Нидерланды — Эквадор: ошибочно отменен гол Эступиньяна. Поросо не мешал вратарю

На 45+4-й минуте матча 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор (1:1) судейская бригада Мустафы Горбаля ошибочно не засчитала взятие ворот команды Луи ван Гала. Гол был отменен, потому что рефери зафиксировали положение «вне игры» у Джексона Поросо.

Это решение ошибочно. Да, эквадорец находился за линией офсайда. Но ни в момент первого удара по воротам в исполнении Анхело Пресиадо, ни когда мяч подправил Первис Эступиньян Поросо никак не мешал вратарю и не влиял на его действия.

Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.

Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.

Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.

Андрис Нопперт видел оба удара, он среагировал на первый и стал заваливаться вправо — в сторону от Поросо, а не в его направлении.