативно.

Роналду и во время чемпионата мира продолжал стягивать внимание на себя, когда пытался убедить ФИФА в том, что коснулся мяча волосами в эпизоде с голом Бруну Фернандеша в ворота Уругвая. Вряд ли подобные действия капитана позитивно сказались на команде.

С чисто спортивной точки зрения Роналду тоже разочаровал: гол с пенальти в первом матче с Ганой так и остался для него единственным, а после группового этапа Криштиану совершенно заслуженно превратился в запасного. Едва ли португалец ожидал именно такого финиша своих выступлений на чемпионатах мира.