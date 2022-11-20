ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 23:03

Главный тренер сборной Катара: «Начался настоящий праздник. Жаль, что мы не смогли ему соответствовать»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Феликс Санчес.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес подвел итоги матча открытия чемпионата мира против Эквадора (0:2).

«Надеюсь, что в следующем матче мы больше порадуем наших болельщиков. Я знаю, что моя команда способна на большее.

Атмосфера была потрясающий, начался настоящий праздник. Жаль, что мы не смогли ему соответствовать. Постараемся извлечь уроки из этого матча.

Наши нервы нас подвели. Мы плохо начали матч, соперник владел полным контролем. Мы же не могли отдать и четырех точных пасов подряд», — приводит слова тренера AFP.

Катар стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, чья команда потерпела поражение в своем стартовом матче турнира.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
0
Читайте также
Морган Фримен стал участником церемонии открытия ЧМ-2022
ЧМ в Катаре открыл актер Морган Фримен. Из-за неизлечимой болезни он участвовал в церемонии в перчатке
Выстреливший в представителя СК РФ анапский должник не нанес ему вреда
Джо Байден отмечает свой 80-летний юбилей в кругу семьи в Белом доме
Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Талалаев: «Матч Катар — Эквадор был повеселее, чем Узбекистан — Россия»
Джо Аллен пропустит первый матч Уэльса на ЧМ-2022 против США
Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ
Даррен Бент считает вратаря Пикфорда лучшим вариантом для сборной Англии
Главный тренер сборной Эквадора: «Некоторые сомневались в Валенсии, но я всегда знал, что могу положиться на него»
Посол Катара в России надеется, что его сборная выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джо Аллен пропустит первый матч Уэльса на ЧМ-2022 против США

Талалаев: «Матч Катар — Эквадор был повеселее, чем Узбекистан — Россия»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости