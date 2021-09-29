Билеты для российских болельщиков на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении поступили в продажу

Билеты для российских болельщиков на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия поступили в продажу, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

После оформления заказа на указанный адрес электронной почты будет выслан ваучер от оператора, распространяющего билеты. В течение нескольких суток, после предоставления оператору запрашиваемой информации, будет прислан электронный билет, действительный для прохода на стадион в день матча. Отмечается, что данные необходимо указывать латиницей в соответствии с заграничным паспортом.

Для въезда на территорию Словении и доступа на стадион в день матча необходимо наличие одного из перечисленных документов: сертификат с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, полученный не ранее, чем за 72 часа до въезда на территорию страны или входа на стадион; тест на антитела к коронавирусу, сделанный за 48 часов до въезда на территорию страны или входа на стадион; сертификат о вакцинации от коронавируса препаратами Biontech/Pfizer, Spikevax, Sputnik V, CoronaVac, AstraZeneca; сертификат с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за 10 дней и не ранее, чем за 180 дней до въезда на территорию страны или входа на стадион; сведения о перенесенном заболевании коронавирусом не ранее чем за 180 дней до въезда на территорию страны или входа на стадион.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», начало встречи — в 21.45 (мск). Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, Словения идет на четвертой строчке с 7 очками в 6 играх.