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Хозяева ЧМ-2022 оказались беспомощными. Ван Гал нашел идеальную роль для своей звезды

Андрей Кузичев
Корреспондент
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29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Луи ван Гал и Коди Гакпо.
Фото Reuters
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Коди Гакпо.
Фото Reuters
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Френки де Йонга.
Фото Reuters
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Голландская сборная завершила групповой турнир легкой победой над Катаром — 2:0.
Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Нидерланды
2:0
Катар

Шутки Луи ван Гала — на грани фола или даже за ней — пока определенно ярче игры голландской сборной на мировом первенстве. Тем не менее тренер «Оранжевых» продолжает продвигать мысль о желании выиграть титул. Ван Гал даже встраивает эту мысль в ответ на вопрос о состоянии здоровья своей звезды, говоря: «Мы не будем форсировать события и рисковать Депаем, потому что предпочитаем, чтобы он стал чемпионом мира».

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Но получается, тренер перед завершающим групповой турнир матчем темнил и с Мемфисом все в порядке. Против Сенегала он сыграл чуть более получаса, с Эквадором вышел на весь второй тайм, а во вторник уже был в старте, составив атакующий тандем с Гакпо. И, кстати, интересно: сохранит ли что-то подобное принимающий сборную в январе Роналд Куман?

На этот счет есть большие сомнения, тогда как ван Гал предпочитает обходиться без классических центральных нападающих. В заявки их трое (Люк де Йонг, Янссен, Вегхорст), только они всего лишь ситуативно используемый инструмент. Просто ван Гал и оригинальные тактические ходы — обычное дело. В конце концов, именно они принесли Нидерландам бронзу ЧМ-2014, и, пока есть результат, вопросов к 71-летнему специалисту быть не может.

А то, что с Катаром все сложится успешно, было очевидно. Хозяева чемпионата, конечно, мечтали напоследок хлопнуть дверью, однако к домашнему турниру они подошли совсем не в том состоянии, которое позволило выиграть Кубок Азии-2019. От той действительно интересной и казавшейся перспективной команды осталась лишь тень. Не бледная, потому что желания у катарцев было в избытке, но именно тень.

Не помогло даже решение ради сборной остановить внутренние турниры еще в середине октября. Скорее даже наоборот — навредило, потому что катарцы выпали из игрового ритма, а их самые яркие игроки — Афиф и Альмоэз Али — напоминали о своем таланте лишь в эпизодах. То ли дело голландец Гакпо, забивший в первых двух турах и продливший свою результативную серию до трех игр после эффектной перепасовки с Классеном.

29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Коди Гакпо. Фото Reuters
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Коди Гакпо.
Фото Reuters

Форвард, которого все привыкли видеть на левом фланге, на этом турнире — на все руки мастер. Он забил правой ногой, левой и головой, что неудивительно при его высоком росте (189 см). И еще Гакпо — самый эффективный футболист нынешней голландской сборной, которая после двух туров превосходила только Коста-Рику по общему числу ударов (12) и коэффициенту ожидаемых голов (0,8 xG).

Еще бы Депаю прежнюю результативность вернуть. Впрочем, в случае с лучшим другом спартаковца Квинси Промеса все объяснимо. Он получил травму в игре Лиги наций с Польшей еще 22 сентября, после чего долго лечился и смог провести первую полноценную тренировку только 14 ноября. Ровно за неделю до первого матча «Оранжевых» на ЧМ-2022.

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Естественно, ему нужно время, чтобы вернуть не только физические кондиции, но и чувство игры. И будь Депай сейчас на пике, никакого добивания Френки де Йонга в случае со вторым взятием катарских ворот не потребовалось бы. Хотя нельзя не оценить, как форвард подстроился под мяч, подработал его в борьбе с защитником и под давлением оппонента нанес с трудом остановленный вратарем удар с лета.

29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Френки де Йонга. Фото Reuters
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Френки де Йонга. Фото Reuters
Фото Reuters

С другой стороны, чем не повод порадоваться за де Йонга, для которого это лишь второй гол за сборную, да еще и после паузы в 1180 дней?! Что до незасчитанного гола «Оранжевых» и попадания Бергхайса в перекладину, то и в этом можно найти плюсы. Для Катара проигрыш получился неунизительным. Достаточно того, что трижды проигравшие «Бордовые» показали худший для хозяев результат на групповом турнире за всю историю мировых чемпионатов. Теперь катарцы только зрители, а насколько хватит Нидерландов — станет понятно уже в плей-офф. Эта команда точно способна на большее, чем показала на первом этапе. А рекордные десять матчей без поражений — не предел для ван Гала.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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