Карпин — о Дзюбе: «Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную»
19:26
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вернулся к теме отказа нападающего Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.
— Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную. Нет и нет. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо.
— Дзюба бы помог сборной.
— Поэтому он и был в расширенном списке.
— Обсуждали ли отказ Дзюбы с РФС?
— Нет. И с Семаком тоже.
Нападающий Артем Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.
Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
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