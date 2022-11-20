Талалаев: «Матч Катар — Эквадор был повеселее, чем Узбекистан — Россия»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о матче открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор (0:2).

«Разный уровень у Катара и Эквадора. Это можно было предположить. Группа А — одна из не самых сильных. Если только Сенегал сумеет что-то навязать. Все-таки Нидерланды и Эквадор — фавориты группы. В этой игре занервничал вратарь Катара, который является одним из лучших голкиперов Азии. Это передалось команде. Я видел несколько матчей Катара, даже можно вспомнить игру с Россией. Там было больше футбола. Сегодня же Эквадор господствовал с первых минут.

Какой матч открытия получился интереснее — Катар — Эквадор или Россия — Саудовская Аравия в 2018 году? Футбол не любит сравнений. Понятно, что каждый хвалит свое болото. Я могу сравнить с сегодняшней игрой в Узбекистане. На матче-открытии было повеселее. Может, от полного стадиона, от начала мундиаля. В игре Катар — Эквадор было 20-30 минут веселого футбола, но потом Эквадор полностью контролировал ход встречи и перестало быть так интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Талалаева.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Товарищеская игра Узбекистан — Россия (0:0) прошла в воскресенье, 20 ноября в Ташкенте.