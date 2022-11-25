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Сегодня, 22:19

Ван Дейк оценил игру сборной Нидерландов в матче с Эквадором на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью с Эквадором (1:1) в матче второго тура группы А ЧМ-2022.

«Я думаю, что они были активнее в полузащите, где мы легко теряли мяч. Они были немного агрессивнее. Владение мячом должно было быть лучше с нашей стороны. Но мы все равно добились результата, это важно. Если вы не проиграли, значит, все еще в ваших руках», — приводит слова ван Дейка Voetbal International.

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка), на четвертой — Катар (0 очков).

Источник: Voetbal International
Вирджил ван Дейк
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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