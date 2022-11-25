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Судейство

Сегодня, 22:23

Нидерланды — Эквадор: ошибочно отменен гол Эступиньяна. Поросо не мешал вратарю

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Первис Эступиньян забивает гол в ворота сборной Нидерландов.
Фото Global Look Press
Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.
Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.
Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.
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На 45+4-й минуте матча 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор (1:1) судейская бригада Мустафы Горбаля ошибочно не засчитала взятие ворот команды Луи ван Гала. Гол был отменен, потому что рефери зафиксировали положение «вне игры» у Джексона Поросо.

Это решение ошибочно. Да, эквадорец находился за линией офсайда. Но ни в момент первого удара по воротам в исполнении Анхело Пресиадо, ни когда мяч подправил Первис Эступиньян Поросо никак не мешал вратарю и не влиял на его действия.

Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.
Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.
Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.
Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.
Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.
Кадр из трансляции матча Нидерланды — Эквадор.

Андрис Нопперт видел оба удара, он среагировал на первый и стал заваливаться вправо — в сторону от Поросо, а не в его направлении.

25&nbsp;ноября. Нидерланды&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 1:1. Гол Эннера Валенсии. Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения
Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
1:1
Эквадор

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Сборная Эквадора по футболу
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