Англия снова похожа на фаворита. Стоило лишь освежить состав

Дубль Маркуса Рэшфорда и гол Фила Фодена обеспечили сборной Англии первое место в группе.

Увядающее поколение

На Евро-2016 сборную России угораздило попасть в группу с Англией и Уэльсом, который в итоге сенсационно добрался до полуфинала. Для валлийцев это был немыслимый успех — нет сомнений, что десятилетия спустя ту команду на родине будут вспоминать, как сказочных героев.

Ту группу Уэльс выиграл, хотя во втором туре уступил Англии в драматичном матче — Старридж забил победный мяч в добавленное время.

На чемпионате мира британские сборные вновь попали в один квартет, только на этот раз валлийцам нельзя было проигрывать. После ничьей с США и поражения от Ирана «драконам» требовалась только победа над соседом, причем желательно крупная. Только три очка при удачном исходе параллельной встречи позволяли уходящему золотому поколению Уэльса во главе с Бэйлом рассчитывать на плей-офф.

29 ноября. Уэльс — Англия — 0:3. Фил Фоден. Фото Reuters

Наконец-то Фоден

Перед англичанами стояли другие задачи. Минимальная и смехотворная — не проиграть со счетом 0:4 и крупнее (только такой исход оставлял команду Гарета Саутгейта за бортом 1/8 финала). Максимальная и объективная — уверенно победить и развеять сомнения о собственной слабости, закравшиеся после безликой ничьей с американцами.

Все последние дни английская пресса вопила, что сборная уже не та, и Саутгейт совершает массу тактических ошибок. Но главный тренер англичан никогда не слушает журналистов и добивается результата чуть ли не назло им.

Однако перед игрой с Уэльсом он будто бы прислушался к самому распространенному мнению критиков и сделал важную перестановку — в основе появился один из самых талантливых футболистов страны Фил Фоден. Убрал он из состава и инертных Маунта со Стерлингом, а заодно поднял выше Беллингема. Вместе с тем Саутгейт принял еще пару спорных решений — выпустил Хендерсона и неожиданно отправил на скамейку Триппьера, причем Киран уступил место не Александру-Арнолду, а любимчику тренера Уокеру.

29 ноября. Уэльс — Англия — 0:3. Маркус Рэшфорд. Фото Reuters

Удар через себя

Уэльс понимал, что тягаться в позиционной игре с Англией глупо. При этом валлийцам надо было забивать, поэтому они впервые в 2022 году перешли с трех центральных защитников на двойку и вообще выбрали самый атакующий стартовый состав из всех, что были до этого на чемпионате мира. Однако, разумеется, Уэльс значительную часть времени находился без мяча и терпел.

Англия тоже не форсировала игру, но это типичный почерк Саутгейта. При нем команда крайне редко проводит лихие первые таймы. Здесь получилось так же, хотя моменты все-таки были. Активнее всех играли как раз те, кого хотела видеть публика — Фоден и Рэшфорд. Форвард «МЮ» в первые 45 минут не реализовал выход один на один и эффектно пробил через себя.

29 ноября. Уэльс — Англия — 0:3. Гол Маркуса Рэшфорда. Фото Reuters

Результат за шесть минут

Было видно, с каким желанием играют Рэшфорд и Фоден, которых впервые выпустили в стартовом составе. А Маркус в отсутствие Триппьера еще и получил право на исполнение штрафных. Причем в первом тайме англичане с опасной точки у штрафной Уэльса бездарно разыграли стандарт, а в начале второго нападающий «МЮ» решился на удар — и попал точно в угол, напомнив всем о блистательных штрафных Дэвида Бекхэма.

Уэльс не был готов к такому и пропустил в следующей же атаке — защитники сами потеряли мяч у ворот и позволили Кейну прострелить на Фодена. Соцсети тут же заполнились восторгами и возгласами о том, что Фила надо было выпускать раньше, еще в игре с США, но мало кто похвалил Саутгейта за умное решение — в перерыве Фоден перебрался с правого фланга на левый, и сразу же забил.

При счете 2:0 валлийцы поникли, а Саутгейт сделал ряд бесцеремонных замен лидеров — будто бы игра уже была сделана. Но он оказался прав. На 68-й минуте Рэшфорд убежал еще в одну голевую атаку, оформил дубль и принес Англии разгромную победу.