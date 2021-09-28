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Александр Мостовой: «Противофутбольного в словах Дзюбы не вижу. Он сделал то, что должен был»

18:35
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым" прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

— Для вас Дзюба-Карпин — нонсенс?

— Для меня является нелогичным, что на матчи с Мальтой, Кипром и Хорватией его не вызывали, говорили, что он плохой, а сейчас вызывают и говорят, что он хороший. Он правильно ответил: «Почему меня нельзя было вызвать на те три игры?» Там даже 10 человек на замену не вышли в этих играх. Его ж могли так вызвать, но не вызвали.

— Почему на фоне игрового подъема он вдруг говорит, что не готов. Не проще ли сказать: «Уважаемый Валерий Георгиевич, у нас с вами был конфликт. Я не готов ехать в сборную, пока вы ее тренер»?

— Правильно. Он мог так сказать, но зачем. Он же не знает, останется ли Карпин через три месяца. Он же не заканчивал игру за сборную. За неделю до этого Фернандес закончил карьеру, почему ему никто ничего не сказал? Он тоже мог из-за Карпина так сказать, а ему «ура» кричат. Почему его не включили в расширенный список за три недели до этого? Что он не мог выйти на матч с Кипром или хорватами? Он играл не хуже, просто не забивал. Вызывают пять вратарей и нападающих, Смолов не вышел, вышел другой. Дзюба с Мальтой что ли не мог выйти? И я бы смог. Да и Валерий Георгиевич тоже. Противофутбольного в словах Артема не вижу. Он сделал то, что должен был.

Если тренер не вызывает футболиста, который находится в хорошей форме, тогда тренера будем дисквалифицировать? Почему с Хорватией Смолов не вышел? Или почему Черчесов до этого не брал Смолова? Тоже вопрос.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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