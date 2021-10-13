Карпин рассказал о самой проблемной позиции в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о самой проблемной позиции в национальной команде.

«Сейчас самая проблемная позиция в сборной — крайние защитники. Даже по количеству. Нападающие есть. Хорошие и плохие, любые. Не забивают? Они создают моменты, помогают, работают. Смолов не забивает полтора месяца? И что? Он приносит огромную пользу команде и без голов. Сколько мячей он подбирает, сколько отдает. Не всегда польза — это только забить гол.

В сборной больше нервов, ответственности, интервью, пресс-конференций и различного общения. Сейчас вот было две игры за три дня. Все это общение в тысячу раз интенсивнее, чем в клубе. Сегодня я поговорю, а потом на 3-4 дня отключусь. Когда несколько дней не общаешься, то начинает отпускать немного», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.