Месси может вылететь с ЧМ, Саудовская Аравия в шаге от новой сенсации. Что решается сегодня в Катаре

Стартует второй игровой день заключительного тура группового этапа.

Сборная Франции уже оформила две победы и подошла к матчу с Тунисом в статусе участника плей-офф. Австралийцы и датчане участвуют в гонке за вторую путевку в 1/8 финала. Стартовая позиция играет за Австралию: у них три очка за счет минимальной победы над Тунисом, а вот полуфиналисты Евро-2020 с африканской командой сыграли вничью. Теперь команде Каспера Юльманна нужна победа.

« Нас ждет свой финал. Мы прижаты к стенке и не имеем права терять очки», — сказал главный тренер датчан после поражения от Франции. Пока его команда не похожа на ту яркую сборную, что влюбила в себя множество нейтральных болельщиков на предыдущем Евро. Однако на том турнире Дания тоже пробилась в плей-офф только благодаря победе над Россией (4:1) в последнем туре группового этапа. Посмотрим, что случится на этот раз. Если скандинавы не выиграют, Австралия окажется в 1/8 финала ЧМ впервые с 2006 года.

Футболисты сборной Франции. Фото Reuters

Команда Дидье Дешама сломала тенденцию, согласно которой действующие чемпионы мира не выходят в плей-офф на следующем ЧМ. Франция уверенно разобралась с Австралией (4:1) и заслуженно обыграла Данию (2:1). Удивительно, но французы вообще не замечают травм ведущих игроков основного состава. Место в 1/8 финала «Трехцветные» себе уже обеспечили, осталось разобраться с местом в группе. Будем реалистами: у Франции мало шансов не обыграть Тунис, а значит, эта команда станет первой в квартете С. Даже в случае поражения подопечным Дешама будет сложно пропустить вперед австралийцев из-за разности мячей.

И все же не будем закапывать Тунис раньше времени. Ведь африканцы еще не выбыли из борьбы за плей-офф. Но им обязательно нужна победа над Францией, поэтому рассмотрим расклады с учетом этого результата.

При победе Австралии над Данией африканская команда гарантированно вылетает с турнира. Ничья в параллельной игре принесет Тунису второе место благодаря разнице мячей, Австралия тогда опускается на третью строчку. Если Дания окажется сильнее австралийцев, то Тунису придется выигрывать с большей разницей, нежели европейцам. На бумаге это кажется почти невозможным.

Таблица группы D. Фото «СЭ»

Расклады группы D

1) Франция уже в плей-офф, первое место практически обеспечено, нужно не проиграть крупно Тунису.

2) Австралия и Дания разыграют вторую позицию, победа первых или ничья выведет их в 1/8 финала, скандинавской команде обязательно нужна победа.

3) Тунису для выхода в плей-офф нужно справляться с Францией. При победе Австралии шансы исчезнут, а при ничьей или триумфе Дании есть варианты. Все будет зависеть от разницы мячей.

Футболисты сборной Аргентины. Фото Reuters

Одна из самых громких вывесок группового этапа ЧМ-2022 — Левандовски против Месси. Польша на первом месте с четырьмя очками, Аргентина на втором с тремя. Чемпионы Южной Америки могут опередить европейцев, а могут отправиться домой. Поляки тоже могут остаться ни с чем. Вряд ли это противостояние вообще нуждается в том, чтобы кто-то дополнительно подогревал к нему интерес.

Месси уже спасал Аргентину от вылета, забив очень важный гол в ворота сборной Мексики, когда у его команды не шла игра. А после этого южноамериканцы отличились еще раз. В матче с Польшей тоже есть шанс погрязнуть в тяжелом тактическом противостоянии, где на первый план выйдет гениальность форварда «ПСЖ». В это же время у поляков есть Роберт Левандовски, который уже отличился на ЧМ и мечтает забить снова.

Футболисты сборной Саудовской Аравии. Фото Reuters

Команда — сенсация ЧМ все еще претендует на выход в плей-офф. Более того, Саудовская Аравия может возглавить свою группу!

Ситуация сборной Мексики чуть сложнее. Латиноамериканцы играли лучше в матче с Польшей, но спаслись от поражения только благодаря сейву Гильерме Очоа. А с Аргентиной мексиканцы почти весь матч отбивались. Теперь парням Херардо Мартино обязательно нужна победа над Саудовской Аравией. Хотя даже она не гарантирует им проход в 1/8 финала.

Таблица группы C. Фото «СЭ»

Расклады группы C

1) Польше для завоевания путевки в плей-офф нужна победа или ничья. Три очка позволят занять ей первой место, а одно гарантирует второе при любых раскладах и обеспечит лидерство в случае неудачного результата у саудовцев.

2) Аргентина станет первой в случае победы — плюс, если Саудовская Аравия не выиграет у Мексики с разницей в три и более мячей. Ничья принесет чемпионам Южной Америки вторую строчку — при таком же результате в параллельном матче или при победе Мексики не более чем в три гола. Поражение лишает аргентинцев места в плей-офф.

3) Саудовская Аравия выйдет в плей-офф при любом исходе другого матча, если выиграет сама. В случае ничьей у Аргентины и Польши арабы станут первыми. При победе европейцев — вторыми. А при выигрыше южноамериканцев придется считать голы. Поражение лишает саудовцев 1/8 финала.

4) Мексика обязательно должна побеждать. Поражение Аргентины даст возможность команде Мартино стать второй. При ничьей или победе Польши мексиканцам придется рассчитывать на хорошую разность мячей, то есть нужно будет громить Саудовскую Аравию.

Плей-офф

Победитель группы С встретится со второй командой группы D. А лидер квартета D сыграет со второй сборной квартета С. Уже в 1/8 финала возможна встреча Франции и Аргентины, как это было четыре года назад в России. Матчи пройдут 3 и 4 декабря.