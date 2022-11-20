Главный тренер сборной Катара: «Начался настоящий праздник. Жаль, что мы не смогли ему соответствовать»

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес подвел итоги матча открытия чемпионата мира против Эквадора (0:2).

«Надеюсь, что в следующем матче мы больше порадуем наших болельщиков. Я знаю, что моя команда способна на большее.

Атмосфера была потрясающий, начался настоящий праздник. Жаль, что мы не смогли ему соответствовать. Постараемся извлечь уроки из этого матча.

Наши нервы нас подвели. Мы плохо начали матч, соперник владел полным контролем. Мы же не могли отдать и четырех точных пасов подряд», — приводит слова тренера AFP.

Катар стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, чья команда потерпела поражение в своем стартовом матче турнира.