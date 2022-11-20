Педри: «Это удар для футбольных болельщиков, что такой игрок, как Бензема, пропустит чемпионат мира»

Полузащитник «Барселоны» и национальной команды Испании Педри прокомментировал новость о том, что форвард сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Бензема — игрок мирового класса, обладающий многими хорошими качествами, особенно это касается действий, которые он выполняет с мячом. Очень немногие игроки могут делать то, что делает он. Это удар для футбольных болельщиков, что такой игрок, как он, пропустит чемпионат мира», — приводит 90min слова Педри.

Напомним, что Бензема пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы. У него диагностирован разрыв мышцы бедра.

Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.