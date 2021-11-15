Сборная России проиграла Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного турнира к ЧМ-2022 и заняла второе место в группе Н. Теперь команда Валерия Карпина примет участие в стыковых матчах за право поехать в Катар.

Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Помимо России, в стыках уже точно сыграют Португалия (2-е место в группе А), Швеция (2-е место в группе В), Шотландия (2-е место в группе F), Северная Македония (2-е место в группе J), Уэльс и Чехия (сборные претендуют на второе место в группе Е отборочного турнира), однако в любом случае одна из них окажется в плей-офф как один из победителей своей группы в Лиге наций), а также Австрия (как победитель своей группы в Лиге наций).

В остальных группах ситуация следующая:

— в группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков, но «скуадра адзурра» выше по разности мячей;

— в группе D первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина, но с последней Россия в стыках сыграть все равно не сможет по политическим причинам;

— в группе G ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое место претендуют сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;

— в группе I Англия де-факто — первая, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. Обогнать англичан шансов у поляков нет — чтобы это случилось, нужно, чтобы команда Гарета Саутгейта в заключительном туре потерпела разгромное поражение от Сан-Марино, что нереально;

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах, сборные, попавшие в плей-офф через Лигу наций, точно будут «несеяными». «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

Сводная таблица участников плей-офф по состоянию на 14 ноября

И О Мячи 1. Португалия 8 17 17-6 2. Россия 8 16 14-5 3. Швейцария 7 15 11-2 4. Швеция 8 15 12-6 5. Польша 7 14 17-8 6. Уэльс 7 14 13-8 7. Шотландия 7 14 12-7 8. Сев. Македония 8 12 13-11 9. Турция 7 12 16-15 10. Финляндия 7 11 10-8 11. Австрия Через Лигу наций 12. Чехия Через Лигу наций

Для распределения мест используются следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей;

— число побед;

— число гостевых побед;

— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.