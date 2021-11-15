Россия и Португалия будут «сеяными» в стыках ЧМ-2022: обновленный рейтинг вторых команд групп отбора

Сборные России, Португалии и Швеции стали участниками стыкового турнира чемпионата мира-2022 после поражений в решающих матчах своих групп — от Хорватии (0:1), Сербии (1:2) и Испании (0:1) соответственно. Всего в плей-офф весной 2022 года примут участие 12 европейских сборных, 10 из которых — занявшие вторые места в группах, а еще две — из Лиги наций.

Вместе с Россией, Португалией и Швецией в стыках сыграют Шотландия и Северная Македония, Уэльс и Чехия (претендуют на второе место в группе Е, но в любом случае окажутся в плей-офф как победители своих групп в Лиге наций), а также Австрия (тоже через Лигу наций). Еще четыре команды станут известны после завершения матчей групп в понедельник и вторник.

Плей-офф будет состоять из двух матчей — полуфинала и финала. Жеребьевка состоится 26 ноября. 12 сборных разделят на «сеяных» (полуфинал точно проведут дома) и «несеяных» в зависимости от результатов отборочного цикла. В ходе процедуры команды разобьют на три пути — то есть сразу станут известные потенциальные соперники по финалу. Чтобы получить одну из трех оставшихся путевок в Катар от Европы, нужно будет обыграть две команды в одноматчевых противостояниях.

Рейтинг участников стыкового турнира ЧМ-2022 (по состоянию на 14 ноября)

1. Португалия (вторая в группе, сеяная) — 17 очков

2. Россия (вторая в группе, сеянная) — 16 очков

3. Швейцария (может опередить Италию в группе) — 15 очков

4. Швеция (вторая в группе) — 15 очков

5. Польша (может опередить Англию в группе, если та проиграет Сан-Марино) — 14 очков

6. Уэльс (может уступить второе место Чехии, но тогда попадет в стыки через Лигу наций) — 14 очков

7. Шотландия (вторая в группе) — 14 очков

8. Северная Македония (вторая в группе, несеяная) — 12 очков

9. Турция (может опередить Нидерланды в группе или пропустить Норвегию) — 12 очков

10. Финляндия (может уступить второе место Украине) — 11 очков

11. Австрия — через Лигу наций

12. Чехия — через Лигу наций

Полуфиналы назначены на 24-25 марта, а финалы — на 28-29 марта.