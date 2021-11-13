Сборная Дании пропустила первый мяч в отборе ЧМ-2022
Дания обыграла Фарерские острова в матче отборочного раунда ЧМ-2022 со счетом 3:1. Таким образом, датчане выиграли девять матчей из девяти.
Во встрече с Фарерскими островами датская команда пропустила первый мяч в квалификации чемпионата мира. В составе Фарер забил нападающий Клэйминт Ольсен.
Сборная Дании уже гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. 15 ноября они встретятся с командой Шотландии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю