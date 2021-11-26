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Кудряшов про эпизод с автоголом: «Думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощь»

Кудряшов рассказал, что думал упасть и попросить помощи перед автоголом в игре с Хорватией
11:10
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» вспомнил про эпизод с автоголом в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

— За несколько секунд до гола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причем не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.

После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощь. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: «Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай».

Мой первый тренер тоже говорил: если можешь бежать, должен доигрывать, пока тебе ногу не оторвало. Я понимал, что если бы там был игрок и замкнул на дальней, то... Это мой характер: делать все до конца. А дальше будь что будет.

Из-за поражения в матче с Хорватией сборная России заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на мировое первенство. Теперь российской команде предстоит участие в стыковых матчах.

Кудряшов стал автором автогола в игре с хорватами. Этот мяч оказался единственным в матче.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

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