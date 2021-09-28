Мостовой считает, что Карпин больше не позовет Дзюбу в сборную России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым» выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба уже может больше не получить приглашения в сборную России при Валерии Карпине на посту главного тренера.

— Что делать теперь Карпину? Я бы Дзюбу в ноябре уже не вызывал.

— Он и не вызовет его. И он будет по-своему прав. И Карпин прав, и Дзюба. Не вызовет и что?

— Нынешний состав сборной внушает вам уверенность перед Словакией и Словенией? Насколько действительно, учитывая неплохую форму Смолова и других людей, необходим сейчас Дзюба сборной?

— Не хочу говорить на эту тему. У нас много сейчас людей, которые разбираются в футболе. Зачем лишний раз кому-то подсказывать или давать совету. Они все прекрасно сами знают. Там есть тренерский штаб. Какая разница? Все равно ответ будет один: «Мы главные, мы и решаем». Можно чесать языком, а толку-то?

— Испытываете определенный оптимизм перед этими играми?

— Не знаю. Наступит время игр — посмотрим. Люблю отталкиваться от того, как люди выходят на поле, — сказал Мостовой.