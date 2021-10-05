Валерий Карпин: «Дело не в русских позициях, а в качестве футболистов подрастающего поколения»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние некоторых игроков команды на старте сборов.

— С чем связываете то, что сейчас происходит с крайними защитниками?

— Не только с крайними, но и с центральными, со всеми. С чем это связано? Дело не в русских позициях, а в качестве футболистов подрастающего поколения. Марио закончил, Караваев, Самошников травмировались.

Рассматривали и рассматриваем Кудряшова как игрока на позицию левого защитника, особенно после травмы Самошникова.

— Сейчас «Зенит» — ваша опора, исходя из состава и той формы, в которой они находятся?

— Мы на всех опираемся. Мы еще не знаем, кто будет играть в основном составе. У всех разное психологическое состояние. Игроки «Зенита» после поражения от «Сочи» тоже не очень счастливы.

— В каком состоянии футболисты «Локомотива» на этом сборе?

— Понятно, что не в самом лучшем. Но так можно было сказать и про прошлый сбор про футболистов «Спартака». Сейчас в такой же ситуации «Локо».

Российская национальная команда во вторник начала тренировку в подмосковном Новогорске в полном составе.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет в Мариборе со сборной Словении.