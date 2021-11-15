Сборная Португалии впервые в истории проиграла Сербии. До этого было 3 победы и 4 ничьих

Сборная Португалии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Сербии со счетом 1:2.

При этом португальцы открыли счет в матче на второй минуте усилиями Ренату Саншеша.

Португалия впервые в истории уступила Сербии. Команды 8 раз играли между собой — 3 раза побеждали португальцы, 4 раза была зафиксирована ничья.

После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.