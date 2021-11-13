В случае, если сборная России в воскресенье проиграет Хорватии и займет второе место в отборочной группе, то она примет участие в стыковых матчах. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии:

— в группе А первое место в очном матче разыграют Португалия и Сербия, причем португальцев устроит ничья;

— в группе В первое место в очном матче разыграют Испания и Швеция, причем испанцев устроит ничья;

— в группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков, но «скуадра адзурра» выше по разности мячей. Здесь все решится в последнем туре;

— в группе D первой, скорее всего, станет Франция, на второе место претендуют Украина, Финляндия и Босния;

— в группе Е первое место с вероятностью 99% первой станет Бельгия, за второе место борются Чехия и Уэльс;

— в группе F все ясно: Дания уже обеспечила себе первое место, а Шотландия — досрочно вторая;

— в группе G ситуация запутанная — за первое место борются сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;

— в группе I Англия де-факто — первая, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. Обогнать англичан шансов у поляков нет — чтобы это случилось, нужно, чтобы команда Гарета Саутгейта в заключительном туре потерпела разгромное поражение от Сан-Марино, что нереально;

— в группе J Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Македония и отстающая на одно очко Румыния.

Что касается сборных из Лиги наций-2020, то сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс.

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //

Турнирные таблицы — по этой ссылке