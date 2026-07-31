ФИФА выступила с заявлением после критики проекта FFE: «Никто не продает футбол»

ФИФА выступила с разъяснениями по проекту FIFA Forward Enterprise (FFE) после критики со стороны футбольного сообщества.

«Мы ознакомились с отзывами конфедераций относительно предложения о создании FIFA Forward Enterprise (FFE) и хотим ответить на вопросы, возникшие после первых публикаций в СМИ во вторник.

Мы с уважением относимся к высказанным публично мнениям и опасениям и подтверждаем нашу приверженность открытому и демократическому процессу консультаций.

Запланированный процесс консультаций был нарушен из-за недостоверных публикаций в СМИ. Мы продолжим консультации, чтобы каждая национальная ассоциация могла выразить свою позицию, опираясь на факты.

Создание FFE предложено исключительно для того, чтобы все национальные ассоциации — члены ФИФА получили возможность в полной мере участвовать в коммерческом развитии футбола в своих странах. При этом это не должно происходить в ущерб ценностям или системе управления ФИФА и мирового футбола.

Никто не продает футбол. ФИФА никогда не стала бы рассматривать подобный вариант.

Каждый имеет право выступить против предложения и запросить дополнительные разъяснения, однако ни одна организация не может утверждать, что представляет интересы всех 211 национальных ассоциаций мира. Каждая ассоциация должна иметь возможность ознакомиться с предложением и принять участие в определении своего будущего. Именно на этих демократических принципах строится работа ФИФА.

Согласно предложению:

коммерческая деятельность ФИФА и операционная работа по проведению соревнований будут переданы дочерней организации, которой ФИФА будет постоянно владеть и полностью контролировать;

создаваемая коммерческая стоимость будет распределяться между всеми 211 национальными ассоциациями, что позволит каждой из них значительно увеличить инвестиции в развитие футбола в своей стране;

каждая национальная ассоциация получит по 20 миллионов долларов США по программе развития FIFA Forward в течение четырех лет (2027-2030) независимо от того, поддерживает ли она предложение;

дополнительное финансирование будет обеспечено за счет роста доходов, которые FFE планирует получить благодаря более эффективному управлению коммерческой деятельностью ФИФА в интересах всех национальных ассоциаций;

программа FIFA Fast Forward предусматривает единовременное дополнительное финансирование в размере 20 миллионов долларов США для каждой национальной ассоциации. Участие в ней будет полностью добровольным, если предложение о создании FFE будет реализовано. Финансирование программы планируется обеспечить за счет внешних инвестиций без передачи контроля и без каких-либо изменений в системе управления ФИФА;

без поддержки большинства национальных ассоциаций коммерческая деятельность ФИФА останется без изменений, а FIFA Forward Enterprise создана не будет.

Все эти положения являются отправной точкой консультационного процесса и открыты для обсуждения. В ходе консультаций они могут быть одобрены, отклонены или изменены как полностью, так и по отдельности.

В основе предложения о создании FFE лежат три ключевых принципа: беспрецедентное финансирование развития футбола, по-настоящему глобальное участие национальных ассоциаций в коммерческих возможностях нашего вида спорта и полное право каждой ассоциации самостоятельно принимать решения посредством демократического процесса», — говорится в заявлении федерации.

30 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что 55 стран-ассоциаций приняли решение бойкотировать турниры ФИФА. Инициативу главы организации Джанни Инфантино также отклонили члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).