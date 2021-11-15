Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Португалия с Роналду — потенциальный соперник России в стыках. Вероятность встречи с Криштиану — 33,3%

00:50
Криштиану Роналду. Фото УЕФА
Криштиану Роналду. Фото УЕФА
Теги:

Сборная России проиграла Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного турнира к ЧМ-2022 и заняла второе место в группе Н. Теперь команда Валерия Карпина примет участие в стыковых матчах за право поехать в Катар.

Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Помимо России, в стыках уже точно сыграют Португалия (2-е место в группе А), Швеция (2-е место в группе В), Шотландия (2-е место в группе F), Северная Македония (2-е место в группе J), Уэльс и Чехия (сборные претендуют на второе место в группе Е отборочного турнира), однако в любом случае одна из них окажется в плей-офф как один из победителей своей группы в Лиге наций), а также Австрия (как победитель своей группы в Лиге наций).

В остальных группах ситуация следующая:

— в группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков, но «скуадра адзурра» выше по разности мячей;

— в группе D первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина, но с последней Россия в стыках сыграть все равно не сможет по политическим причинам;

— в группе G ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое место претендуют сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;

— в группе I Англия де-факто — первая, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. Обогнать англичан шансов у поляков нет — чтобы это случилось, нужно, чтобы команда Гарета Саутгейта в заключительном туре потерпела разгромное поражение от Сан-Марино, что нереально;

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах, сборные, попавшие в плей-офф через Лигу наций, точно будут «несеяными». «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

Сводная таблица участников плей-офф по состоянию на 14 ноября

И

О

Мячи

1.

Португалия

8

17

17-6

2.

Россия

8

16

14-5

3.

Швейцария

7

15

11-2

4.

Швеция

8

15

12-6

5.

Польша

7

14

17-8

6.

Уэльс

7

14

13-8

7.

Шотландия

7

14

12-7

8.

Сев. Македония

8

12

13-11

9.

Турция

7

12

16-15

10.

Финляндия

7

11

10-8

11.

Австрия

Через Лигу наций

12.

Чехия

Через Лигу наций

Для распределения мест используются следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей;

— число побед;

— число гостевых побед;

— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
Читайте также
Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол
В Москве охранник «Магнита» избил двух посетителей битой
1
23
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты