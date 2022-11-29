Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность

Попали в плей-офф впервые за 20 лет.

За всю историю участия в финальных турнирах чемпионата мира Эквадор и Сенегал всего по разу выбирались в плей-офф. Было это в 2000-х, когда обе сборные и дебютировали на мундиалях. Африканцы стали одной из главных сенсаций ЧМ-2002, прорвавшись в четвертьфинал, а южноамериканцы выбрались из группы четырьмя годами позже, правда, уже в 1/8 финала проиграли Англии.

Сенегал был близок к плей-офф на ЧМ-2018 в России, когда при абсолютно идентичных показателях оказался ниже Японии лишь из-за большего количества штрафных баллов, которые даются за желтые и красные карточки. Невероятно обидно, но африканцы могли сами решить все проблемы: не проиграй они в заключительном туре Колумбии (0:1), не пришлось бы смотреть, как там играют японцы и сколько они получают предупреждений.

Сейчас же смысла оглядываться, что происходит в параллельном матче между Нидерландами и Катаром было еще меньше — что для Сенегала, что для Эквадора. Да, существовал вариант, когда при победе хозяев ЧМ-2022 над голландцами в 1/8 финала могли пройти и «Львы Теранги», и «Эль Три», но он был крайне незначителен. Все можно было решить своими силами, устранив прямого конкурента здесь и сейчас. Так что игра на стадионе «Халифа Интернейшнл» становилась матчем 1/16 финала. С небольшой оговоркой, что Эквадор устраивала ничья.

При таких раскладах можно было бы ожидать довольно невзрачного футбола, тем более что один из основных пока трендов этого чемпионата мира — максимально осторожные первые таймы. Но на деле игра смотрелась довольно бодро, особенно в первые 20-25 минут, а главным драйвером этого был Сенегал. Африканцы неплохо атаковали, вскрывая оборону Эквадора на флангах и полуфлангах и выходя на ударные позиции.

И вот тут приходилось особенно сожалеть об отсутствии Садио Мане, потому что сенегальцев подводила то обработка мяча, то тайминг, то неправильное решение, то просто неточность при исполнении удара. Мысль, что суперзвезда «Баварии» уж точно решила бы один из этих моментов, становилась все более навязчивой. Но на помощь Сенегалу пришел защитник эквадорцев Пьеро Инкапье, который зачем-то по хоккейному влетел в Исмаилу Сарра в эпизоде, когда тот далеко на факт, что сохранил бы контроль над мячом.

А вот Эквадор смотрелся крайне разочаровывающе, особенно на фоне своего же матча с Нидерландами. Ни прессинга, ни движения, ни динамики, ни креатива — только вялость, зажатость и безынициативность. Единственное, что запомнилось — это попытка симуляции от Эннера Валенсии уже в добавленное время, но и она получилась такой же неумелой, как и все остальные действия Эквадора в первом тайме.

Эннер Валенсия общается с арбитром матча Эквадор — Сенегал. Фото Reuters

Надежду «Эль Три» дало то, что после перерыва примерно в той же манере — вялой и осторожной — стал играть Сенегал, который очевидно надеялся просто отбиться. Не сказать, что Эквадор как-то добавил в креативе и осмысленности, но желания у южноамериканцев явно прибавилось. Плюс команда Густаво Альфаро — одна из лучших при стандартах на этом чемпионате мира. Так что гол главного таланта Эквадора Мойзеса Кайседо после углового (вопрос, зачем в традициях 90-х ставить игрока на штангу, если толку от него нет, и он только создает глубину атаки) был довольно логичным. Не в плане качества игры эквадорцев, но этот момент показал, что пассивность наказуема.

И Сенегал этот урок усвоил. Забив второй (снова после стандарта), африканцы не стали сразу вжиматься в штрафную и просто выносить мяч куда подальше, а неплохо и интересно контратаковали, чего совершенно не было после первого гола. И лишь уже в добавленное время, когда Эквадор перешел на навал, перестали это делать, начав действовать максимально просто и надежно.

Так что все получилось довольно справедливо, пусть этот термин вообще не применим в спорте: в 1/8 финала вышла команда, которая была активнее и инициативнее.