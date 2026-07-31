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Сегодня, 11:35

Азиатская футбольная конфедерация заявила о солидарности с УЕФА и КОНКАКАФ по проекту ФИФА

Сергей Ярошенко

Азиатская конфедерация футбола (АФК) выступила с заявлением и поддержала позицию УЕФА и КОНКАКАФ относительно предложения ФИФА привлечь частные инвестиции в коммерческие права чемпионата мира.

«АФК выражает солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ, разделяя их серьезную обеспокоенность предложением ФИФА привлечь частные инвестиции в свои ключевые турниры, а также процессом принятия решений вокруг FIFA Forward Enterprise (FFE). Тот факт, что ситуация дошла до обсуждения реальной возможности бойкота чемпионата мира, должен вызывать обеспокоенность у всех, кому небезразлично будущее футбола. Футбол никогда не должен был оказаться в подобном положении.

На этом фоне АФК считает, что предложенный проект FFE не сможет получить необходимый широкий консенсус. Чемпионат мира является вершиной мирового футбола, а его сила заключается в участии всех конфедераций и сильнейших футбольных стран. Любое предложение, которое может поставить под угрозу единство и универсальный характер турнира, должно быть пересмотрено.

АФК призывает ФИФА в срочном порядке пересмотреть систему управления и принятия решений, чтобы предложения глобального значения разрабатывались на основе надлежащих консультаций, полноценного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами и соответствующего контроля со стороны уставных органов ФИФА», — говорится в заявлении.

30 июля УЕФА и КОНКАКАФ единогласно выступили против предлагаемых реформ.

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28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. При этом организация сохранит единоличный контроль над FFE и исключительные полномочия в вопросах управления футболом, соревнований и календаря.

31 июля в ФИФА заявили, что без поддержки большинства национальных ассоциаций коммерческая деятельность организации останется без изменений, а FIFA Forward Enterprise создана не будет.

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