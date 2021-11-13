Шотландия и Польша — потенциальные соперники России в стыках, угроза встречи с Италией сохраняется. Расклады для команды Карпина проясняются
В случае, если сборная России в воскресенье проиграет Хорватии и займет второе место в отборочной группе, то она примет участие в стыковых матчах. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.
Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии:
— в группе А первое место в очном матче разыграют Португалия и Сербия, причем португальцев устроит ничья;
— в группе В первое место в очном матче разыграют Испания и Швеция, причем испанцев устроит ничья;
— в группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков, но «скуадра адзурра» выше по разности мячей. Здесь все решится в последнем туре;
— в группе D первой, скорее всего, станет Франция, на второе место претендуют Украина, Финляндия и Босния;
— в группе Е первое место с вероятностью 99% первой станет Бельгия, за второе место борются Чехия и Уэльс;
— в группе F все ясно: Дания уже обеспечила себе первое место, а Шотландия — досрочно вторая;
— в группе G ситуация запутанная — за первое место борются сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;
— в группе I Англия де-факто — первая, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. Обогнать англичан шансов у поляков нет — чтобы это случилось, нужно, чтобы команда Гарета Саутгейта в заключительном туре потерпела разгромное поражение от Сан-Марино, что нереально;
— в группе J Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Македония и отстающая на одно очко Румыния.
Что касается сборных из Лиги наций-2020, то сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс.
Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.
В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.
Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //
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