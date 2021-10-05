Захарян досрочно завершил тренировку сборной России
19:29
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян досрочно завершил тренировку сборной России по футболу из-за ушиба, сообщил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
— Что с Захаряном, он тоже завершил тренировку досрочно.
— Захарян получил ушиб, посмотрим на состояние чуть позже.
— В каком состоянии приехал Миранчук?
— В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверно, не очень доволен, что не играет. Но в плане физики в очень хорошем состоянии.
Полузащитник Денис Глушаков ранее также покинул тренировку досрочно из-за повреждения.
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