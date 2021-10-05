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Карпин — о Дзюбе: «Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную»

19:26
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин вернулся к теме отказа нападающего Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

— Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную. Нет и нет. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо.

— Дзюба бы помог сборной.

— Поэтому он и был в расширенном списке.

— Обсуждали ли отказ Дзюбы с РФС?

— Нет. И с Семаком тоже.

Нападающий Артем Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.

Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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