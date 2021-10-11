Белоруссия в Казани проиграла Чехии, Уэльс победил Эстонию

Сборная Белоруссии уступила Чехии (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча проходила в Казани.

В другой игре группы E Уэльс победил Эстонию (1:0).

У Чехии и Уэльса по 11 очков, но у британцев на матч меньше. Лидирует в группе Бельгия с 16 очками.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E

Белоруссия — Чехия — 0:2 (0:1)

Голы: Шик, 22 (0:1). Хложек, 65 (0:2).

Белоруссия: Павлюченко, Бегунов, Печенин, Юденков, Быков, Седько, Эбонг, Селява (Садовничий, 46), Климович (Соловей, 78), Антилевский (Р.Лисакович, 68), В.Лисакович.

Чехия: Вацлик, Челустка, Матею, Зима, Виснер, Соучек, Садилек (Змрхал, 88), Пешек (Копиц, 81), Выдра (Павелка, 46), Шик (Крал, 90+2), Хложек (Кухта, 88).

Предупреждения: Быков, 17. Печенин, 24. Хложек, 72. Зима, 73. Юденков, 90.

Судья: Летексье (Франция).

11 октября. Казань. Стадион «Центральный».

Эстония — Уэльс — 0:1 (0:1)

Гол: Мур, 12.

Эстония: Хейн, Тенисте (Ойямаа, 75), Тамм, Кууск, Метс, Пикк (Синявский, 57), Паскочи, Кяйт (Калласте, 82), Зенев (Ващук, 82), Поом, Сорга (Кирсс, 82).

Уэльс: Уорд, К.Робертс (Гантер, 83), Ампаду, Родон, Мефам, Рэмси (Моррелл, 80), Аллен, Уилсон (Джонсон, 83), Джеймс, Мур (Харрис, 71), Томас.

Предупреждения: Пикк, 24. Кяйт, 31. Уилсон, 35. Томас, 55. Кууск, 59. Мур, 64. Аллен, 73.

Судья: Шерер (Швейцария).

11 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».