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Роналду, Нойер, Лукаку и другие. Сборная разочарований ЧМ-2022

Гоша Чернов
Корреспондент
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Криштиану Роналду, Мануэль Нойер, Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Фото Reuters
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото Global Look Press
Фото AFP
Фото AFP
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
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11 футболистов, от которых все ждали большего.

Мануэль Нойер, Германия

Мануэль Нойер. Фото Reuters
Фото Reuters

Ко многим топ-голкиперам были вопросы на этом турнире: неидеально сыграли, к примеру, Куртуа, Менди и Шмейхель, но Нойер выглядел хуже них. Вратарь немецкой сборной пропустил четыре мяча от Японии и Коста-Рики, хотя все ожидали два сухих матча. Более того, в каждом из этих эпизодов есть вина Нойера, а первый гол костариканцев — стопроцентно его. За три игры Мануэль пять раз вынимал мяч из своих ворот при совокупном xG соперников 3,4. Усиливает негативный эффект от выступления Нойера его статус — капитан всегда виноват в провале сборной.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Йоаким Меле, Дания

Йоаким Меле. Фото AFP
Фото AFP

Датчан, как и немцев, все видели в плей-офф чемпионата мира. А от скоростного защитника «Аталанты» Йоакима Меле ждали такого же яркого шоу, как на Евро-2020: тогда он забил два мяча, отдал одну голевую передачу и вообще поразил Европу фантастически продуктивной игрой. На этот раз он ничем не выделялся из посеревшей датской команды.

Ян Вертонген, Бельгия

Ян Вертонген. Фото AFP
Фото AFP

Вся сборная Бельгии — одно крупное разочарование ЧМ-2022. Но 35-летний Вертонген даже в ней выделялся своей медлительностью и позиционными просчетами. По слухам, защитник «Андерлехта» еще и был вовлечен в драку с партнерами по сборной после поражения от Марокко. Если это правда, то Вертонген разочаровывает еще сильнее — ветеран должен успокаивать команду, а не ухудшать и без того скверную атмосферу в раздевалке.

Жоау Канселу, Португалия

Жоау Канселу. Фото AFP
Фото AFP

Один из сильнейших фланговых защитников мира формально дошел до четвертьфинала со сборной Португалии, но выбыл из стартового состава еще до начала плей-офф. Канселу весь групповой этап был бледен и не создавал даже десятой доли той угрозы, которая исходит от него в «Манчестер Сити». Другие португальские фланговые защитники Диогу Далот и Рафаэл Геррейру действовали продуктивнее и отметились результативными действиями на турнире.

Гарет Бэйл, Уэльс

Гарет Бэйл. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Сборная Уэльса не выглядела явным аутсайдером в группе с Ираном, США и Англией, однако оказалась беспомощной. Единственный гол валлийцев Бэйл забил с пенальти, и вряд ли этим стоит гордиться. Капитан сборной редко угрожал воротам соперников, а в перерыве матча с Англией был справедливо заменен из-за инертной и бесполезной игры.

Федерико Вальверде, Уругвай

Федерико Вальверде. Фото AFP
Фото AFP

Вальверде — полноценная звезда мирового футбола, автор голевой передачи в майском финале Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 100 миллионов евро, но в Катаре Вальверде не играл и на десять. Может быть, дело в слишком глубокой позиции или в том, что партнеры по сборной Уругвая — не уровня мадридского «Реала». В любом случае от Вальверде ждали большего, а он не смог даже вывести Уругвай из простой группы в плей-офф.

Томас Мюллер, Германия

Томас Мюллер. Фото AFP
Фото AFP

Немецкая атака сыграла лучше обороны на чемпионате мира. Мусиалу, Сане, Хаверца или Гнабри трудно назвать разочарованием, но Мюллер сделал мало полезного. Он выходил в основном составе в каждом из трех матчей, однако в играх с Японией и Испанией даже ни разу не пробил по воротам. С ролью отвлекающего маячка Мюллер тоже не справился, раз Германия вылетела.

Кевин Де Брейне, Бельгия

Кевин Де Брейне. Фото Reuters
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» был традиционно старателен и не совершал грубых ошибок, создавал моменты для партнеров. Он точно не был худшим в сборной Бельгии, но у нас сборная разочарований, а не плохих игроков. И тут есть два весомых аргумента против: ноль голов, ноль голевых передач.

Дарвин Нуньес, Уругвай

Дарвин Нуньес. Фото Reuters
Фото Reuters

Форвард «Ливерпуля» мечтает забыть о минувшей осени. Он тяжело адаптируется в новом клубе и провалил чемпионат мира. Кавани и Суарес стремительно стареют, поэтому именно на Нуньеса в Уругвае возлагали основные надежды. Но за три матча Дарвин лишь раз попал в протокол, когда получил желтую карточку в начале встречи с Ганой.

Ромелу Лукаку, Бельгия

Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Фото Reuters

Если бы у сборной Бельгии все было хорошо, то Лукаку не вышел бы на поле на групповом этапе. Форвард «Интера» долго восстанавливался от травмы и со скамейки смотрел, как его сборная натужно пытается забить. Роберто Мартинес выпустил Лукаку в концовке игры с Марокко, а также дал нападающему целый второй тайм во встрече с Хорватией. Но за 45 минут Ромелу запорол четыре голевых момента, хотя Бельгии требовался всего один точный удар. Безусловно, он находился не в форме, но это мало что меняет: даже с полуживого Лукаку спрос выше, чем с обычного форварда.

Криштиану Роналду, Португалия

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Фото Reuters

Перед стартом чемпионата мира Роналду дал резонансное интервью, в котором объявил, что намерен взять титул со сборной Португалии. Никто не понимал, как шумиха вокруг Криштиану повлияет на саму команду. Сейчас уже можно сделать вывод, что повлияла скорее негативно.

Элма и&nbsp;Катя Авейру, Джорджина Родригес, Криштиану Роналду. «Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Окружение Роналду вступилось за него после вылета Португалии

Роналду и во время чемпионата мира продолжал стягивать внимание на себя, когда пытался убедить ФИФА в том, что коснулся мяча волосами в эпизоде с голом Бруну Фернандеша в ворота Уругвая. Вряд ли подобные действия капитана позитивно сказались на команде.

С чисто спортивной точки зрения Роналду тоже разочаровал: гол с пенальти в первом матче с Ганой так и остался для него единственным, а после группового этапа Криштиану совершенно заслуженно превратился в запасного. Едва ли португалец ожидал именно такого финиша своих выступлений на чемпионатах мира.

Символическая сборная разочарований ЧМ-2022.
Криштиану Роналду
Мануэль Нойер
Ромелу Лукаку
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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