Португалия с Роналду — потенциальный соперник России в стыках. Вероятность встречи с Криштиану — 33,3%
Сборная России проиграла Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного турнира к ЧМ-2022 и заняла второе место в группе Н. Теперь команда Валерия Карпина примет участие в стыковых матчах за право поехать в Катар.
Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.
Помимо России, в стыках уже точно сыграют Португалия (2-е место в группе А), Швеция (2-е место в группе В), Шотландия (2-е место в группе F), Северная Македония (2-е место в группе J), Уэльс и Чехия (сборные претендуют на второе место в группе Е отборочного турнира), однако в любом случае одна из них окажется в плей-офф как один из победителей своей группы в Лиге наций), а также Австрия (как победитель своей группы в Лиге наций).
В остальных группах ситуация следующая:
— в группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков, но «скуадра адзурра» выше по разности мячей;
— в группе D первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина, но с последней Россия в стыках сыграть все равно не сможет по политическим причинам;
— в группе G ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое место претендуют сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;
— в группе I Англия де-факто — первая, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. Обогнать англичан шансов у поляков нет — чтобы это случилось, нужно, чтобы команда Гарета Саутгейта в заключительном туре потерпела разгромное поражение от Сан-Марино, что нереально;
Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.
В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах, сборные, попавшие в плей-офф через Лигу наций, точно будут «несеяными». «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.
Сводная таблица участников плей-офф по состоянию на 14 ноября
|
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1.
|
Португалия
|
8
|
17
|
17-6
|
2.
|
Россия
|
8
|
16
|
14-5
|
3.
|
Швейцария
|
7
|
15
|
11-2
|
4.
|
Швеция
|
8
|
15
|
12-6
|
5.
|
Польша
|
7
|
14
|
17-8
|
6.
|
Уэльс
|
7
|
14
|
13-8
|
7.
|
Шотландия
|
7
|
14
|
12-7
|
8.
|
Сев. Македония
|
8
|
12
|
13-11
|
9.
|
Турция
|
7
|
12
|
16-15
|
10.
|
Финляндия
|
7
|
11
|
10-8
|
11.
|
Австрия
|
Через Лигу наций
|
12.
|
Чехия
|
Через Лигу наций
Для распределения мест используются следующие критерии:
— число набранных очков в групповом турнире;
— разность забитых и пропущенных мячей;
— число забитых мячей;
— число побед;
— число гостевых побед;
— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).
У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.
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