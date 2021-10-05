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Захарян досрочно завершил тренировку сборной России

19:29
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян досрочно завершил тренировку сборной России по футболу из-за ушиба, сообщил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

— Что с Захаряном, он тоже завершил тренировку досрочно.

— Захарян получил ушиб, посмотрим на состояние чуть позже.

— В каком состоянии приехал Миранчук?

— В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверно, не очень доволен, что не играет. Но в плане физики в очень хорошем состоянии.

Полузащитник Денис Глушаков ранее также покинул тренировку досрочно из-за повреждения.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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